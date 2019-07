Shitstorm gegen "Hart aber fair": Dieser Politiker sorgte für Ärger

Berlin. Der Gang zu Brigitte Büscher gehört zu jeder „Hart aber fair“-Sendung dazu. Am Stehpult sollen die Zuschauer zu Wort kommen – in Form von Beiträgen bei Facebook, Twitter oder per E-Mail. So auch am Montagabend. Als Moderator Frank Plasberg nach einer guten Stunde zu Büscher an den Tisch kam, passierte aber etwas, das ungewöhnlich ist für eine Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen: Die „Zuschaueranwältin“ thematisierte den Shitstorm gegen die eigene Sendung.

„Hart aber fair“: AfD-Politiker Uwe Junge verteidigt seinen Tweet

„Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?“, lautete der Titel dieser „Hart aber fair“-Ausgabe. Doch mit der Einladung des AfD-Politikers Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz sorgte die Redaktion vorab für einen Sturm der Entrüstung. Viele Nutzer – darunter Politiker wie die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli und der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz – kritisierten die ARD scharf. Junge, so der Vorwurf, sei ein Scharfmacher.

Als Beleg dafür diente vor allem ein Tweet von Junge, in dem er geschrieben hatte: „Der Tag wird kommen, an dem wir alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden!“

Und dieser Mann soll, wenige Wochen nach dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Uwe Lübcke, ermordet von einem Rechtsextremisten, über die Gefahr von Rechtsaußen sprechen? Für viele unverständlich.

Umso souveräner, dass die Kritik in all ihrer Härte den Weg in die Sendung fand – und von Brigitte Büscher ungefiltert vorgetragen wurde. Frank Plasberg bemühte sich, Junge inhaltlich zu stellen. Er ging den AfD-Politiker hart an, konfrontierte ihn mit eigenen Aussagen, Widersprüchen seiner Partei und fragte nach der Verantwortung, die die AfD trägt, wenn – wie im Fall Lübcke – Facebook-Posts jahrelang im Netz auf Parteiseiten stehen. Und darunter ganz offen zu Hass und Gewalt aufgerufen wird.

Junge gab sich alle Mühe, keine Angriffsfläche zu bieten, die Rolle des Biedermanns einzunehmen: Er distanzierte sich von Gewalt, gab Probleme mit Rechtsextremen in der eigenen Partei zu („Die Parteiausschlussverfahren dauern mir zu lange“) und betonte immer wieder, dass die AfD doch eigentlich eine „bürgerlich-liberale Rechtsstaatspartei“ sei. Sich selbst stilisierte er zum Opfer.

Uwe Junge zeigte Plakat – und stellte sich als Opfer dar

Er zeigte ein Plakat, auf dem er abgebildet war, dazu der Spruch: „Ich bin verantwortlich für den Tod von Walter Lübcke“. Für Junge ein Zeichen dafür, dass die Bedrohung auch von Links kommt. „Wollen wir nicht abrüsten oder muss erst ein Gauland, Meuthen oder Junge auch dran glauben?“, fragte er.

Auch die Wortwahl seines Twitter-Posts verteidigte er: „Ich stehe dazu – auch heute noch“. Moderator Plasberg hielt dagegen: „Für mich klingt ‚Tag der Abrechnung‘ nach Standgericht“. Junges Interpretation: „Für die verfehlte Migrationspolitik muss irgendwann Rechenschaft abgelegt werden – vor dem Wähler“.

Man kann das ständige Wegducken, die reflexhaft vorgetragenen Relativierungen („Die linke Seite lässt keinen Diskurs zu“) geschmacklos finden. Die Grünen-Politikerin Irene Mihalic formulierte es so: „Die Enthemmung der Sprache innerhalb der AfD bereitet den Nährboden dafür, dass sich radikalisierte Menschen berufen fühlen, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen.“ Erst kürzlich gab Innenminister Horst Seehofer bekannt, dass die Zahl Rechtsextremen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht haben .

Das Kernproblem in Plasbergs Runde blieb davon unberührt: Moderator und Gäste bemühten sich so sehr, dem AfD-Mann keine Bühne zu bieten, die im Vorfeld hochgekochte Empörung durch hartes Nachfragen einzudämmen, dass es am Ende doch die meiste Zeit nur um ein Thema ging: die AfD und ihre Politik.

Junge dominierte die Diskussion schon vor der Sendung – und auch während der 75 Minuten stand er im Zentrum. Ein altbekanntes Dilemma bei hoch umstrittenen Gästen: Man will sie stellen – und wertet sie dadurch doch nur auf.

Wichtige Themen wurden nur kurz angerissen

Dabei hätten Plasbergs Gäste doch einiges zu sagen gehabt. Am Ende wurde das deutlich. Die Diskussion war bei der Frage angekommen, ob es auch in Teilen von Polizei und Armee eine latent-rechte Einstellung gebe. Bei der hessischen Polizei sorgte etwa ein mutmaßliches rechtsextremes Netzwerk zuletzt für Schlagzeilen .

Der Anwalt Mehmet Daimagüler, der im NSU-Prozess als Nebenkläger auftrat, warnte vor Pauschalisierung – und warb für regelmäßige verpflichtende Fortbildungen etwa in interkultureller Kompetenz. „Das kostet Geld. Aber das sollte es uns wert sein“, sagte er.

Auf die Frage, ob bei den Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit womöglich zu viel gespart wurde, antwortete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) doppeldeutig: „Ich mag mich nicht über Dinge von gestern äußern“. Ein verklausuliertes „Ja“. Darüber hätte man trefflich diskutieren können.

An diesem Abend, an dem AfD-Mann Uwe Junge alles überlagerte, fehlte dazu aber vor allem eines: die Zeit.

