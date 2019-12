Tabak-Werbeverbot soll kommen - Entscheidung liegt bei CDU/CSU

Die Unions-Bundestagsfraktion will am Dienstag über ein Tabak-Werbeverbot entscheiden. Stimmt sie zu, könnte es ganz schnell gehen.

Berlin. Die Kanzlerin war es, die im Sommer die Richtung vorgab. Wenn es nach ihr ginge, „dann sollten wir die Werbung für Tabakprodukte verbieten“, hatte Angela Merkel (CDU) Ende Juni im Bundestag gesagt. Das war damals eine echte Nachricht, denn so lange die Diskussion um ein solches Werbeverbot schon läuft – so sicher war es, dass alle Versuche, es einzuführen, scheitern würden: In der Bundestagsfraktion von CDU und CSU gab es dafür keine Mehrheit.