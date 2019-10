Türkei-Offensive in Syrien – wieso es zum Angriff kam, wer was will

Militärschläge Türkei-Offensive in Syrien – Darum geht es in dem Konflikt

Damaskus/Ankara/Berlin. Die Türkei hat mit ihrer Militäroffensive in Nordsyrien den Bürgerkrieg in der Region neu angefacht. Syrien hat Truppen zur Unterstützung der Kurdenmilizen geschickt, IS-Terroristen haben abseits der Front im Norden neue Angriffe gestartet – und die EU-Staaten, die das Vorgehen der Türkei mehrheitlich scharf verurteilen, suchen nach der richtigen Antwort auf die neuen Kämpfe.

Wir erklären, wie es zu der jüngsten Offensive kam, wer an den neuen Kämpfen beteiligt ist und was der Konflikt für Auswirkungen hat.

Türkei in Syrien einmarschiert – Das Wichtigste in Kürze:

Die Türkei ist in Nordsyrien einmarschiert, um gegen Kurden zu kämpfen

Zuvor hatte Trump den US-Truppenabzug bekanntgegeben, was für Kritik sorgte

Die Militäraktion wird international kritisiert

Warum hat die Türkei in Nordsyrien angegriffen?

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte schon lange die Region in Nordsyrien im Blick. Er will zwischen dem Euphrat im Westen und der irakischen Grenze auf syrischem Gebiet eine etwa 400 Kilometer lange und 30 bis 40 Kilometer tiefe so genannte „Sicherheitszone“ schaffen.

Bislang hat dort das von der Kurdenmiliz YPG angeführte Rebellenbündnis SDF (Syrischen Demokratischen Kräfte) die Macht. Nachdem Donald Trump kurzfristig den – von vielen als unüberlegt kritisierten – Rückzug der mit den SDF verbündeten US-Truppen ankündigte, wurden die Pläne der türkischen Invasion konkreter.

Die von Erdogan geplante Sicherheitszone soll dazu dienen, eine große Zahl bisher in der Türkei lebender Flüchtlinge aus Syrien dort anzusiedeln – bis zu zwei Millionen Menschen. Außerdem sieht er die Chance, Truppen der YPG zu vertreiben, die für die türkische Regierung als syrischer Ableger der als Terrororganisation verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gelten.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag in Istanbul.

Foto: MURAT KULA/PRESIDENTIAL PRESS OF / VIA REUTERS

Wo finden die neuen Kämpfe statt? Was ist in den ersten Tagen passiert? Wer kämpft?

Am vergangenen Mittwoch begann der Militärschlag mit Luftangriffen auf die Grenzstadt Ras al-Ain, am Abend folgte eine Bodenoffensive. Im Fokus der Kämpfe standen am Sonntag die Grenzstädte Ras al-Ain und Tall Abjad. Sie waren laut Angaben der Erdogan-Regierung am Sonntag unter türkischer Kontrolle.

Die syrische Regierung entschied am Sonntag, Truppen in die Region zu entsenden. Die syrische Armee werde im Norden der „türkischen Aggression auf syrischem Boden entgegentreten“, berichtete die Staatsagentur Sana am Sonntag, ohne Details zu nennen. Der libanesische TV-Sender Al-Mayadeen berichtete von einer Vereinbarung der Regierung in Damaskus mit den SDF.

Seit Beginn der Offensive am Mittwoch wurden nach Zählungen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mindestens 52 Zivilisten getötet. Die Aktivisten erklärten zudem am Sonntag, dass seitdem mehr als 100 Kämpfer in Reihen der Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und mehr als 70 Kämpfer der mit der Türkei verbündeten Milizen sowie acht türkische Soldaten ums Leben gekommen seien.

Die humanitäre Lage in dem Gebiet verschärfte sich unterdessen weiter. Das UN-Nothilfeprogramm Ocha berichtete, schätzungsweise 130.000 Menschen seien seit Beginn der Kämpfe vertrieben worden. Im Ort Al-Hassaka, in den die Mehrzahl der Menschen geflüchtet sei, habe sich die Wasserversorgung dramatisch verschlechtert. Davon seien etwa 400.000 Menschen betroffen.

Welche Rolle spielt der „Islamische Staat“ in dem Konflikt?

Die Terrormiliz ist nicht an den Kämpfen in Nordsyrien beteiligt. Experten befürchten jedoch, dass der IS durch den neuen Konflikt wieder gestärkt werden könnte.

