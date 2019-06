Neue Gesetze im Juli: Mehr Kindergeld, mehr Rente, höheres Porto

Im Juli ändert sich so manches: Zum Monatsbeginn gibt es wieder mehrere Änderungen und neue Gesetze – etwa bei Kindergeld und Rente.

Berlin. Der Juli ist bald da – und die Verbraucher müssen sich wieder auf zahlreiche Änderungen einstellen. Dabei stehen vor allem Änderungen im Fokus, die den Geldbeutel betreffen. Denn mit dem Kindergeld, der Rente und höheren Verdienstgrenzen für Midijobber steigt das Einkommen.

Ärgerlich dürfte dagegen die Erhöhung des Portos bei der deutschen Post sein. Denn erst zum Jahreswechsel mussten viele Kunden höhere Preise bei den Paketen akzeptieren. Auch im Hinblick auf Beschwerden bei der Zustellung reagieren viele auf diese Preiserhöhung mit Unverständnis.

Darum gab es sogar im Vorfeld Streit. Die Post wollte sogar noch höhere Preise durchsetzen – doch die Bundesnetzagentur stoppte das erst. In den nächsten Jahren gibt es aber keine Preiserhöhung mehr, wie Post-Chef Frank Appel unserer Redaktion vor kurzem im Interview sagte: „Mit der anstehenden Entscheidung gibt es in den nächsten drei Jahren keinen weiteren Spielraum für eine Porto­erhöhung in Deutschland.“

Und weiter: „Die aktuellen Auswirkungen sind für die Bürger überschaubar. Umgerechnet auf einen Haushalt geht es um durchschnittlich 23 Cent mehr im Monat. Verglichen mit Preissteigerungen für Strom oder Telekommunikation ist das nun wirklich eine kleine Summe. Um 23 Cent an anderer Stelle zu sparen, reicht es hin und wieder schon aus, am Nachmittag und nicht morgens zur Tankstelle zu fahren.“

Änderung im Juli: Portoerhöhung sorgt für Ärger

Die Deutsche Post konnte dann doch erreichen, dass die Bundesnetzagentur den Spielraum für die Erhöhungen ausweiten musste. Allerdings nur vorläufig, weil der Bundesverband für Paket & Expresslogistik die Beiladung zum Verfahren beantragt hat. Die Portoerhöhung könne erst dann endgültig erfolgen, wenn der Verband angehört und seine Argumente berücksichtigt worden seien, teilte die Bundesnetzagentur mit.

Gegen die Portoerhöhung für Büchersendungen hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels beim Bundeskartellamt Beschwerde eingelegt. Die Post gefährde damit die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelgroßen Buchhandlungen und Verlage. Die Post verweist darauf, dass es sich um die erste Portoerhöhung seit drei Jahren handele.

Und das ist nicht die einzige Änderung, auf die sich Verbraucher einstellen müssen: Wieder ändern sich Gesetze und Verordnungen. Für Freude dürfte so die Erhöhung des Kindergeldes sorgen. Denn ab dem 1. Juli wird die von der Bundesregierung beschlossene Erhöhung des Kindergeldes endlich durchgesetzt.



Änderungen im Juli - ein Überblick:

Deutsche Post erhöht Porto

Renten steigen

Kindergeld wird erhöht

Steuererklärung: Frist erst Ende Juli

Höhere Verdienstgrenzen für Midijobber

Pfändungsgrenzen steigen

Nicht unbedingt alle können sich darüber freuen, so haben Hartz-IV-Empfänger von der Kindergelderhöhung nur wenig etwas.

Doch Eltern sind längst nicht die einzigen, die mehr Geld in der Tasche haben werden. Auch Rentner und Midijobber profitieren von den Neuerungen. Andere müssen sich dagegen auf höhere Preise einstellen. So erhöht die Post die Preise – und das gleich für sämtliche Produkte. Neben dem Standardbrief erhöhen sich auch die Preise für Kompaktbrief, Großbrief und Maxibrief.

Was ändert sich sonst noch im Juli?

