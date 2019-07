"Fridays for Future": Kurz vor Berliner Greta-Besuch Bußgeldbescheide für Schwänzer

Berlin.. Eigentlich sollten sie sich mit der Ankunft der Initiatorin Greta Thunberg in Berlin beschäftigen. Doch die Organisatoren von „Fridays for Future“ überraschte eine unerwartete Nachricht: In Mannheim bekamen Schulschwänzer, die sich für den Kampf gegen den Klimawandel engagierten, Bußgeldbescheide. „Unseres Wissens ist das der erste Fall, in dem die Demonstrierenden tatsächlich Bescheide bekamen“, sagt Sprecherin Carla Reemtsma.

Sie sieht das als politische Maßnahme – „wenn man sich anguckt, wie sonst mit notorischen Schulschwänzern umgegangen wird, wie lange es dauert, bis da Repressionen folgen, ist es offensichtlich, dass die Demonstranten eingeschüchtert werden sollen“, sagt Reemtsma im Gespräch unserer Redaktion.

Es zeige, wie bedroht sich städtische Verwaltung und Politik von den Protesten fühlten, „und belegt damit die Dringlichkeit“. Alleingelassen seien die Bußgeldempfänger nicht. „Fridays for Future“ verfüge über ein Rechtshilfekonto und juristische Kompetenzen, beschäftige sich nun intensiv mit dem Vorfall. „Wir stehen gemeinsam – denn auch, wenn die Repressionen einzelne treffen, sind am Ende alle gemeint.“

Das baden-württembergische Kultusministerium lehnt Bußgelder gegen Schüler, die sich an Klimastreiks beteiligen, nicht für jeden Fall ab. Die Entscheidung, wie ein Verstoß gegen die Schulpflicht zu ahnden ist, liege bei den Schulleitungen, sagte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst am Donnerstag in Stuttgart.

Anderswo ist man noch entspannt: „Seitens der Behörde gibt es auch keine speziellen Vorgaben oder Empfehlungen, aber natürlich gelten die Vorgaben des Schulgesetzes“, sagte eine Sprecherin der Hamburger Schulbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Die Schulbehörde vertraut stattdessen darauf, dass die Schulen selbst pragmatische Lösungen „im Rahmen der schulgesetzlichen Vorgaben“ finden.

Dass Bußgeldbescheide versandt worden sind, wurde kurz vor einem wichtigen Besuch in Sachen „Fridays for Future“ bekannt. Die schwedische Klima-Aktivistin und Protest-Initiatorin Greta Thunberg kommt am Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Berlin zu den wöchentlichen Protesten.

Now I’m on my way to Germany and then France.

Tomorrow, Friday, I will participate in the strike in Berlin. See you at Invalidenpark 10am!#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/bx9AGuPJsp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 18, 2019

Wie Thunberg am Donnerstag auf Twitter schrieb, ist sie auf dem Weg nach Deutschland und später nach Frankreich. Am Freitag werde sie sich an der Demonstration im Berliner Regierungsviertel beteiligen. „Wir sehen uns um 10 Uhr am Invalidenpark!“

Mannheim: Mehrere Eltern hatten Bußgeldbescheide bekommen

Wie der „Mannheimer Morgen“ berichtet, hätten die Eltern von schulpflichtigen Kindern in Mannheim den Bußgeldbescheid erhalten, weil sich die Schüler an den Klimademonstrationen beteiligt hatten. Das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe bestätigte der Zeitung das Vorgehen.

Dem Bericht zufolge sollen vier Familien eine Geldstrafe von 88,50 Euro zahlen. Die Kinder hätten jeweils unentschuldigt in zwei Unterrichtsstunden gefehlt. Der Mannheimer Ableger von „Fridays for Future“ wolle bei der nächsten Demonstration Spenden für die betroffenen Schüler sammeln.

Die Eltern hatten sich zunächst mit einem anonymen Brief an den „Mannheimer Morgen“ gewendet. Darin habe es geheißen: „Wie kann eine Schule, die sich nach Sophie und Hans Scholl benennt, so mit Kindern umgehen, die sich politisch interessieren und engagieren?“

Klimastreik- Darum demonstrieren diese Schüler mit Greta Thunberg

Die betroffenen Kinder besuchen das Geschwister-Scholl-Gymnasium im Mannheimer Stadtteil Vogelstang. Die Geschwister Scholl widersetzten sich als Teil der „Weißen Rose“ während des Zweiten Weltkriegs dem totalitären Regime der Nationalsozialisten.

Drohungen gegen schwänzende Schüler nicht wahr gemacht

Mit Konsequenzen wegen des Schuleschwänzens hatten Behörden und Rektoren schon zu Beginn der „Fridays for Future“-Demos gedroht. Ein Schulleiter in Bayern plante auch ein Bußgeld. Passiert ist seitdem offenbar wenig, wie der „Spiegel“ berichtet.

„Schulen haben im Frühjahr mit drastischen Konsequenzen regelrecht geprahlt, passiert ist aber nicht wirklich etwas“, zitiert das Magazin die Anwältin Sibylle Schwarz. Demnach liegen zumindest den Bildungsministerien in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern keine Zahlen zu erzieherischen und disziplinarischen Maßnahmen vor.

Die „Fridays for Future“-Demos waren Anfang des Jahres aufgekeimt – inspiriert von der 16-jährigen Schülerin Greta Thunberg, die in der Folge für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. Die „Fridays for Future“-Bewegung fordert unter anderem einen raschen Kohleausstieg. Auch den nun diskutierten CO2-Preis dürfen sich die Aktivisten als Erfolg auf die Fahne schreiben: CO2-Steuer: Welche Partei das Geld wie zurückgeben will.

