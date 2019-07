AfD in Sachsen: Landeswahlausschuss lässt nur 18 der 61 Kandidaten zu

Nur wenige Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen muss die AfD einen herben Rückschlag einstecken: Zur Wahl sind nur 18 Kandidaten zugelassen.

Ein Paukenschlag wenige Monate vor der Landtagswahl in Sachsen: Wegen eines Formfehlers hat die AfD-Liste nur 18 statt 61 Kandidaten.

Berlin/Dresden.. Herber Rückschlag für die AfD in Sachsen: Die Partei kann nur mit einer geschrumpften Liste zur Landtagswahl am 1. September antreten. Statt 61 Kandidaten hat der Landeswahlausschuss bei einer Sitzung am Freitag nur 18 zugelassen. Der Grund sind formale Fehler und Unstimmigkeiten bei der Zusammenstellung für die Kandidatenliste.

Die AfD habe die Liste mit den insgesamt 61 Kandidaten auf zwei formell unterschiedlichen Parteitagen aufstellen lassen, entschied die Landeswahlleiterin Carolin Schreck nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung. Demnach sei von einem „atypischen Vorgang“ die Rede gewesen. Offenbar waren dabei zwei verschiedene Wahlverfahren genutzt worden. Die Begründung des Wahlausschusses für die Entscheidung: So hatten nicht alle Kandidaten gleichwertige Chancen, auf die Liste zu kommen.

AfD Sachsen laut Umfragen bei mehr als 18 Sitzen

Die AfD hatte dagegen argumentiert: Die beiden Veranstaltungen in Markneukirchen sei eigentlich nur eine gewesen, die man unterbrochen habe. Das ließ Schreck am Ende nicht gelten. Die Veranstaltungen fanden im Februar und im März statt – und lagen mehrere Wochen auseinander.

Derzeit liegt die AfD in den Umfragen bei 24 bis 26 Prozent – gerechnet auf die insgesamt mindestens 120 Abgeordneten im sächsischen Landtag hätte die AfD deutlich mehr als 18 Sitze. Bei der Landtagswahl im Jahr 2014 kam die Partei auf 9,7 Prozent – das waren am Ende 14 Sitze im Parlament.

Die AfD müsste nun auf Direktmandate hoffen. Denn: Die Zahl der Direktmandate, also Siege in einem Wahlkreis, wird Parteien garantiert – ganz unabhängig davon, wie viele Mandate sie anhand der Zweitstimmen bekommen.

Die AfD hat die Möglichkeit, die Entscheidung des Landeswahlausschusses anzufechten. (sdo)