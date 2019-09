BKA warnt vor Tschetschenen: „Überdurchschnittlich hohe Gewaltbereitschaft“

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), stellt an diesem Dienstag in Berlin das aktuelle Lagebild zur Organisierten Kriminalität vor.

Berlin. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt in seinem aktuellen Lagebild zur Organisierten Kriminalität (OK) vor tschetschenischen Gruppierungen.

Nach Informationen dieser Redaktion führte die Polizei 2018 demnach insgesamt acht Ermittlungsverfahren gegen „tschetschenisch dominierte“ Gruppen im Bereich der Organisierten Kriminalität.

BKA sieht „überdurchschnittlich hohe Eskalations- und Gewaltbereitschaft“

In drei der acht Verfahren gingen die Ermittler auch Verbindungen zu versuchten und vollendeten Tötungsdelikten nach. Die Gruppe der tschetschenischen Straftäter steche laut BKA durch eine „überdurchschnittlich hohe Eskalations- und Gewaltbereitschaft“ hervor.

An diesem Dienstag will das Bundeskriminalamt das aktuelle Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2018 vorstellen. Die Gruppe der tschetschenisch-stämmigen Kriminellen gehört für das BKA in die sogenannte russisch-eurasische Organisierte Kriminalität (REOK).

Damit sind Banden gemeint, die in Deutschland agieren und von russischen Staatsbürgern, aber auch von Personen aus Georgien, Armenien oder Litauen dominiert werden. (cu)