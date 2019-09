Österreich wählt Parlament: ÖVP in Hochrechnung ganz deutlich vorn

Vor der Parlamentswahl am Sonntag liegt die ÖVP in Umfragen klar auf Platz eins.

Wenn man den Umfragen glaubt, ist die Wahl in Österreich schon entschieden: Der Gewinner hieße Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Wien. Die Österreicher haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Um 17 Uhr schlossen die Wahllokale, nun wartet das Land auf erste Hochrechnungen. 6,4 Millionen Wahlberechtigte waren zur Abstimmung aufgerufen. Die vorgezogenen Neuwahlen waren nötig geworden, weil die ÖVP-FPÖ-Koalition wegen der Ibiza-Affäre beendet wurde. Laut einer Hochrechnung des Instituts ARGE ging die Partei als klarer Sieger hervor.

Österreich wählt neues Parlament: Die erste Hochrechnung:

ÖVP klarer Sieger – 37,2 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 5,7 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017.

klarer Sieger – 37,2 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 5,7 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017. Platz 2: 22 Prozent für die SPÖ , ein heftiegr Verlust

, ein heftiegr Verlust Noch mehr Stimmen musste die FPÖ abgeben – 16 Prozent

abgeben – 16 Prozent 14,3 Prozent für die Grünen – klarer Zugewinn

– klarer Zugewinn 7,4 Prozent wählten NEOS

Die Meinungsforscher haben auch das Stimmverhalten der voraussichtlich rund eine Million Briefwähler schätzen. Deren Voten werden amtlicherseits erst am Montag und Donnerstag ausgezählt.

Die Spitzenkandidaten der Parteien gaben am Sonntagvormittag ihre Stimme ab. Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz galt als haushoher Favorit – und gab sich entsprechen zuversichtlich: „Unser wichtigstes Wahlziel ist, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt“, sagte der 33-Jährige vor zahlreichen Reportern nach seiner Stimmabgabe in seiner früheren Schule in Wien.

Österreich: Neuwahl war wegen Ibiza-Affäre nötig geworden

Kurz im Mai wegen der Ibiza-Affäre durch ein Misstrauensvotum des Parlaments nach 18 Monaten im Amt gestürzt worden. Am 17. Mai hatten „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ Video-Aufnahmen veröffentlicht, die Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Christian Strache im Sommer 2017 im Gespräch mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen zeigen.

Strache wirkt bei der Zusammenkunft auf Ibiza anfällig für Korruption, spricht mit dem Lockvogel über eine Übernahme der einflussreichen „Kronen Zeitung“ und Parteispenden im Gegenzug für öffentliche Aufträge. Strache trat einen Tag nach der Veröffentlichung als Parteichef und Vizekanzler zurück, Kurz rief Neuwahlen aus.

FPÖ wegen Vorwürfen gegen Strache stark belastet

FPÖ-Chef Norbert Hofer räumte eine starke Belastung durch die jüngsten Vorwürfe gegen Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache ein. „Die Ausgangssituation stellt eine echte Herausforderung dar“, sagte Hofer in seinem Heimatort Pinkafeld.

Die Ibiza-Affäre hatte Strache massiv in Misskredit gebracht, inzwischen wird auch wegen des Verdachts der Untreue gegen ihn ermittelt. Es gibt Anhaltspunkte, dass er sich private Rechnungen von der Partei bezahlen ließ.

Umfragen sehen ÖVP deutlich vorn

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärte, dass die Wähler es nun in der Hand hätten, eine Fortsetzung des ÖVP-FPÖ-Bündnisses zu verhindern. Die SPÖ habe im Wahlkampf-Finale einen starken Rückenwind gespürt. Nach bisherigen Umfragen droht den Sozialdemokraten ein historisches Tief.

Laut Umfragen wird die ÖVP mit rund 34 Prozent der Stimmen die Wahl deutlich gewinnen. Die SPÖ folgt demnach auf dem zweiten Platz. Ihr werden etwa 22 Prozent zugetraut. Die Grünen erhoffen ihr Comeback im Parlament mit rund 13 Prozent. Die liberalen Neos dürften bei acht Prozent liegen. Die rechte FPÖ, bisheriger Koalitionspartner von Kurz, lag in Umfragen zuletzt bei 20 Prozent. (dpa/rtr/moi)