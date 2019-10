Brexit: Deal kurz vor Abschluss? Backstop könnte Geschichte sein

Brüssel. Die Chancen auf einen Brexit-Deal in letzter Minute sind offenbar massiv gestiegen. Unklar ist aber, ob sich die Unterhändler von EU und Großbritannien so rechtzeitig einigen, dass der am Donnerstag beginnende EU-Gipfel einen geänderten Austrittsvertrag schon absegnen kann. Andernfalls wird bereits ein Brexit-Sondergipfel für den 29. Oktober ins Auge gefasst.

In Brüssel wurden am Dienstag die Verhandlungen über einen geänderten Austrittsvertrag fortgesetzt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier will am Mittwochabend die Botschafter der EU-Staaten über den Stand unterrichten und beraten, ob das Ergebnis dem Gipfel vorgelegt werden kann.

Brexit: Backstop könnte gestrichen werden – bald finale Lösung?

Brüssel und London sind in der politischen Klärung, wie eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und EU-Mitglied Irland gesichert werden kann, nach Informationen unserer Redaktion sehr weit gekommen: Die bisherige Backstop-Regelung im vorliegenden Brexit-Vertrag, nach der Großbritannien notfalls in einer Zollunion mit der EU bleiben müsste, würde gestrichen.

Stattdessen würden nur in Nordirland die Standards des EU-Binnenmarkts und auch die Zollregelungen der EU weiter gelten. Zollkontrollen wären dann aber zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich notwendig. Wie das verlässlich funktionieren könnte, ist in den technischen Details aber strittig. Noch gebe es keine finale Lösung, heißt es in Brüssel. Lesen Sie hier: Was ist der Backstop – und warum sorgt er für so viel Ärger?

Brexit-Termin muss womöglich verschoben werden

Die EU beharrt auf rechtlich verbindlichen Regelungstexten. Ob die am Mittwoch vorliegen, ist unklar - Regierungskreise in Berlin und anderen Hauptstädten äußerten sich skeptisch. Dennoch hieß es, es gebe unbestreitbar Fortschritte, ein Deal sei möglich.

Auf dem Gipfel selbst wollen die EU-Regierungschefs nicht mit Premier Boris Johnson über die Details verhandeln. Gegebenenfalls würden die Verhandlungen danach fortgesetzt. Doch müsste dann der Austritttermin 31. Oktober verschoben werden, um die Ratifizierung des Vertrags durch das britische Parlament und das EU-Parlament zu ermöglichen.

Merkel: "Werden verhandeln bis zur letzten Minute" Merkel- Werden verhandeln bis zur letzten Minute

Für Johnson ist der Druck enorm: Er hatte gehofft, dass er einen Deal beim EU-Gipfel besiegeln und bei einer Sondersitzung des Unterhauses am Samstag absegnen lassen kann – wobei eine Mehrheit im Parlament ungewiss ist. Ohne Vertrag müsste Johnson eigentlich am Wochenende eine dreimonatige Verschiebung des Austrittstermins beantragen, was er aber ablehnt.

Erst vor wenigen Tagen hatte es noch so ausgesehen, dass eine Einigung vom Tisch sei. Nach einem Telefonat mit Merkel glaubte London nicht mehr an einen Brexit-Deal. Zwischenzeitlich hatten sich Beobachter schon gefragt, ob Premier Johnson überhaupt eine Brexit-Einigung wolle. Bei der Wiedereröffnung des Parlaments am Montag machte die Queen allerdings eine klare Ansage für die Woche der Brexit-Entscheidung.