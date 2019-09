Zwischenrufer stört Johnson-Rede in Rotherham.

Eine Einigung im Brexit-Streit hängt seit Jahren vor allem am sogenannten Backstop. Was ist das eigentlich und wo liegt das Problem?

Brexit Was ist der Backstop – und warum sorgt er für so viel Ärger?

Berlin. Seit mehr als zwei Jahren liefern sich die EU und Großbritannien nun schon ein Tauziehen um den Austritt Großbritanniens aus der Union. Bis jetzt ohne Erfolg – ein Abkommen, das den Austritt regeln würde, ist im britischen Parlament mehrmals durchgefallen. Grund dafür ist vor allem der sogenannte Backstop an der irischen Grenze. Was dahinter steckt und warum die Klausel so umstritten ist – wir beantworten die wichtigsten Fragen.