Michael Bloomberg bewirbt sich um US-Präsidentschaft

New York. Wird der nächste Wahlkampf um die US-Präsidentschaft zu einem Duell der Milliardäre? Die Chancen steigen, weil Michael Bloomberg nun angekündigt hat, sich um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten zu bewerben. Auf seiner Website war am Sonntag zu lesen: „I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.“ („Ich bewerbe mich als Präsident, um Donald Trump zu besiegen und Amerika wieder aufzubauen“)

Der 77-jährige Bloomberg hätte als Milliardär genug Geld, um dem ebenfalls superreichen Donald Trump, in einem kostspieligen Wahlkampf entgegenzutreten. Bloomberg hat sein Geld mit der von ihm gegründeten Finanznachrichtenagentur verdient und war von 2002 bis Ende 2013 Bürgermeister von New York. Nun scheint er nach einem höheren politischen Amt zu streben.

US-Präsidentschaft: Bloomberg hat bereits Vorbereitungen für Kandidatur getroffen

In den vergangenen Tagen hatten bereits US-Medien berichtet, dass Michael Bloomberg in mehreren Bundesstaaten Unterlagen eingereicht habe, die nötig seien, um an dem parteiinternen Wahlkampf der US-Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur teilzunehmen.

Um die Kandidatur der Demokraten buhlen bereits zahlreiche Politiker, darunter Ex-Vizepräsident Joe Biden sowie Senatorin Elizabeth Warren und Senator Bernie Sanders. Bloomberg hat sich kritisch zu Warrens Steuerplänen geäußert, wonach die Abgaben für extrem reiche Amerikaner erhöht werden sollen. Der Ex-Bürgermeister setzt sich unter anderem für Klimaschutz und strengere Waffengesetze ein.

In seiner Mitteilung zur Kandidatur schreib Bloomberg nun, dass er schon in New York strenge Waffenregelungen durchgesetzt habe und dies nun auch auf Bundesebene durchsetzen wolle. Bloomberg scheint sich in der Ankündigung zudem als erfolgreicher Geschäftsmann zu stilisieren. Und damit stellt er sich direkt als Gegenkandidat zu Trump dar, der stets betont, wie viele erfolgreiche Deals er als Geschäftsmann und Politiker geschlossen habe.

Die US-Demokraten hatten eigentlich auf ein Impeachment gesetzt, aber die Republikaner stehen zu Trump und die Chancen für eine Amtsenthebung schwinden damit. (ac/rtr)