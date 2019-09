Porsche-Unfall in Berlin – Grüne wollen SUV-Obergrenze

Am Freitagabend kam ein Wagen in Berlin Mitte von der Straße ab und geriet auf den Gehweg. Vier Menschen erlagen ihren Verletzungen.

Berlin. Nach dem tragischen Unfall in Berlin, bei dem ein Porsche-SUV vier Menschen getötet hat, diskutieren viele über die Notwendigkeit der riesigen Autos in Innenstädten.

Bereits kurz nach dem Unfall hatte sich der Bezirksbürgermeister von Mitte gemeldet und erklärt, die „panzerähnlichen Autos“ gehörten nicht in die Innenstadt. „Wir brauchen eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten“, forderte der Vize der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer im „Tagesspiegel“. Er stellt sich vor, dass Kommunen „bestimmte Größenbegrenzungen“ festlegen könnten

„Die Autos brauchen immer breitere Parkplätze in Städten, wo der Raum immer knapper wird. Sie sind eine Gefahr gerade für Fußgänger und Radfahrer“, sagte er der Zeitung weiter.

Die Ursache des Unfalls, bei dem der Fahrer in den Gegenverkehr und dann die Passanten fuhr, ist noch unklar. Möglicherweise habe es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt. Der Mann liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Porsche-SUV tötet Menschen: Wut auf Autofahrer – Diskussion um SUV

An der Unfallstelle an der Invalidenstraße haben einige neben Blumen und Kerzen auch Botschaften abgelegt, in denen sie ihre Abneigung gegen Autos formulieren. Die Deutsche Umwelthilfe hatte getwittert, „SUV haben in unseren Städten nichts zu suchen.“

Ein Unfallforscher der Versicherungswirtschaft hatte „Bild“ erklärt, dass man SUV nicht pauschal zur Gefahr erklären könne – manch Kleinwagen sei beim Aufprall durch die Bauweise gefährlicher, ohnehin führe „alles jenseits von 50 Stundenkilometern Aufprallgeschwindigkeit“ bei Menschen „mindestens zu lebensgefährlichen Verletzungen, häufig zum Tode – unabhängig vom Fahrzeugtyp.“

Polizei rekonstruiert Vorfall – Ermittlungen gehen weiter

Unfall mit Porsche an Berliner Invalidenstraße: Trauernde legen Blumen nieder.

Die Ermittler arbeiten inzwischen an der Rekonstruktion des Falles. Zum einen gibt es offenbar ein Video des Unfalls, aufgenommen von einer Kamera in einem an der Ampel wartenden Auto. Darin ist zu sehen, wie der Porsche auf die Gegenfahrbahn fährt.

Zum anderen ist die Spurensicherung zu ersten Erkenntnissen gekommen. Demnach, so zitiert die Bild ein Sprecher der Berliner Staatsanwalt, habe sich das Auto überschlagen. „Von dem von Zeugen als Startpunkt der Beschleunigung genannten Punkt bis zu den Pollern sind es rund 49 Meter. Nach weiteren 7,30 Metern beginnt das Trümmerfeld“, sagt Andreas Wendt.

„Da das Fahrzeug um 180 Grad gedreht zum Stehen gekommen ist, spricht vieles dafür, dass es mit dem rechten Heck an dem Laternenpfahl hängen blieb und sich im Uhrzeigersinn gedreht hat. Bremsspuren seien nicht zu sehen gewesen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Porsche-Fahrer verursacht tödlichen Unfall in Berlin – Das Wichtigste in Kürze

Ein Auto raste am Freitagabend in Berlin-Mitte auf einen Gehweg

Vier Menschen wurden getötet, darunter auch ein Kleinkind

Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus

Der Porsche-SUV kam aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab

Es gibt keine Hinweise dafür, dass es sich um eine bewusste Tat handelte

Am Nachmittag gab es eine Mahnwache

Möglicherweise hatte der Unfall einen medizinischen Hintergrund

Die Ursache des Unfalls in der Invalidenstraße sei weiter unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Aktuell werden demnach die Ergebnisse der Spurensicherung sowie die Aussagen der Zeugen ausgewertet. Es gibt erste Anzeichen, dass der Fahrer gesundheitliche Probleme gehabt haben könnte.

Trotz der laufenden Ermittlungen hat Bezirksbürgermeister Stephan van Dassel (Grüne) bereits einen Schuldigen ausgemacht – SUVs. „Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt“, sagte Stephan von Dassel (Grüne) laut „Spiegel“. „Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige.“

Mit einer Mahnwache haben am Samstagabend zudem mehrere Hundert Menschen der Opfer gedacht. Viele Teilnehmer setzten sich auf die Invalidenstraße, die für den Verkehr abgesperrt war. Vier Minuten schwiegen sie – je eine Minute für jedes Todesopfer. Für jedes wurde auch eine weiße Kunststofffigur am Unfallort aufgestellt.

