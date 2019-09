So gut zahlt die EU: Gehaltssprung für Ursula von der Leyen

Wird in ihrem neuen Job in Brüssel zur Spitzenverdienerin: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Berlin. Als Bundesministerin verzichtete Ursula von der Leyen auf eine eigene Wohnung in Berlin. Die Nächte verbrachte sie während der Woche in einem kleinen Zimmer in ihrem Ministerium. Das war so, als sie Familienministerin war, als sie Arbeitsministerin wurde und zuletzt auch als Verteidigungsministerin.