"Fridays for Future": Eltern sollen Bußgeld von 88,50 Euro zahlen

Berlin.. Immer wieder freitags demonstrieren Schüler im ganzen Land für besseren Klimaschutz – zu Zeiten, in denen sie eigentlich im Unterricht sitzen sollten. Schon zu Beginn der „Fridays for Future“-Proteste hagelte es deshalb Kritik von Politikern. Nun greift auch erstmals eine Schule zu einer drastischen Maßnahme: Sie verschickte Bußgeldbescheide.

Wie der „Mannheimer Morgen“ berichtet, hätten die Eltern von schulpflichtigen Kindern in Mannheim einen solchen Bescheid erhalten, weil sich die Schüler an den Klimademonstrationen beteiligt haben. Das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe bestätigte der Zeitung das Vorgehen.

„Fridays for Future“: 88,50 Euro Bußgeld fürs Schuleschwänzen

Dem Bericht zufolge soll vier Familien eine Geldstrafe von 88,50 Euro zahlen. Die Kinder hätten jeweils unentschuldigt in zwei Unterrichtsstunden gefehlt. Der Mannheimer Ableger von „Fridays for Future“ wolle bei der nächsten Demonstration Spenden für die betroffenen Schüler sammeln.

Die Eltern hatten sich zunächst mit einem anonymen Brief an den „Mannheimer Morgen“ gewendet. Darin habe es geheißen: „Wie kann eine Schule, die sich nach Sophie und Hans Scholl benennt, so mit Kindern umgehen, die sich politisch interessieren und engagieren?“

Die betroffenen Kinder besuchen das Geschwister-Scholl-Gymnasium im Mannheimer Stadtteil Vogelstang. Die Geschwister Scholl widersetzten sich als Teil der „Weißen Rose“ während des Zweiten Weltkriegs dem totalitären Regime der Nationalsozialisten.

Drohungen gegen schwänzende Schüler nicht wahr gemacht

Mit Konsequenzen wegen des Schuleschwänzens hatten Behörden und Rektoren schon zu Beginn der „Fridays for Future“-Demos gedroht. Ein Schulleiter in Bayern plante auch ein Bußgeld. Passiert ist seitdem offenbar wenig, wie der „Spiegel“ berichtet.

„Schulen haben im Frühjahr mit drastischen Konsequenzen regelrecht geprahlt, passiert ist aber nicht wirklich etwas“, zitiert das Magazin die Anwältin Sibylle Schwarz. Demnach liegen zumindest den Bildungsministerien in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern keine Zahlen zu erzieherischen und disziplinarischen Maßnahmen vor.

Die „Fridays for Future“-Demos waren Anfang des Jahres aufgekeimt – inspiriert von der 16-jährigen Schülerin Greta Thunberg, die in der Folge für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. Die „Fridays for Future“-Bewegung fordert unter anderem einen raschen Kohleausstieg. Auch den nun diskutierten CO2-Preis dürfen sich die Aktivisten als Erfolg auf die Fahne schreiben: CO2-Steuer: Welche Partei das Geld wie zurückgeben will.

