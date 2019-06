Die Elenden: Ein Bericht von der „Sea Watch“

Das Rettungsschiff „Sea Watch“ hat 40 Flüchtlinge an Bord, darf aber nicht in den Hafen von Lampedusa einlaufen. Ein Nervenkrieg.

Berlin/Lampedusa. Das Telefon klingelt. Am anderen Ende meldet sich Till Egen. Es war nicht leicht, ihn zu erreichen. „Seit Tagen hatte ich keinen guten Empfang mehr“, sagt der Berliner Filmemacher. Er klingt erschöpft.

Rund drei Wochen ist es her, dass der 35-Jährige mit der „Sea Watch 3“ von Sizilien aus in See gestochen ist. Mit dem Ziel, Menschen, die in kleinen Booten die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer antreten, zu retten. Wenige Tage später war es schon soweit: Die 22-köpfige Crew der „Sea Watch 3“ fischte 53 Menschen aus dem Wasser. Sie trieben auf einem „knallblauen Gummiboot mitten auf dem Meer, bei zeitweise grenzwertigem Wellengang“, erinnert sich Till Egen. Unter den Geretteten: ein Baby, ein Kleinkind und drei Minderjährige.

Gerettete wurden in Lagern gefoltert

„Unsere Gäste sind alle schwer traumatisiert“, erzählt er. Gäste, so nennt die Crew der „Sea Watch 3“ die Geretteten. Die meisten von ihnen, erzählt Egen, waren in Libyen inhaftiert. Gefängnis will er die Lager nicht nennen. Das klinge zu nett. „Man sieht, dass sie gefoltert wurden“, sagt er. Die Männer seien geschlagen worden. „Die Arbeiten, die die Frauen verrichten mussten, sind unaussprechlich.“ Egen erklärt, dass die Gefangenen mit ihren Familien in ihren Heimatländern per Videotelefon sprechen dürften. So werden die Angehörigen erpresst: Entweder ihr bezahlt für die Freilassung eurer Familienmitglieder, oder wir töten sie. Im Bürgerkriegsland Libyen keine leere Drohung.

670.000 Migranten sollen in Libyen sein

Gegenwärtig sollen sich rund 6000 Migranten und Flüchtlinge in Gefangenenlagern in Libyen befinden, schätzt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Bis zu 670.000 Migranten sollen sich in dem nordafrikanischen Land befinden.

Menschen freuen sich über ihre Rettung durch die "Sea Watch 3".

Foto: Till Egen

Versuchen sie, das Mittelmeer Richtung Italien zu überqueren, besteht die Gefahr, dass sie von der libyschen Küstenwache abgefangen und in Gefangenenlagern inhaftiert werden. Immer mehr Menschen wählen daher laut UNHCR die Route über das Mittelmeer nach Spanien. 2018 kamen in Italien 23.400 Flüchtlinge an, in Spanien 54.800 (und 8000 über Land in den Enklaven Ceuta und Melilla). 2019 kamen bisher gut 24.000 Menschen in ganz Europa an – und jeden Tag ertrinken im Schnitt sechs Flüchtlinge im Mittelmeer.

Seit drei Wochen gibt es Reis mit Bohnen zu essen

Für Till Egen ist es die zweite Mission auf der „Sea Watch“. 2016 startete er zum ersten Mal. Unerträglich waren ihm die Bilder, die er damals im Fernseh sah. In einer „Festung Europa“ will er nicht leben. „Durch so eine Abschottungspolitik saufen die Menschen im Mittelmeer ab.“

Till Egen (35) ist auf der "Sea Watch 3" unterwegs.

Foto: Till Egen

Seit drei Wochen nun hat der Berliner kein Land mehr unter den Füßen gespürt. Zu essen gibt es täglich Reis mit Bohnen und Soße. Nahrung eben, die lange haltbar ist. Die internationale Crew der „Sea Watch 3“ – die Besatzung kommt unter anderem aus Deutschland, Frankreich oder den USA – hat sich darauf eingestellt, lange auf See zu bleiben. Dass der italienische rechts-nationale Innenminister Matteo Salvini das Schiff nicht in den Hafen von Lampedusa einlaufen lassen wird, war keine Überraschung. Doch die Mission entwickelt sich von Tag zu Tag zu einer Zerreißprobe für die Nerven aller Beteiligten.

