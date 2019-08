Ursula von der Leyen wünscht sich "Wind of Change" zum Zapfenstreich

Die scheidende Bundesverteidigungsministerin war am Dienstagabend zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden.

Ursula von der Leyen wird am Donnerstag die Ehre eines Großen Zapfenstreichs zu teil. Was sie sich dafür als Musik ausgesucht hat.

Zapfenstreich Von der Leyen wünscht sich „Wind of Change“ zum Abschied

Berlin.. Die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird am Donnerstag mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Wie üblich suchen sich die Politiker zu dieser Veranstaltung ein Lied aus. Das Wunschlied von der Leyens ist ein Welthit aus ihrer Heimat.

Denn die neue EU-Kommissionspräsidentin hat beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr „Wind of Change“ von der Hannoveraner Band Scorpions bestellt. Damit steht ein Klassiker der Wendezeit auf dem Ablaufplan für den Zapfenstreich.

Außerdem wird das Stabsmusikkorps bei der feierlichen Zeremonie am Bendlerblock die von Mozart vertonte mittelalterliche Hymne „Ave Verum“ und die Europahymne „Ode an die Freude“ aus der neunten Sinfonie Ludwig van Beethovens spielen.

Großer Zapfenstreich für von der Leyen – Was die Vorgänger sich wünschten

Von der Leyen hatte vor drei Wochen ihr Ministeramt an die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer übergeben, nachdem sie zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war. Ihr neues Amt soll sie am 1. November antreten.

Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin vereidigt

Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr, mit dem auch Bundeskanzler und Bundespräsidenten verabschiedet werden. Die Geehrten dürfen sich traditionell drei bis vier Lieder wünschen, die dann vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr gespielt werden.

Von der Leyens Vorgänger Thomas de Maizières hatte sich für „Live is Live“ der österreichischen Popgruppe Opus entschieden. Der CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg verabschiedete sich nach seinem Rücktritt als Verteidigungsminister wegen der Plagiats-Affäre 2011 mit dem Rock-Klassiker „Smoke on the Water“ von Deep Purple.

Auf Ursula von der Leyen warten in Brüssel nicht erst nach dem Zapfenstreich große Aufgaben: Die fünf größten Fallen für von der Leyen in der EU-Politik. Und auch für ihre Nachfolgerin als Verteidigungsministerin wird es nicht einfach. So gibt es zum Beispiel Diskussionen um einen neuen Einsatz der Bundeswehr und die Frage: Kann die deutsche Marine internationale Seewege sichern? (dpa/ac)