Kliniken brauchen neue Regeln, nicht neue Gutachten

Eine neue Bertelsmann-Studie meint: Das Land braucht nur halb so viele Kliniken. Krankenhaus-Verbände laufen dagegen Sturm – verständlich.

Die Krankenhäuser stehen in den letzten Wochen unter Dauerfeuer. Ein (noch nicht) veröffentlichtes Landesgutachten meint, das jede zweite Klinik überflüssig ist. Jetzt kommt noch eine Bertelsmannstudiesagt, es täten auch halb so viele Häuser. Am Beispiel der Region um Köln, Leverkusen und dem Bergischen Land rechnen die Gutachter aus Berlin vor, dass es sieben Kliniken täten, wo derzeit 21 Häuser die Menschen versorgen.