Die Kurden verlegen derzeit alle verfügbaren Kräfte an die neue Front, Patrouillen und Stützpunkte in den ehemaligen IS-Gebieten im Nordosten Syriens werden dadurch vernachlässigt. So wächst die Gefahr, dass die etwa 10.000 gefangenen IS-Terroristen und ihre 70.000 Familienangehörigen die Kriegswirren zu einer Massenflucht nutzen könnten – um ihr Kalifat neu zu errichten oder um sich nach Europa durchschlagen. Tausende der Gefangenen stammen aus dem Ausland, Hunderte aus Europa.

Im Konfliktgebiet sollen bereits 780 IS-Anhänger ausgebrochen sein. Es soll sich dabei vor allem um Familienangehörige von IS-Kämpfern handeln, teilten die kurdische Autonomiebehörde und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit.

Türkische Lastwagen bringen Panzer und weiteres militärisches Gerät in das umkämpfte Grenzgebiet im Norden Syriens.

Foto: Burak Kara / Getty Images

Der IS versuchte die Verlagerung kurdischer Kräfte bereits für sich zu nutzen: In Rakka, also in der ehemaligen Hauptstadt des „Islamischen Staates“ lieferten sich Terroristen ein mehrstündiges Feuergefecht mit kurdischen Polizisten. Ihr „koordinierter und organisierter“ Angriff, wie ihn ein Augenzeuge beschrieb, scheiterte jedoch.

Ob sich die Türkei für die gefangenen IS-Anhänger genauso verantwortlich fühlt wie die Kurden, daran gibt es erhebliche Zweifel. Zu Hochzeiten des „Islamischen Staates“ kamen Dschihadisten aus dem Ausland in der Regel ohne Probleme über türkisches Territorium in das Machtgebiet der Terrormiliz.

Sollten also kurdische IS-Haftanstalten unter die Kontrolle Ankaras fallen, könnte der türkische Geheimdienst viele dieser Dschihadisten, mit denen er jahrelang ein stillschweigendes Einvernehmen pflegte, freilassen und stattdessen für den Krieg gegen deren Todfeinde, die syrischen Kurden, rekrutieren.

Nach einer Dokumentation des „Rojava Information Center“, einer NGO der nordsyrischen Minderheit, kämpfen schon jetzt mindestens 40 IS-Krieger an der Seite der türkischen Armee, darunter mehrere Ex-Kommandeure.

Wie reagieren die deutsche Politik und die weiteren EU-Staaten?

Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte Erdogan auf, die Militäroffensive umgehend zu beenden. Die Kanzlerin habe sich am Sonntag in einem Telefonat mit Erdogan für eine „umgehende Beendigung der Militäroperation“ ausgesprochen, teilte eine Regierungssprecherin mit.

Zuvor hatte die Regierung Waffenexporte in die Türkei stoppen lassen. „Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordost-Syrien wird die Bundesregierung keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) der „Bild am Sonntag“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte von der Türkei eine „umgehende Beendigung der Militäroperation“.

Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

In Luxemburg diskutieren die Außenminister der EU-Staaten am Montag über mögliche Reaktionen auf den türkischen Militäreinsatz. Schweden hat sich im Vorfeld der Gespräche offen für ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei ausgesprochen und will bei einer Verschlechterung der Lage auch Wirtschaftssanktionen oder Sanktionen gegen Einzelpersonen vorschlagen.

Auch die französische Regierung hat das Thema Sanktionen aufgeworfen. Nach einer Sondersitzung des französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats am späten Sonntagabend teilte der Elysee-Palast mit, dass Frankreich seine Bemühungen verstärken werde, ein „unverzügliches Ende“ der türkischen Offensive zu erwirken.

Dass es schnell eine EU-Entscheidung in Richtung Sanktionen geben wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Diplomaten in Brüssel verweisen darauf, dass die Türkei noch immer Nato-Partner sei und bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise als Partner gebraucht werde.

Nachdem die Kritik an der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien immer lauter wurde, hatte Erdogan gedroht, Millionen Flüchtlinge in Richtung Europa ziehen zu lassen. „Hey, Europäische Union. Reißt Euch zusammen. Seht, ich sage es noch einmal: Wenn ihr versucht, unsere aktuelle Operation als Besatzung zu bezeichnen, dann haben wir leichtes Spiel. Dann öffnen wir die Türen und schicken euch (die) 3,6 Millionen Flüchtlinge“, sagte Erdogan in einer Rede vor Angehörigen seiner Regierungspartei AKP am Donnerstag. Er wiederholte mehrmals: „Dann öffnen wir eben die Türen.“

(fmg/dpa/rtr)