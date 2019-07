Berlin.. Diese Bilder erschreckten viele Menschen in Deutschland: Dreimal hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den vergangenen drei Wochen öffentlich gezittert. Was genau dahinter steckt, weiß vielleicht nicht einmal sie selbst. Sie selbst sagte, dass es ihr gut geht und sie um die Verantwortung in ihrem Amt wisse. Sie erklärte auf einer Pressekonferenz, dass sie auch selbst ein Interesse daran habe, zu wissen, wie es um ihre Gesundheit bestellt sei.

Die Kanzlerin weiß genau, was Bilder anrichten können – gerade in Verhandlungen mit mächtigen Männern wie US-Präsident Donald Trump oder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Schwäche zeigen kann die eigene Verhandlungsposition schwächen. Sie selbst versucht, den Gerüchten um ihren Gesundheitszustand entgegenzutreten. „Man muss sich keine Sorgen machen“, sagte sie auf einer Pressekonferenz. Angela Merkel zittert – Das Wichtigste in Kürze: Zum dritten Mal hat Angela Merkel bei einem öffentlichen Auftritt zu zittern angefangen

Die Vorfälle sorgten für eine Debatte um die Gesundheitszustand der Kanzlerin

Die Kanzlerin beteuerte, dass es ihr gut geht und sie um die Bedeutung des Amtes wisse

Ein Psychologe erklärt, was dahinter stecken könnte Trotzdem sind viele Menschen besorgt. Ist es wirklich nur ein Zittern oder ist es doch etwas Ernsthaftes? Fest steht: Alleine ist die Kanzlerin mit einer solchen Zitter-Erfahrung nicht – im Gegenteil, sagt Professor Willi Butollo, Leiter des Münchner Instituts für Traumatherapie. Angela Merkel sprach in der Pressekonferenz nach ihrer dritten Zitterattacke von einer Verarbeitungsphase, in der sie sich nach dem ersten Anfall befinde. Was steckt dahinter? Willi Butollo: Was hinter dem Zittern der Kanzlerin steckt, weiß ich nicht und man sollte darüber auch nicht aus der Ferne spekulieren. Aber grundsätzlich ist es nichts Ungewöhnliches, was sie da beschreibt. Sehr viele Menschen haben solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt zunächst einen ersten Vorfall, für den es eine konkrete Ursache gibt – etwa Erschöpfung, Nervosität oder eine Grippe … … oder Wassermangel an einem heißen Tag, wie es zur Erklärung des ersten Zitteranfalls bei Angela Merkel hieß. Willi Butollo: Zum Beispiel. Und diesen Vorfall merkt sich das autonome Nervensystem. Der Körper zeigt dann in einer ähnlichen Situation die gleiche Reaktion wie zuvor, obwohl die Ursache verschwunden ist. Das ist völlig normal und kann von Zeit zu Zeit jedem widerfahren. Doch der Verstand ist dagegen erst einmal machtlos. Das alles gilt natürlich immer unter der Voraussetzung, dass keine organische Ursache dahinter steckt. Warum die Kanzlerin beim Empfang von Selenskyj zitterte Was will einem der Körper mit einem solchen Zittern sagen? Willi Butollo: Eigentlich ist es eine sehr gesunde Reaktion des Körpers. Ein Alarmzeichen, das einen auffordert hinzuhören, wenn man zum Beispiel geschwächt ist. Aber es kann eben sein, dass der Körper einfach aufgrund der vergangenen Erfahrung Alarm schlägt, ohne dass es jetzt noch eine offensichtliche Ursache gibt. Sie sagen, jeder kann in solche Situationen geraten. Können Sie ein konkretes Beispiel aus dem Alltag nennen? Willi Butollo: Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Vortrag vor vielen Kollegen halten. Alle Augen sind auf Sie gerichtet, Sie stehen aber nicht so gerne im Mittelpunkt. Diesem Stress ist der Körper vielleicht nicht gewachsen und Sie fangen an zu zittern. Das kann Ihnen dann in ähnlichen Situationen wieder passieren – auch wenn Sie eigentlich gar nicht so nervös sind. Denn in Ihrem Kopf ist der Gedanke: Es darf nicht wieder passieren. Wie kann man so ein Gedankenkarussell durchbrechen? Willi Butollo: Hilfreich kann es sein, die zugegeben lästige Situation anzunehmen und sich nicht gegen sie zu wehren. Denn das Kämpfen darum, dass es auf keinen Fall wieder passiert, verhindert die Verarbeitung. Das ist eine schwierige Situation, denn man wird damit konfrontiert, dass nicht alles vom Verstand kontrollierbar ist. Um bei unserem Beispiel mit den Kollegen zu bleiben: Eine Möglichkeit der Verarbeitung ist es, einfach auf die Kollegen zuzugehen und die Situation bewusst anzusprechen. • Nach Zitteranfällen: Angela Merkel sitzt bei der Hymne Ist die Verarbeitung für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, besonders schwierig? Willi Butollo: Das kann sein. Denn diese Menschen möchten sich besonders kontrollieren. Der Gedanke, der bei ihnen vermutlich häufig mitschwingt und eine Verarbeitung der Situation erschwert, ist: Was denken die anderen? Und: Ich möchte und muss fehlerfrei sein.