Die Beamten gehen nach wie vor von einem Unfall aus: „Es gibt weiterhin keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat“, sagte der Sprecher. Das wird auch durch Zeugenaussagen gestützt. Wie er berichtet, gibt es zunächst auch keine Angaben dazu, ob der Geländewagen möglicherweise zu schnell unterwegs war. Von Dingen wie etwa einem aufheulenden Motor habe niemand berichtet.

Experten suchen nach Unfallursache

Der Porsche, der in Berlin-Mitte vier Menschen tötete, wird vom Unfallort abtransportiert.

Anwohner sagten am Samstag am Unfallort, das SUV (Sport Utility Vehicle, also auf Deutsche eine Geländelimousine) sei zu schnell gefahren, habe einen Ampelmast abgeknickt und sich in der Luft gedreht. Die Polizei wollte am Samstagmittag nähere Erkenntnisse bekanntgeben.

Bis in die Nacht waren Experten der Verkehrspolizei vor Ort, um Spuren des Unfalls zu sichern. Die Spuren sollten dann – gegebenenfalls auch in einem 3-D-Modell – zusammengeführt werden. So wolle man die Fahrt des Autos rekonstruieren und klären, ob es sich möglicherweise überschlagen habe. Zunächst stand die Frage im Raum, ob es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt habe könnte. Es deute jedoch alles auf einen Verkehrsunfall hin, sagte der Polizeisprecher.

Den Hilfskräften, die im Großaufgebot zum Unfallort kamen, bot sich ein Bild des Schreckens: das schwarze Autowrack zerfetzt auf dem Grundstück, davor auf dem Gehweg vier sehr schwer verletzte Menschen. Die Versuche, sie zu reanimieren, blieben erfolglos. Überlebt hat die Mutter des getöteten Kleinkindes. Sie hatte ein weiteres Kind dabei, das auch nicht weiter verletzt wurde, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Laut Polizei soll das getötete etwas drei bis vier Jahre alt sein. Bei dem Unfall soll zudem auch seine Großmutter ums Leben gekommen sein. Bei den Toten handelt es sich um Passanten. Die drei Insassen des Porsche wurden schwer verletzt.

Unfall in Berlin: Feuerwehr setzt Wärmebildkameras ein

Die Feuerwehr setzte Wärmebildkameras ein, um wirklich alle Verletzten zu finden. Die Polizei versucht derweil, den Unfallhergang zu klären. Bis in die Nacht seien Ermittler an der Arbeit gewesen. Die Unfallursache ist weiter unklar.

Was bisher bekannt ist: Den Angaben der Feuerwehr zufolge war das Auto kurz nach 19 Uhr an der Invalidenstraße im Berliner Stadtteil Mitte auf den Gehweg gerast und hatte dabei die Personen erfasst. In der Gegend liegen viele Restaurants und Cafés, sie ist beliebt bei Touristen. Offenbar hatte das Auto eine hohe Geschwindigkeit.

„Wir haben vier schwerstverletzte Menschen auf dem Gehweg vorgefunden, bei denen sofort Wiederbelebungsmaßnehmen eingeleitet werden mussten“, schildert ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Ohne Erfolg.

Porsche-Fahrer nach Unfall in Krankenhaus

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften sowie Spezialteams am Ort, die Zeugen und auch eigenen Leuten psychologische Unterstützung anboten. Von der Polizei waren ein halbes Dutzend Streifenwagen und zudem mehrere Mannschaftstransporter vor Ort. Krankenwagen warteten hintereinander. Zeugen wurden befragt, um den Unfallhergang zu klären. In der Umgebung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, weiter wurden bei dem Unfall Fahrer und Beifahrerin des Porsche SUV verletzt. Bei der Beifahrerin soll es sich um die Mutter des Fahrers handeln. Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt.

Am späteren Abend sagte ein Feuerwehrsprecher, dass zudem ein sechsjähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen habe sich ebenfalls in dem Fahrzeug befunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Berlin: Porsche kam am Bauzaun zu stehen

Der zerstörter Porsche steht zwischen Trümmern auf einem Grundstück.

Unfall in Berliner Invalidenstraße – Karte

Die Vereine FUSS, Changing Cities und Verkehrsclub Deutschland riefen für Samstagabend zu einer Mahnwache an der Unfallstelle auf. Sie forderten weniger Autos und sowie strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen. „Jeder Stundenkilometer mehr ist eine zusätzliche Gefahr - und mit überschweren SUVs noch mehr als mit kleineren Fahrzeugen“, hieß es.

