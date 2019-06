Nach Terror in Paris: Ermittler nehmen Verdächtigen fest

Nach dem Terroranschlag in Paris im November 2015 ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 39-Jährige ist in Auslieferungshaft.

Dresden. Überraschende Festnahme in Deutschland: Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Paris vom November 2015 ist ein mit Europäischem Haftbefehl aus Belgien gesuchter Verdächtiger festgenommen worden. Der 39-jährige Bosnier befindet sich derzeit in vorläufiger Auslieferungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte.

Der Nachrichtenagentur AFP zufolge ist der Mann bereits vor einer Woche gefasst worden. Es bestehe der Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris. (dpa/les)