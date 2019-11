Berliner Jugendliche sind besonders depressiv

Berlin. Deutschlands Schüler leiden zunehmend an Depressionen – aber wie steht es um die Schüler der Hauptstadt? Fakt ist: Auch Berlins Kinder leiden psychisch. Denn die werden laut einer DAK-Studie überdurchschnittlich häufig gegen Depression oder Schulangst behandelt. Grundlage der Studie sind die Daten von 26.000 Schülern aus dem Jahr 2016, die die DAK zusammen mit der Universität Bielefeld untersuchte.

Die Zahl der diagnostizierten Depressionen unter Jugendlichen lag demnach bei 12,5 Fällen pro 1000 Kinder, damit liege man in der Hauptstadt 28 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, so die Studie. Etwa ein Drittel dieser Fälle wird medikamentös behandelt. Am stärksten betroffen ist dabei die Gruppe 16-jähriger Mädchen in der Stadt. Von ihnen allein erkranken 8,7 Prozent an Depression.

Wenn sich depressive Kinder selber ritzen

Noch stärker ausgeprägt ist in Berlin die Schulangst. Von 1000 Kindern leiden durchschnittlich 44 Schüler darunter. Hilfe bieten dann die „Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren“ der Stadt, kurz Sibuz, die es in jedem Bezirk gibt. Dort arbeitet der Schulpsychologische Dienst.

Gerade bei Einzelfallberatungen – im Schuljahr 2014/15 waren das 37 Prozent der Fälle – stehen Ängste und depressive Tendenzen im Zentrum. So können Anzeichen für Depressionen nicht nur Stimmungsschwankungen sein, sondern auch Selbstverletzungen durch Ritzen.

„Der Trend geht in die Richtung, dass depressive Störungen, ängstliche Störungen, also Störungen, die eine Überlastung anzeigen, von den Aufgaben, die ein junger Mensch in der modernen Gesellschaft leisten kann, eher zunehmen“, glaubt Hans Willner, der als Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter im St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof arbeitet.

Depression ist dritthäufigster Grund für einen Arztbesuch

Die Aussage traf er vor dem Schulausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, als der sich 2018 zu dem Thema Psychiatrie und Schule informierte. Denn die Frage war: Was tun, wenn Berlins Schüler zunehmend erkranken? Wie können sie behandelt werden und trotzdem weiterlernen? Allein in den psychiatrischen Kliniken der Stadt gibt es deshalb mehr als 400 Schulplätze an Klinikschulen, damit Schüler nach der Auszeit nicht den Anschluss verlieren.

Die DAK veröffentlichte auch eine Rangliste, warum Kinder und Jugendliche in dieser Stadt einen Arzt aufsuchen. Auf Platz eins und zwei stehen Atemwegserkrankungen und Infektionen. Ganz normale Kinderkrankheiten also. Aber schon auf Platz drei folgen: psychische Erkrankungen.

Ob dieser negative Trend anhält, wird sich am 12. Dezember zeigen. Dann nämlich stellt die DAK eine aktuelle Studie zu Depression unter Jugendlichen in Berlin vor.