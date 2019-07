Mordfall Walter Lübcke: Stephan E. widerruft Geständnis

Berlin/Karlsruhe. Der Verdächtige im Mordfall Walter Lübcke hat sein Geständnis widerrufen. Das bestätigte sein Anwalt am Dienstag. Nach seiner Verhaftung hatte der 45-jährige E. gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 2. Juni hinter seinem Haus mit einem Kopfschuss getötet zu haben.

„Herr E. hat in der Tat sein Geständnis heute in der Verhandlung widerrufen“, teilte der Anwalt des Verdächtigen, Frank Hannig, mit. Die Bundesanwaltschaft kommentierte die neue Entwicklung nicht. In Haft bleibt der Mann dennoch. „Der BGH hat einen Haftbefehl erlassen, Herr E. bleibt in Haft“, erklärte der Anwalt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte vergangene Woche gesagt, Stephan E. habe ein Geständnis abgelegt. Der mutmaßliche Rechtsextremist habe den Ermittlern gesagt, dass er allein gehandelt habe.

„Bild“ berichtet unter Berufung auf Anwalt Hannig, dass Stephan E. einen Verteidigerwechsel beantragt habe. Dem habe der Bundesgerichtshof stattgegeben, Hannig der neuen Verteidigung aber als Pflichtverteidiger beigeordnet, sagte der Dresdner Anwalt der „Bild“.

BGH erlässt neuen Haftbefehl gegen Stephan E.

Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft am Dienstag einen neuen Haftbefehl gegen E. wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erwirkt. Der Mann war dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden. Der Ermittlungsrichter habe den Haftbefehl verkündet und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit.

Bundesgerichtshof ordnet Untersuchungshaft für Stephan E. an

Der Haftbefehl ersetze den Haftbefehl des Amtsgerichts Kassel. Der ist die Grundlage, weshalb sich Stephan E. schon seit dem 16. Juni in Untersuchungshaft befand. Stephan E. hatte in der Untersuchungshaft das jetzt widerrufene Geständnis abgelegt. Er ist nach Angaben des Verfassungsschutzes seit Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene aktiv.

Der 65-jährige Lübcke war am 2. Juni spätabends vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Der CDU-Politiker war in rechten Kreisen verhasst, weil er eine humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen befürwortete. Der Fall hat weltweit für Aufsehen gesorgt. In Deutschland hat er unter anderem die Debatte angefacht, inwieweit Hetze im Internet Gewalt anfacht.

AfD-Abgeordneter sorgt für Eklat bei Lübcke-Gedenken

CDU-Politiker Friedrich Merz macht die AfD für den Mord an Lübcke mitverantwortlich. Im bayerischen Landtag sorgte ein AfD-Politiker für einen Eklat, weil er während einer Gedenkminute für Lübcke sitzen blieb . (dpa/rtr/epd/moi)