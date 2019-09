Mike Mohring: Schluss mit Selbstbeschäftigung in der GroKo

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring gibt der großen Koalition eine Mitschuld am Erfolg der AfD in Sachsen und Brandenburg.

Berlin.. Am Morgen nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg tagt das CDU-Präsidium im Konrad-Adenauer-Haus. Mike Mohring ist aus Thüringen gekommen, er will dort Ministerpräsident werden. Der CDU-Landesvorsitzende hat klare Vorstellungen, was die große Koalition ändern muss.