Brexit: Queen verliest Johnsons Absichten - Schicksalstage des Königreichs

EU-Austritt Brexit: Queen eröffnet Parlament wieder – was will Johnson?

Berlin. Es ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang – doch wenn die Queen dieses mal das britische Parlament eröffnet und so die Pause beendet, schaut Europa gebannter zu sonst meistens. Denn: Es geht wieder einmal um den Brexit. Und vor allem – mal wieder – darum, wie dieser nun doch noch endlich vollzogen werden könnte.

Aufgabe der Queen bei der feierlichen Zeremonie ist, die Regierungserklärung von Boris Johnson zu verlesen. Erwartet wird, dass Johnson darin Gesetzesvorhaben wie die Umsetzung eines Brexit-Deals mit Brüssel und geplante Investitionen in die Polizei, den Gesundheitsdienst und die Infrastruktur des Landes darlegen wird. Geschehen wird dies nach deutscher Zeit gegen 13 Uhr.

Fraglich ist, ob es rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag zu einer Einigung zwischen London und Brüssel kommt. Am Wochenende war es trotz intensiver Gespräche nicht zu einem Durchbruch gekommen. Die Verhandlungen in Brüssel sollen am Montag fortgesetzt werden.

Johnson und der Brexit: Offenbar Gespräche mit Juncker, Merkel und Macron

Die „Times on Sunday“ berichtete unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, Johnson wolle in diesen Tagen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen, um auszuloten, ob eine Einigung im Brexit-Streit noch möglich ist.

Johnsons Botschaft sei dabei: „Lasst es uns zu Ende bringen“, zitierte die „Sunday Times“ eine Insider-Quelle. Andernfalls werde der Premier vorschlagen, eine „freundliche Version des No Deals“ zu wählen, bei der die schlimmsten Konsequenzen eines ungeregelten Austritts abgefedert werden sollen.

Bewegung nach Treffen mit irischem Regierungschef

Am vergangenen Donnerstag war nach einem Treffen Johnsons mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar unerwartet Bewegung in die Gespräche gekommen. Gerade in Irland ist die Angst vor dem Brexit groß, weil der Terror wiederkehren könnte. Nach EU-Angaben hat London Zugeständnisse bei der Frage in Aussicht gestellt, wie künftig Zollkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden können. Daraufhin begannen beide Seiten am Samstag eine neue, intensive Verhandlungsrunde.

Sollten sich London und Brüssel bis zum EU-Gipfel einig werden, hätte Johnson nur noch einen Tag, um die Zustimmung des Unterhauses einzuholen. Ansonsten muss er einem Gesetz zufolge eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen. Nach derzeitigem Stand soll Großbritannien am 31. Oktober aus der EU austreten. Einer der vielen vermeintlichen Schachzüge Johnsons war, das Parlament erneut in die Zwangspause zu schicken.

Kommt es Samstag zum großen Showdown?

Am Samstag könnte es daher zum großen Showdown kommen, bei dem Johnson seinen Brexit-Deal vorlegen könnte. Es gilt aber als sehr zweifelhaft, ob er eine Mehrheit erringen kann. Der Premier wäre auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen.

SPD-Politikerin Katarina Barley rechnete mit Johnson ab: Der Brexit wird „kein gutes Ende nehmen“, prophezeite sie. Immer wieder stand die Frage im Raum, ob Johnson überhaupt eine Einigung erzielen will. (dpa/ses)