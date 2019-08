Ralf Stegner und Gesine Schwan kandidieren wohl um SPD-Vorsitz

Die SPD sucht ein Führungsduo, das die Partei wieder in erfolgreiche Zeiten führt. Laut einem Bericht gibt es nun zwei neue Bewerber.

Berlin.. Die Politiker Ralf Stegner und Gesine Schwan wollen sich um den Vorsitz der sozialdemokratischen Partei bewerben. Dies berichten die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und „Spiegel Online“. Mit Stegner gäbe es die erste Bewerbung eines Führungsmitgliedes der SPD. Stegner ist aktuell stellvertretender Parteichef.

Wie „Spiegel Online“ berichtet, haben Gesine Schwan (76) und Ralf Stegner (59) den kommissarischen Parteivorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel mitgeteilt, sich bewerben zu wollen. Gesine Schwan ist Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und hatte schon im Juni in einem Interview ihr Interesse am SPD-Parteivorsitz angekündigt.

Gesine Schwan will SPD-Parteivorsitzende werden.

Foto: Peter Hartenfelser / imago/Hartenfelser

Schwan ist Politikwissenschaftlerin und hat sich 2004 und 2009 zweimal als SPD-Kandidatin bei der Wahl für das Amt der Bundespräsidentin aufstellen lassen. In beiden Fällen unterlag sie dem Unions-Kandidaten Horst Köhler.

SPD-Vorsitz: Diese Kandidaten gibt es

In den vergangenen Tagen hat die schleppende Suche nach einer neuen Spitze Unruhe in die SPD gebracht. Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, und die NRW-Landtagsabgeordnete Christina Kampmann stehen auf der Kandidatenliste. Auch die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer bewerben sich um den Spitzenposten in der Partei. Zu den weiteren möglichen Bewerbern zählen Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Franziska Giffey.

Für Unruhe sorgen sicher auch die Spekulationen, für die die Parteimitglieder selbst sorgen. So hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Parteikollegen Stephan Weil vorgeschlagen. Der niedersächsische Ministerpräsident wiederum brachte Generalsekretär Lars Klingbeil ins Rennen. Festgelegt haben sich jedoch alle drei öffentlich noch nicht. (ac)