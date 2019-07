Washington.. Die Sätze sind 17 Jahre alt, stammen aus einem Interview mit Donald Trump und wirbeln seit Montag so viel alten Staub auf, dass im politischen Washington viele trotz Hochsommerschwüle husten müssen: „Großartiger Typ. Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Macht viel Spaß mit ihm zusammen zu sein. Man sagt sogar, dass er so wie ich schöne Frauen mag. Und viele von ihnen sind jünger. Kein Zweifel – Jeff genießt sein Gesellschaftsleben.“

Nun, der „großartige Typ“ ist Jeffrey Epstein. 66. Kantiges Kinn. Einer, der es in New York durch Geldvermehrung für extrem reiche Dritte (Hedgefond-Manager) zum Milliardär mit Promi-Bekanntenkreis gebracht hat. Ex-Präsident Bill Clinton, Englands Skandal-Prinz Andrew, Sohn der Queen, und Leslie Wexner, CEO des Damenunterwäsche-Fachhandels Victoria’s Secret, gehören dazu. Und, viele Fotos belegen das, Donald Trump.

Man kannte sich vom regelmäßigen Partymachen. Dass Amerikas Präsident heute noch die Nähe zu dem grau melierten Junggesellen suchen würde, ist wohl auszuschließen. Epstein sitzt frisch hinter Gittern. Er ist angeklagt, über Jahre Dutzende minderjährige Mädchen, manche sollen erst 14 gewesen sein, s exuell missbraucht und ausgebeutet zu haben – persönlich und womöglich durch die Vermittlung an Dritte.

Jeffrey Epstein soll bis Prozessbeginn in Untersuchungshaft bleiben

Die anklagenden Staatsanwälte in New York leiten aus der möglichen Maximal-Strafe von 45 Jahren und Epsteins Besitz von zwei Privat-Flugzeugen ein „außergewöhnlich hohes“ Flucht-Risiko ab. Sie wollen Untersuchungshaft bis zum Prozessbeginn.

Die Verteidiger von Epstein, der am Montagnachmittag in blauer Knast-Kluft vor dem Richter auf „nicht schuldig“ plädierte, bescheinigen ihrem Mandanten ein „gesetzestreues“ Leben geführt zu haben. Jedenfalls seit 2008. In jenem Jahr gelang dem Finanz-Jongleur ein Kunststück, über das Juristen mit einer Mischung aus Staunen und Abscheu reagieren.

Weil Epstein blutjunge Mädchen in Florida zur illegalen Prostitution gezwungen haben soll, bastelte der seinerzeitige Bundesstaatsanwalt Alexander Acosta nach Medien-Recherchen eine 53-seitige Anklage zusammen. Sie hätte Epstein bis ans Lebensende ins Gefängnis bringen können.



Alexander Acosta ist Donald Trumps Arbeits- und Sozialminister

Nach einem Geheimtreffen mit Epsteins Anwalt verwarf Acosta die Anklage jedoch überraschend. Epstein bekannte sich – nachdem ihm Immunisierung vor bundesstrafrechtlicher Verfolgung zugesichert wurde – nach floridianischem Recht zu zwei geringeren Vergehen.

Er ließ sich als pädophiler Sextäter registrieren und kam mit 13 Monaten Haftstrafe im Gefängnis von Palm Beach County davon; gelegen ganz in der Nähe seines Anwesens in der Nachbarschaft von Donald Trumps Domizil Mar-a-Lago. Täglicher Freigang ließ die Zeit für Epstein wie im Flug vergehen.

Fast so als wäre nichts geschehen, kehrte der Investment-Banker bald danach in sein Jetsetter-Leben zurück, zu dem mehrere exquisite Wohnsitze in den USA und in Europa gehören. Erst da erfuhren die Opfer von der Geheim-Absprache, die inzwischen von einem Bundesrichter beanstandet wurde.

Dass Acosta dafür gesorgt hatte, dass auch „potenzielle Mitverschwörer Epsteins“ von Bundesanwälten unbehelligt blieben, löste die bis heute unbeantwortete Frage aus: Welcher Promi steckt noch in diesem Sex-Skandal? Noch delikater: Acosta ist heute Trumps Arbeits- und Sozialminister. Die Demokraten und Tausende in Sozialen Netzwerken fordern seinen Rauswurf.

Nacktfotos minderjähriger Mädchen bei Epstein entdeckt

Dass die Chose erneut groß in die Schlagzeilen geriet, liegt auch an der Hartnäckigkeit von Julie Brown. Die preisgekrönte Investigativ-Reporterin des „Miami Herald“ hat den Fall Epstein über Jahre nachverfolgt, acht Opfer des Sex-Handels (es soll fast 80 geben) zu öffentlichen Bekenntnissen gebracht und mit ihrem Report „Perversion des Rechts“ das Interesse der Staatsanwälte in New York geweckt.

Dort ist man nicht an Acostas Vorzugs-Paket für Epstein gebunden. Verjährungsfristen für Sexhandel mit Minderjährigen gibt es auf Bundesebene nicht. Und weil Epstein seinen Trieben laut Anklage auch in seinem Sieben-Etagen-Luxus-Haus an der Upper East Side von New York nachging, schlugen die Fahnder am Wochenende zu. Auf der Rückkehr aus Paris klickten für Epstein am Flughafen von Teterboro bei New York die Handschellen.

Bei der Durchsuchung seines Hauses entdeckte man laut Staatsanwalt Geoffrey Berman in einem Safe „Hunderte, wenn nicht Tausende Fotos nackter, offenbar minderjähriger Mädchen“. Was Bill Sweeney, der leitende Ermittler der Bundespolizei FBI, vortrug, hatte es in sich.

Donald Trump hat sich bisher nicht geäußert

Epstein hat nach seinen Worten bis mindestens 2005 „absichtsvoll“ Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und dabei ein „immer größeres Netz neuer Opfer geschaffen“. Seine Masche: Er bestellte sich mit Hilfe von drei Bediensteten die meist aus sozial schwachen Verhältnissen stammenden Zielpersonen zur Massage. Die Mädchen mussten „nackt oder halbnackt“ Hand anlegen.

Was als Lockerungsübung annonciert war, endete mit Sex, für den Epstein jeweils „mehrere hundert Dollar“ zahlte. Und noch was drauf legte, wenn ein Mädchen sich umhörte und ihm ein neues Opfer vermittelte. Sweeney geht offenbar davon aus, dass es noch mehr Betroffene gibt. Er rief potenzielle Opfer dazu auf, sich an das FBI zu wenden. „Egal, wie lange es her ist. Der Fall Epstein wird mit höchster Priorität behandelt.“

Donald Trump hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen gegen den „großartigen Typen“ geäußert. Prinz Andrew, der schon vor Jahren energisch bestritt, in Person der Blondine Virginia Roberts selbst Profiteur des Sex-Netzwerks Epsteins gewesen zu sein, auch nicht.

Nur Bill Clinton hat sich gerührt. Der Ex-Präsident ließ sich mehrere Mal von Epsteins Privat-Maschinen durch die Welt fliegen. Von den „schrecklichen Verbrechen“, die seinem ehemaligen Gönner zur Last gelegt werden, wisse er nichts, erklärte seine Stiftung. Am kommenden Montag wird über Epsteins Antrag auf Freilassung gegen Kaution entschieden.