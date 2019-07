Zyniker der Macht

Für Ursula von der Leyen wird ein Märchen wahr. Da konnte die Verteidigungsministerin nach einer ganzen Reihe von Fehlleistungen wochenlang über sich lesen, wie sehr ihr Stuhl im deutschen Kabinett inzwischen wackele, es sei eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn verliere. Und plötzlich kommt da der Europäische Rat wie Roch, der Riesenvogel, rettet wie dereinst Sindbad von der Insel nun sie aus diesem Berliner Schlamassel und setzt sie sanft nieder in Brüssel, wo sie sich nun ganz dem unbelasteten Zauber des Neuanfangs hingeben darf.

Für sie ist das toll. Aber sonst?

Es war kein großer, aber ein auffälliger Fortschritt, als die Wähler vor fünf Jahren zum ersten Mal bei einer Europawahl auch über den Kommissionspräsidenten entscheiden konnten. Das gab der Stimmabgabe einen erkennbaren Sinn. Aber schon damals wollten die Regierungschefs (die zuvor als Parteichefs fast ausnahmslos die Spitzenkandidaten nominiert hatten) dieses Verfahren nach der Wahl durchkreuzen. Vor allem Martin Schulz verhinderte dies, indem er auf den – nicht aussichtslosen – Versuch verzichtete, für sich selbst eine Mehrheit im Parlament zusammenzusuchen, und stattdessen noch in der Wahlnacht forderte, dass nun Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident werden müsse. Er ahnte, dass der Rat jede Verzögerung nutzen würde, um seine alte Macht zurückzuerobern. Wie recht er hatte, haben wir jetzt gesehen.

Mit dem Kandidaten Manfred Weber ging das nicht. Für die Regierungschefs war er zu leichtgewichtig, und im Parlament konnte er außerhalb seiner eigenen Fraktion nicht auf Zustimmung hoffen. Warum? Weil er jahrelang und immer wieder in Parlamentsdebatten Ungarns Regierungschef Viktor Orban verteidigt hatte. Er verteidigte ihn, als er die unabhängige Presse abschaffte, er verteidigte ihn, als er die Unabhängigkeit der Justiz beschnitt. Er verteidigte ihn, als er die Freiheit der Wissenschaft beschnitt. Und er verteidigte ihn, als Orban sich ein Wahlrecht bastelte, das ihm auch noch mit weniger als der Hälfte der Wählerstimmen eine verfassungsändernde Mehrheit der Parlamentssitze sicherte. Weber war all das nicht wichtig. Wichtig war nur, dass Orban zur EVP gehörte, also zum Zusammenschluss der Europäischen Christdemokraten. Partei vor Demokratie – so jemand kann das, was wir europäische Werte nennen, nicht glaubhaft vertreten. Und da von vornherein klar war, dass jeder Kandidat Stimmen aus mehreren Lagern benötigen würde, war Weber einfach der falsche Kandidat.

Gleichwohl hätte er wenigstens das Prinzip retten können, indem er sich gleich und nicht erst nach vielen Tagen für Frans Timmermans als Kommissionspräsidenten ausgesprochen hätte. Aber Weber ist nicht Schulz.

Und doch ist Timmermans nicht am Parlament gescheitert. Niemand weiß, ob er nicht eine Mehrheit im Parlament erhalten hätte, wäre er vom Rat vorgeschlagen worden. Aber es ist wahrscheinlich. Er ist im Europäischen Rat gescheitert, weil unter anderen der Anti-Demokrat Orban ihn verhindern wollte, die autoritäre polnische Regierung und der dringend der Korruption verdächtige tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš ebenso. Warum? Weil Timmermans in der derzeitigen Kommission über die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten wacht. Das gehört zu seinen Aufgaben.

Das heißt: Ausgerechnet jene, die Europas Werte mit Füßen treten, verhindern einen Präsidenten, der diese Werte zu schützen hat. Und der Europäische Rat macht das mit. Er hätte Timmermans Gegner überstimmen können. Warum hat er es nicht getan? Die dafür geäußerten Begründungen sind denkwürdig. Man habe nicht gegen Osteuropa stimmen wollen. Aber einen, der Europas Werte ernst nimmt, fallen lassen – das geht?

