Während die Türkei in Nordsyrien einmarschiert, ergehen sich die EU-Länder in Betroffenheitsarien, statt endlich Klartext zu reden.

Berlin. Selten wurde in der internationalen Politik so um den heißen Brei herumgeredet, geheuchelt und gelogen wie derzeit mit Blick auf die Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan marschiert in Nordsyrien ein und bricht offen das Völkerrecht. Er will die kurdischen YPG-Verbände vertreiben, die bislang die wichtigste Speerspitze im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) waren. Eine Bedrohung für die Türkei ging von ihnen nicht aus.