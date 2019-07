Wenn der liebe Gott für den Großvater leidet

„Nach langem schweren Leiden hat Gott meinen lieben Mann, unseren Vater und Großvater zu sich genommen.“ Wir wollen die Trauer der Angehörigen nicht stören, müssen aber die Frage stellen, wer hier eigentlich leidet oder gelitten hat. Wenn wir die Aussage wörtlich nehmen, bezieht sich das lange und schwere Leiden auf Gott. Es mag ja sein, dass Gott seit Langem darunter leidet, dass er die Welt, die er schuf, nicht besser hat schaffen können, aber hier geht es um den Verstorbenen, der vor seinem Tod von schwerer Krankheit gezeichnet war und nun erlöst ist.

Das sollte bei aller Trauer jedoch in korrekter Syntax mitgeteilt werden. Die Syntax bezeichnet die Lehre vom Bau des Satzes. Sie untersucht die übliche Verbindung von Wörtern zu Wortgruppen (Phrasen) und Sätzen. Bei unserem Zitat ist die Verknüpfung der Satzteile durcheinandergeraten. Wir müssen die Glieder neu sortieren: „Gott hat meinen lieben Mann, unseren Vater und Großvater nach langem schweren Leiden zu sich genommen.“ Diese Umstellung ist allerdings noch nicht gegen jedes gewollte blasphemische oder sophistische Missverständnis von Leuten gefeit, die die adverbiale Bestimmung nach wie vor auf Gott beziehen und ihre Mitmenschen mit absurden Interpretationen nerven. Also müssen wir den Toten in grammatischer Hinsicht vom Objekt (Satzergänzung) zum Subjekt (Satzgegenstand) befördern: „Mein lieber Mann … ist nach langer schwerer Krankheit zu Gott heimgekehrt.“

Im Englischen und vielen anderen Sprachen gilt meistens die feste Abfolge von Subjekt, Prädikat und Objekt, die sogenannte SPO-Regel. Im Deutschen sind wir weitaus flexibler: Vater baut im Keller mit Gustav ein schönes Vogelhaus. Im Keller baut Vater mit Gustav ein schönes Vogelhaus. Mit Gustav baut Vater im Keller ein schönes Vogelhaus. Ein schönes Vogelhaus baut Vater mit Gustav im Keller. Bei diesen Verschiebungen ändert sich der Sinn des Satzes nicht, höchstens die Betonung seiner einzelnen Glieder. Trotz aller stilistischer Freiheit sollten wir aber darauf achten, dass sich bei diesem Puzzlespiel keine Mehrdeutigkeit ergibt, bei der Gott und Großvater schließlich die Plätze getauscht haben oder Gott in den Verdacht gerät, mit den Grünen in Koalitionsverhandlungen getreten zu sein.

Ein 90 Jahre alter Leser machte mich auf die Syntax-Fehler in Traueranzeigen aufmerksam, die ihn sein Leben lang beschäftigt hätten. Wir können nicht Hunderttausende von Todesanzeigen der letzten Jahrzehnte neu schreiben, sollten jedoch wenigstens die künftigen Toten mit der richtigen Syntax beerdigen.

Die elementaren Bausteine der Syntax sind die Wörter. Ein Satz setzt sich jedoch nicht unmittelbar und sinngebend aus unverbundenen Wörtern zusammen, sondern es gibt Wörter, die sich enger zusammengeschlossen haben. Sie bilden quasi eine Familie in dem Satz. Eine solche Wortgruppe nennt man nicht etwa einen Clan, sondern in der Sprachwissenschaft eine Phrase. Beispiel: Die Katze | liegt | gemütlich | auf dem Sofa. Nach dem Kopf oder Kern einer Phrase unterscheiden wir verschiedene Phrasenkategorien, zum Beispiel die Nominalphrase (die Katze) oder die Präpositionalphrase (auf dem Sofa). Die Verbalphrase (liegt) besteht hier nur aus einem einzigen Wort.

Wie einzelne Wörter, so lassen sich auch Phrasen im Satz gegeneinander austauschen, sofern ihre Struktur dabei unbeschädigt bleibt: Gemütlich | liegt | die Katze | auf dem Sofa. Wir müssen nur aufpassen, dass bei diesem Tausch die innere Logik der Zuordnung nicht verletzt wird. Sonst kommt neben der Syntax eine weitere Kategorie der Grammatik ins Spiel, nämlich die Semantik, die sich mit der Bedeutung der einzelnen Wörter und der Bedeutung von Sätzen beschäftigt. Dadurch können wir unterscheiden, ob Gott oder ob der Großvater leidet.