Auch andere Rechtfertigungen wirken fadenscheinig. Der Spitzenkandidatenprozess, so heißt es etwa, sei nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden beachtet worden, aber kaum irgendwo sonst. Wenn das wahr ist: Wie verträgt sich das dann mit dem Umstand, dass das deutsche Wort „Spitzenkandidat“ inzwischen in den politischen Sprachgebrauch fast aller EU-Mitgliedstaaten eingegangen ist?

Der EU-Vertrag, so heißt es weiter, sehe Spitzenkandidaten überhaupt nicht vor. Richtig. Aber er steht den Spitzenkandidaten auch nicht entgegen. Es ist wie mit dem Grundgesetz: Der Kanzlerkandidat kommt dort auch nicht vor. Er ist, wie der europäische Spitzenkandidat, ein politisches Versprechen. Ein Versprechen, das jetzt gebrochen wurde.

Der größte Unfug ist die Behauptung, über Spitzenkandidaten könne man reden, wenn es in Europa transnationale, also EU-weite Kandidatenliste gäbe. Wer die will, will Europas Bürger endgültig von der europäischen Politik entfremden. Volksvertreter sollen *ihr * Volk vertreten, nicht irgendeines, sie sollen ihm deshalb so nah wie möglich sein – was in Europa ohnehin schwer genug ist. Was soll ein Wähler mit einer Wahlliste anfangen, auf der er die Namen der meisten Kandidaten nicht einmal aussprechen könnte?

Die Zyniker der Macht drängen das EU-Parlament jetzt, die Entscheidung der Regierungschefs zu akzeptieren. Man müsse eine institutionelle Krise der EU vermeiden. Eine Krise, die Europas Regierungschefs vom Zaun gebrochen haben. Sie haben ja nicht nur die zarte Pflanze der Demokratie in der EU zertrampelt. Sie haben ziemlich arrogant versucht, in andere Institutionen hineinzuregieren. Timmermans und seine dänische Fast-als-ob-Mitkandidatin Margarethe Vestager, so haben sie beschlossen, sollten als Vizepräsidenten der Kommission eine „gute und herausragende Rolle“ (Angela Merkel) erhalten. Dabei ist es allein Sache des Kommissionspräsidenten festzulegen, wer Vizepräsident wird, und welcher Kommissar welche Aufgabe bekommt. Dem Parlament empfahlen die Regierungschefs, wen es wann als seinen Präsidenten zu wählen hat, was – natürlich – allein Sache des Parlaments ist.

Wird das Parlament bei all dem mitspielen? Noch vor wenigen Tagen, schon nach der Europawahl, hat es bekräftigt, dass es niemand anderen als einen der Spitzenkandidaten zum Kommissionspräsident wählen werde. Und jetzt? Die Christdemokraten sind schon umgefallen. Ihnen ist wichtiger, dass einer der ihren an den Hebeln sitzt. Andere werden folgen. Vor wenigen Tagen standen die Wetten so, dass von der Leyen die nötige Zahl an Stimmen erhalten wird. Allerdings auch aus ziemlich extremen rechten Reihen. Das würde ihr Amt belasten.

Und das Parlament? Es war so stolz, dass die Wahlbeteiligung diesmal höher war, dass Europas Bürger zeigten, dass sie ihr Europa nicht seinen Zerstörern überlassen wollen. Es kann diese Legitimation nutzen, um wenigstens das Bisschen an demokratischer Mitwirkung zu bewahren, das die EU ihren Bürgern erlaubt. Tut es das aber nicht, wird es vermutlich einen hohen Preis bezahlen. Dann wird es in fünf Jahren wieder betteln müssen, dass die Bürger wählen gehen. Und die werden sich fragen, was sie bei einer Wahl sollen, bei der sie nichts, nicht einmal indirekt zu entscheiden haben.

Rolf-Dieter Krause ist langjähriger Leiter des ARD-Studios in Brüssel.