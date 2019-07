Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen will am Mittwoch zurücktreten – egal, wie das Votum am Dienstag in Brüssel ausgeht.

Berlin.. Ursula von der Leyen (CDU) will am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten. Das kündigte sie am Montagnachmittag auf Twitter an.

„Ich möchte morgen das Vertrauen des Europäischen Parlaments gewinnen“, heißt es in dem Tweet. „Unabhängig vom Ausgang werde ich am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten“, wird von der Leyen weiter zitiert. Am Dienstag stellt sie sich dem EU-Parlament als neue EU-Kommissionspräsidentin zur Wahl.

Meine Entscheidung für Europa. pic.twitter.com/NWGc1QabX0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2019

In einer offiziellen Mitteilung richtete sich von der Leyen zudem an die Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten. „Ich bin sehr dankbar und fühle mich tief geehrt, dass ich mehr als fünfeinhalb Jahre Verantwortung für die Bundeswehr tragen durfte“, heißt es darin.

Und weiter: „Die Soldatinnen und Soldaten und die zivilen Beschäftigten der Bundeswehr leisten einen unschätzbaren Dienst für unser Land.“

Wer von Ursula von der Leyen das Verteidigungsministerium übernimmt, ist noch offen. Namen sind allerdings schon im Gespräch. So könnte sich das Kabinett ohne von der Leyen ändern .

(les/dpa)