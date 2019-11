Weizsäcker-Sohn erstochen – Verdächtiger kein Patient

Fritz von Weizsäcker in Berlin erstochen: Polizisten führten am Dienstagabend einen Verdächtigen aus der Schlosspark-Klinik ab, wo von Weizsäcker Chefarzt war.

Berlin. Fritz von Weizsäcker, ein Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, ist am Dienstagabend in einem Krankenhaus in Berlin erstochen worden. Von Weizsäcker war Chefarzt in der privaten Schlosspark-Klinik im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Ein zweiter Mensch wurde verletzt. Die Polizei nahm einen 57-jährigen Verdächtigen fest, er soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Wie eine Polizeisprecherin dem Sender n-tv sagte, war der Tatverdächtige kein Patient der Klinik, in der sich die Tat ereignete. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Tatwaffe war nach Angaben der Polizei ein Messer. Der Verdächtige sei vorher nicht polizeibekannt gewesen. Eine Mordkommission ermittelt.

Fritz von Weizsäcker erstochen – Das Wichtigste in Kürze

Der Mediziner Fritz von Weizsäcker ist in Berlin erstochen worden

Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war angegriffen worden, als er einen Vortrag hielt

Ein zufällig anwesender Polizist versuchte, rettend einzugreifen, und wurde schwer verletzt

Ein 57-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen; er wird Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt

Das Motiv für die Tat ist noch nicht bekannt

Fritz von Weizsäcker wurde bei Vortrag niedergestochen

Einsatzkräfte nach der Tat: Fritz von Weizsäcker hielt gerade einen Vortrag, als er gegen 18.50 Uhr niedergestochen wurde.

Foto: Paul Zinken / dpa

Der Angriff ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der Klinik in der Nähe des Charlottenburger Schlosses. Der 59-jährige von Weizsäcker hatte einen medizinischen Vortrag gehalten, als ein Mann aus dem Zuschauerraum auf ihn losging, wie eine Polizeisprecherin sagte. Von Weizsäcker starb noch vor Ort.

Ein Mann aus dem Zuschauerraum wurde ebenfalls schwer verletzt. Es handelte sich um einen Polizisten, der privat bei dem Vortrag war, und der offenbar versuchte, den Angreifer abzuwehren. Mehrere von den etwa 20 Menschen im Publikum halfen laut Polizei, den Täter festzuhalten.

Richard von Weizsäcker war als Bundespräsident einer der wohl populärsten Deutschen seiner Zeit. Doch die Familie hat viele prominente Mitglieder. Aus Anlass der Feier zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes im Mai 1989 trafen Mitglieder der Familie des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Bonn zusammen. (l.-r.): Sohn Andreas mit Frau, Frau Marianne von Weizsäcker, die Söhne Fritz, Robert und Tochter Marianne. Foto: dpa Picture-Alliance / dpa / picture-alliance / dpa

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker (1920-2015) war von 1984 bis 1994 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war er als Jurist in der Wirtschaft tätig und von 1981 bis 1984 regierender Bürgermeister von Berlin. Foto: imago stock&people

Richard von Weizsäcker (r.) mit Michael Gorbatschow (M., Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion) und Helmut Kohl (l., Bundeskanzler) bei einem Treffen in Bonn 1989. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / IMAGNO/Votava

Marianne von Weizsäcker – hier mit Sohn Fritz im Jahr 2010 – engagierte sich spätestens wohltätig, seit ihr Mann regierender Bürgermeister von Berlin wurde. Dabei hielt sich die Frau des Bundespräsidenten bewusst aus medialem Trubel heraus. Foto: imago stock / imago images/Tinkeres

Besonders deutlich wurde die Haltung von Marianne von Weizsäcker, als sie einer Initiative der First Lady Nancy Reagan 1986 zum Thema Drogenbekämpfung fernblieb. Für Marianne von Weizsäcker war es nicht nachvollziehbar, dass drogenabhängige Jugendliche bei der Präsentation des Projektes den Medien preisgegeben wurden. Foto: dpa Picture-Alliance / Popp / picture-alliance / dpa



Robert von Weizsäcker wurde 1954 in Essen geboren und ist der älteste Sohn von Richard und Marianne von Weizsäcker. Robert von Weizsäcker ist Ökonom und war Dozent an verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten. Er ist auch Fernschach-Großmeister und Ehrenpräsident des Deutschen Schachbundes. Foto: imago sportfotodienst

Andreas von Weizsäcker wurde 1956 in Essen geboren und ist 2008 in Gauting gestorben. Andreas von Weizsäcker war Bildhauer und Hochschullehrer für Kunst. Foto: Rudolf H. Boettcher / CC BY-SA 4.0

