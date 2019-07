Rechte Kundgebung nach Lübcke-Mord – Sorge vor Gewalt

Die rechtsextreme Kleinstpartei Die Rechte hat nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke für Samstag zu einer Demonstration in Kassel aufgerufen (Symbolbild)

Kassel.. Es klingt nach Provokation: Sieben Wochen nach dem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke wird am Samstag in Kassel ein Aufzug Rechtsextremer erwartet. Die Kleinstpartei „Die Rechte“ will damit gegen eine vermeintliche Instrumentalisierung der Tat protestieren – mit der Rechte in die Nähe von Gewalt und Terror gerückt würden.

Die Polizei Kassel erwartet bis zu 500 Teilnehmer. Ein Bündnis gegen Rechts hat zahlreiche Gegenveranstaltungen angemeldet, gerechnet wird mit mehrere tausend Demonstranten. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

Stadt Kassel versuchte, „Die Rechte“-Demo zu verbieten

Die Stadt Kassel hatte versucht, den Aufmarsch der Rechtsextremen zu verbieten – war aber vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof gescheitert. „Auch wenn uns von Beginn an bewusst war, dass die Hürden für eine Verbotsverfügung sehr hoch sind, wollten wir als Stadt nichts unversucht lassen, die Versammlung beziehungsweise den Aufmarsch in der Innenstadt oder vor dem Regierungspräsidium zu verhindern“, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD).

Zumindest sei es gelungen, die Versammlung und den Aufmarsch aus der Kasseler Innenstadt zu verbannen, so Geselle. Es sei auch das Vermächtnis des ermordeten Regierungspräsidenten Lübcke, dass man gegen Aufmärsche rechtsextremer Gruppen klare Kante zeigen müsse.

Nachdem im Internet Gewaltaufrufe kursierten, rüstet sich die Polizei für einen Großeinsatz. Busse und Straßenbahnen der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) blieb vom frühen Morgen an in den Depots.

Regierungspräsident Walter Lübcke war am 2. Juni in seinem Haus im Landkreis Kassel erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der 45-jährige Stephan E. hatte die Tat zunächst gestanden – dann aber sein Geständnis widerrufen.

Auch in Halle in Sachsen-Anhalt sind am Samstag mehrere Demonstrationen und Aktionen gegen Rechtsextremismus geplant. Anlass ist ein geplanter Aufzug der Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz kürzlich als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft wurde.

AfD-Chef Jörg Meuthen kritisierte diese Entscheidung des Inlandsgeheimdienstes: „Mir sind keine Gewaltaktionen der Identitären Bewegung bekannt, wie wir sie aus dem linken Lager kennen“, sagte Meuthen im Interview mit unserer Redaktion. (Bezahl-Inhalt) Daher könne man sich fragen, „wie gerechtfertigt diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist“. (dpa/moi)