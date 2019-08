Unuion und SPD: Grundrente wird zum Stolperstein der GroKo

Hubertus Heil: So funktioniert die Grundrente.

Berlin .. Die Kanzlerin ist noch im Urlaub, das politische Berlin noch in der Sommerpause. Doch die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September rücken näher und führen zu hektischen Gesprächen hinter verschlossenen Türen – auch im Kanzleramt.