Eines seiner bekanntesten Werke war die Installation „Hangover“ unter der Raschplatzhochstraße in Hannover – hier zu sehen im Jahr 2018. Foto: HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY / imago/Henning Scheffen

Marianne Beatrice von Weizsäcker wurde – wie ihre Brüder – in Essen geboren, während ihr Vater im Ruhrgebiet als Jurist in der Wirtschaft arbeitete. Beatrice von Weizsäcker ist Juristin, Journalistin und Autorin. Sie ist auch Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags und des 3. Ökumenischen Kirchentags 2021. Foto: imago stock&people

Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf dem Ball des Sports 1987 mit seinem Sohn Fritz von Weizsäcker. Fritz von Weizsäcker ist das jüngste Kind des Ehepaars von Weizsäcker. Foto: dpa Picture-Alliance / Wolfgang Eilmes / picture-alliance / Wolfgang Eilm



Der Mediziner von Weizsäcker wurde 1960 geboren. Am 19. November wurde er in der Schlosspark-Klinik in Berlin erstochen. Fritz von Weizsäcker war Chefarzt für innere Medizin an der Klinik und hatte vor seinem Tod dort einen Vortrag gehalten. Schwerpunkt seiner medizinischen Tätigkeit war die Behandlung von Hepatitis B und C. Foto: Eventpress Herrmann / dpa



Fritz von Weizsäcker erstochen – Hintergründe der Tat unklar

Zu den Hintergründen der Tat, möglichen Motiven des Täters machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Mann sollte in der Nacht zu Mittwoch verhört werden. Laut der Sprecherin werde in alle Richtungen ermittelt. Beamte sollen demnach auch die Familie Weizsäckers dazu befragen, ob es eine Bedrohungslage gegeben haben könnte.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, hatte es sich bei dem Vortrag um eine Veranstaltung hauptsächlich für Patienten gehandelt. Laut einer Augenzeugin soll sich der Angriff im Anschluss an den Vortrag in der psychiatrischen Abteilung stattgefunden. Der Tatverdächtige, so die Augenzeugin, sei vor und während des Vortrages nicht weiter aufgefallen. Die Kleidung, die er getragen habe, hätte nicht danach ausgesehen, dass er von draußen gekommen ist.

Der Mediziner, mit vollem Namen Fritz Eckhart Freiherr von Weizsäcker, war 1960 in Essen geboren worden, als jüngstes von vier Kindern von Marianne und Richard von Weizsäcker. Seine Eltern hatten 1953 geheiratet. Richard von Weizsäcker arbeitete damals als Jurist bei Mannesmann. Bis 1962 wohnte die Familie in Essen und Düsseldorf, zog dann nach Ingelheim und 1967 nach Bonn. Von Weizsäckers Vater Richard von Weizsäcker (1920-2015) war von 1984 bis 1994 Bundespräsident der Bundesrepublik, zuvor Regierender Bürgermeister von Berlin.

Fritz von Weizsäcker hatte eine lange Karriere als Mediziner hinter sich. Von 1979 bis 1987 studierte er Humanmedizin in Bonn und Heidelberg. Anschließend ging er für ein praktisches Jahr in die USA. Nach dem Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie wurde er 2003 Professor für Innere Medizin an der Universität Freiburg.

Zu seinen Stationen als Mediziner zählten neben Freiburg die Harvard Medical School in Boston und das Universitätsspital Zürich. Seit 2005 war von Weizsäcker Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg.

Trauer um Fritz von Weizsäcker

Beatrice von Weizsäcker, die Schwester von Fritz von Weizsäcker veröffentlichte nach dem Tod ihres Bruders auf Instagram ein Kreuz. Dazu verfasste sie die Worte: „Gib acht auf meinen Bruder … “

FDP-Chef Christian Lindner trauerte öffentlich um den Getöteten: „Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen“, schrieb Lindner auf Twitter. „Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zu Hause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben.“

🖤 Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. CL — Christian Lindner (@c_lindner) November 19, 2019

Der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker hat seinen getöteten Cousin Fritz mit warmen Worten gewürdigt. „Ich fand ihn ganz wunderbar“, sagte von Weizsäcker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich habe ihn ungewöhnlich lieb gehabt.“ Er habe keine Ahnung, was hinter dem Verbrechen stecken könnte, so Ernst Ulrich von Weizsäcker, der früher SPD-Bundestagsabgeordneter war.

Die Schlosspark-Klinik hat nach Angaben auf ihrer Website rund 340 Betten. Es gibt Fachabteilungen unter anderem für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Innere Medizin (Gastroenterologie und Kardiologie), Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie.

(dpa/moi/les)