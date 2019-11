Trump zieht vor Supreme Court, um Steuererklärung geheim zu halten

Washington. Donald Trump will seine Steuerunterlagen unter keinen Umständen veröffentlichen. Dafür zieht er jetzt sogar vor das höchste aller Gerichte in den USA: den Supreme Court. Die argumentative Strategie seiner Anwälte ist simpel. Sie beharren darauf, dass gegen einen amtierenden US-Präsidenten keine strafrechtlichen Ermittlungen erlaubt seien. Schon vor dem Berufungsgericht in New York waren sie damit gescheitert.

Das Berufungsgericht folgte damit einer Entscheidung eines New Yorker Bundesrichters von Anfang Oktober. Damit wurde der Staatsanwaltschaft der Weg geebnet, die persönlichen Steuererklärungen Trumps und die seines Konzerns aus den vergangenen acht Jahren mit einer rechtlichen Vorladung anzufordern, also unter Strafandrohung.

Trump soll Affären gehabt und Schweigegeld gezahlt haben

Trump-Anwalt Jay Sekulow teilte mit, man beantrage nun beim Supreme Court, die Entscheidung des Berufungsgerichts zu kippen. „In unserem Antrag machen wir geltend, dass die Subpoena gegen die US-Verfassung verstößt und daher ohne rechtsverbindliche Kraft ist.“

Hintergrund: Trump erleidet Rückschlag im Streit um Steuererklärung

Der Manhattaner Staatsanwalt Cyrus Vance hatte die Steuererklärungen von Trumps Buchhalterfirma im Rahmen einer Untersuchung zu angeblichen Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen angefordert. Beide Frauen geben an, eine Affäre mit dem früheren Baumogul und Reality-TV-Star gehabt zu haben. Der Präsident weist die Vorwürfe zurück. Seine Anwälte versuchten, die Anforderung der Staatsanwaltschaft nach den Unterlagen juristisch zu blockieren.

US-Demokraten fordern Steuerunterlagen seit Monaten

Trump hat seine Steuererklärungen bislang nie veröffentlicht, was bei seinen Kritikern den Verdacht nährt, dass er etwas zu verbergen habe. Normalerweise veröffentlichen US-Präsidentschaftskandidaten ihre Steuererklärungen schon während des Wahlkampfes. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus bemühen sich ebenfalls seit Monaten darum, Trump zur Herausgabe seiner Steuererklärungen zu zwingen.

Der liebäugelt unterdessen mit einem Umzug von New York nach Florida. Der Grund: weniger Steuerabgaben. Außerdem fühle er sich von der Stadt New York, obwohl er dort Millionen an Steuergelder gezahlt habe, „sehr schlecht behandelt“.

(dpa/yah)