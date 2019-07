Berlin.. Im Reich der griechischen Mythologie waren Mischwesen aus Mensch und Tier echte Win-Win-Modelle, wie man heute wohl sagen würde. Denn weil Chimären von jeder Spezies etwas hatten, brachte ihnen die Doppelnatur den unschätzbaren Vorteil, besser überleben zu können: Im Kampf setzten die Fabelwesen ihre Vorzüge nach Wunsch ein.

Ähnliches wünschen sich Wissenschaftler für die moderne Medizin: Menschliche und tierische Zellen sollen gekreuzt werden, in der Hoffnung, bei der Erforschung von Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder Parkinson den Durchbruch zu erzielen. Doch heiligt der Zweck jedes erdenkliche Mittel – und auch den Schritt, biologische Artgrenzen infrage zustellen?

Japanische Regierung hat neue Regularien verabschiedet

Japan will erstmals die Geburt manipulierter Mischwesen aus Mensch und Tier erlauben , um Spenderorgane für den Menschen zu gewinnen. Seit vielen Jahren treibt Forscher diese Vorstellung an, mit dem Werkzeug der Biotechnologie den Mangel an lebensrettenden Transplantaten zu beseitigen. Die Idee ist an sich einfach.

Tier-Embryonen werden mit menschlichen Zellen bestückt, im tierischen Organismus reifen vermenschlichte Organe heran, bis sie passend sind, um transplantiert werden zu können.

Für Menschen, die auf einer Warteliste stehen, mag das auf diese Art erzeugte Spenderorgan die Hoffnung auf ein besseres Leben sein, für manche Betroffene ist es gar die einzige Chance, überhaupt weiterleben zu können.

US-Forscher erzeugten bereits Hybrid-Embryos

Dass die Erzeugung von Organen sowie Chimären mit menschlichen Zellen prinzipiell möglich sind, haben bereits US-Forscher gezeigt. Die erzeugten Hybrid-Embryos wurden jedoch früh getötet.

Die japanische Regierung hat neue Regularien verabschiedet. Sie ermöglichen es den Wissenschaftlern nun, die Anwendbarkeit der Methode auf den Menschen besser zu erforschen. Möglicherweise ist die Welt der Erzeugung und Geburt eines Mischwesens aus Tier und Mensch somit ein Stückchen näher gekommen.

Embryonenschutzgesetz in Deutschland: Enge Grenzen für Forscher

Für die Kritiker dieser Experimente aber ist es ein Tabubruch, ein wahr gewordener Albtraum. Ein Mischwesen aus Tier und Mensch – das erinnert an Frankenstein und den Roman von Mary Shelley, nach dessen Lektüre man sich fragen kann, wie diese 200 Jahre alte Geschichte die heutigen Debatten über Stammzellforschung, Klonen und Chimären vorausahnen konnte.

In Deutschland steckt das Embryonenschutzgesetz den Forschern enge Grenzen. Verboten ist etwa, einen menschlichen Embryo auf ein Tier zu übertragen. Aus Sicht der Kritiker ist es eine Frage der Menschenwürde, denn bereits der frühe menschliche Embryo sei ab der Befruchtung als Person mit Menschenwürde zu betrachten.

Umso stärker wären wohl die Bedenken, wenn nun an Embryonen mit tierischen und menschlichen Genen geforscht würde. Wäre dies der Fall, müsste in Deutschland die Ethikdebatte über Chimäre neu geführt werden – auch aus Sicht der Tierethik.

Nutzen der Experimente mit Chimären ist offen

Auch warnen Wissenschaftler etwa davor, sogenannte potente menschliche Stammzellen in ein Versuchstier zu geben, die dort Hirnzellen bilden könnten. Hirnchimären – das sei das Schrecklichste und von keiner Ethikkommission zu tolerieren.

Noch aber ist offen, welchen Nutzen die Experimente mit Chimären wirklich haben. Vieles ist noch Grundlagenforschung, eine Anwendung am Menschen liegt noch in weiter Ferne.

Vielleicht werden es andere Technologien wie etwa Genscheren sein, die eine Transplantation artfremder Organe ermöglichen und Fortschritte in der Medizin früher Realität werden lassen. Das Wort Chimäre hat im heutigen Sprachgebrauch eben auch diese Bedeutung: Trugbild.