Italiens Innenminister verweigert Einfahrt in Hafen

Etwa zwei Wochen lang schipperte die Kapitänin der „Sea Watch 3“, Carola Rackete, durch internationale Gewässer. Per Dekret hatte es ihr Salvini untersagt in italienisches Gewässer vorzudringen. Mitte der Woche musste die „Sea Watch 3“ dann eine bittere Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg einstecken: Die Richter hatten einen Eilantrag des Rettungsschiffes, in Italien anlegen zu dürfen, abgelehnt. Unter anderem, weil 13 Flüchtlinge, unter ihnen Kinder und schwangere Frauen, bereits aus medizinischen Gründen in Italien an Land gehen durften.

Diese Woche hat sich Carola Rackete dann aber doch über Salvinis Verbot hinweggesetzt. Die „Sea Watch 3“ cruist mittlerweile durch italienisches Hoheitsgewässer, nur wenige Seemeilen vor Lampedusa, die Insel in Sichtweite. Auf Anweisung der Polizei musste das Schiff aber rund eine Seemeile vor dem Hafen stoppen.

Situation an Bord äußert angespannt

„Die Situation an Bord ist sehr angespannt“, berichtet Till Egen. „Wenn 60 bis 70 zum Teil schwer traumatisierte Menschen seit drei Wochen auf einem Boot – auf engstem Raum – festsitzen, dann ist das für alle hart.“ Der 35 Jahre alte Berliner erzählt, dass einige der Geretteten mittlerweile damit drohen würden nach Italien zu schwimmen. Das gelobte Land: so nah, und doch unerreichbar. „Die wenigsten können schwimmen, das würde für sie den sicheren Tod bedeuten“, sagt Till Egen.

Mittlerweile hat die italienische Staatsanwaltschaft gegen Carola Rackete Ermittlungen eingeleitet. Der Vorwurf lautet unter anderem auf Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts.

Zusammenhang zwischen Rettungseinsätzen und Flüchtlingszahlen gibt es nicht

Vorwürfe, über die Till Egen eigentlich nur lachen könnte – wenn sie denn nicht so ernst wären. „Wir sind doch keine Piraten“, sagt er. Trotzdem müssen sich die die Sea-Watch-Aktivisten immer wieder mit dem Vorwurf des sogenannten „Pull-Effekts“ – ihre Arbeit würde mehr Menschen zur Flucht animieren, weil sie die Überfahrt nach Europa sicherer machten – auseinandersetzen. Offizielle Zahlen belegen diesen Vorwurf jedoch nicht.

Die "Sea Watch 3" ist mittlerweile in italienischem Gewässer angekommen.

Foto: Till Egen

Das italienische Programm zur Seenotrettung, Mare Nostrum, lief zwischen Oktober 2013 und 2014 und rettete laut UN-Migrationsbehörde IOM rund 150.000 Menschen im Mittelmeer. Insgesamt machten sich innerhalb dieses Jahres rund 275.000 Menschen auf den Weg über das Mittelmeer. Nachdem die Operation eingestellt worden war, sind die Überfahrten aber nicht weniger geworden. Die Zahl der Toten hingegen ist 2015 massiv nach oben gegangen: Schätzungsweise 4000 Menschen starben, mehr als eine Million wagten den gefährlichen weg trotzdem. „Die Menschen, die sich übers Mittelmeer auf den Weg nach Europa machen, wissen doch gar nicht, dass es uns gibt“, sagt Till Egen. „Die fahren so oder so los.“

In den kommenden Tagen soll eine Lösung herbeigeschafft werden

Mittlerweile sind sechs italienische Parlamentarier an Bord der „Sea Watch 3“. Sie wollen sich direkt ein Bild der Lage vor Ort machen – und helfen, eine politische Lösung zu finden. Vier Länder – Deutschland, Portugal, Frankreich und Luxemburg – haben sich mittlerweile bereit erklärt, Migranten von dem Schiff zu aufzunehmen.

Die Crew der „Sea Watch 3“ hingegen ist entschlossen, die Menschen in den nächsten Tagen an Land zu bringen. „Egal, was dann passiert“, sagt Till Egen entschlossen.