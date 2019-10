100 Jahre Wittener Mieterverein: Von Hausbesetzern und WGs

Der Wittener Mieterverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. In dieser Zeit ist viel passiert. Interessante Details verrät eine Festschrift.

Witten. Beinahe endlos stapeln sich die Aktenordner im Büro des Mietervereins an der Schillerstraße in den Regalen. „Prozess“, „Vollmachten“, „Gutachten“ steht darauf. Oder auch „LEG“ und „Annington“. Bald kommt noch ein anderes Werk hinzu: Historiker und Vorstandsmitglied Ralph Klein hat eine Festschrift zum Jubiläum verfasst. Auf den Tag genau 100 Jahre ist es her, dass sich die Wittener Mieter organisierten.