Deutsche Post erhöht das Briefporto

Nach langem Hin und Her hat die Bundesnetzagentur nun grünes Licht gegeben: Die Deutsche Post darf das Briefporto zum 1. Juli erhöhen. Ein Standardbrief im Inland wird dann 10 Cent teurer – er kostet künftig 80 statt 70 Cent. Wer noch Briefmarken mit dem alten Porto besitzt und diese bis Ende Juni nicht aufbraucht, kann Ergänzungsmarken kaufen. Ein Umtausch ist also nicht nötig.

Auch für andere Sendungen steigen die Preise:

Postkarte: 60 Cent (früher 45 Cent)

Kompaktbrief (bis 50 Gramm): 95 Cent (früher 85 Cent)

Großbrief (bis 500 Gramm): 1,55 Euro (früher 1,45 Euro)

Maxibrief (bis 1000 Gramm): 2,70 Euro (früher 2,60 Euro)

Maxibrief (bis 2000 Gramm): 4,90 Euro (früher 4,80 Euro)

Die Genehmigung für die Portoerhöhung gilt allerdings nur vorläufig. Grund dafür ist, dass ein Interessenverband der Paketdienste eine Anhörung bei der Bundesnetzagentur beantragt hatte, bisher aber noch nicht angehört wurde. Zuletzt hatte auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels eine Beschwerde beim Bundeskartellamt eingelegt.

Die Deutsche Post erhöht ihre Portopreise deutlich.

Foto: Fabian Sommer / dpa

Nicht nur beim Verschicken von Briefen gibt es Änderungen. Zum 1. Juli reduziert die Post auch ihr Angebot bei Bücher- und Warensendungen von sechs auf zwei Produkte. Ab dann gibt es nur noch die Kategorien „bis 500 Gramm“ und „bis 1000 Gramm“. Und nur noch ein Maximalmaß: 353 mm Länge x 250 mm Breite x 50 mm Höhe.

Kosten sollen die Sendungen 1,90 und 2,20 Euro. Zuletzt hatte die Post das Porto für Bücher- und Warensendungen zum Juli 2018 deutlich erhöht.

Teurer könnte es auch bald bei einem anderen Produkt werden. Post-Chef Frank Appel kündigte im Interview mit unserer Redaktion an, dass die Paketpreise weiter steigen werden.

Renten steigen – Erhöhung kommt aber nicht bei jedem an

Dass das Porto erhöht wird, dürften Rentner leicht verschmerzen können. Denn zum 1. Juli steigen die Rentenbezüge für 21 Millionen Bürger. Vor allem wegen der positiven Lohnentwicklung steigen die Renten in Westdeutschland um 3,18 Prozent, in Ostdeutschland um 3,91 Prozent.

Ein Teil der Rentner wird aber nicht komplett von diesem Plus profitieren – denn etwa 48.000 Rentner müssen Einkommensteuer zahlen: Steuererklärung für Rentner – wie spart man Steuern?

Muss ich eine Steuererklärung machen?

Immer wichtiger wird es, selbst fürs Alter vorzusorgen: Finanzplan ab 50 Jahren – Diese drei Punkte sind wichtig.

Kindergeld wird um 10 Euro je Kind erhöht

Auch Familien dürfen sich freuen: Ab 1. Juli gibt es eine Erhöhung des Kindergeldes. Der Betrag pro Kind steigt um 10 Euro.

Für das erste und zweite Kind erhalten Eltern also 204 statt 194 Euro im Monat,

für das dritte 210 statt 200 Euro und

für das vierte Kind 235 statt 225 Euro.

Kindergeld wird bis zum 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt. Es sei denn, es befindet sich noch in Ausbildung. Dann gibt es bis zum 25. Lebensjahr Kindergeld. Wer viel verdient, kommt mit der Anwendung des Kinderfreibetrags besser weg.

Dieser liegt bei 7620 Euro pro Kind und wird bei der Steuererklärung automatisch vom Finanzamt angewendet, sofern er sich für die Eltern mehr rechnen sollte.

Kindergeld- Erhöhung ab Juli - Grüne wollen noch mehr

Im Nachteil wegen des Kindergeldes sind Familien, die Hartz IV beziehen: Warum Hartz-IV-Familien jedes Jahr Milliarden Euro entgehen.

Steuererklärung 2018 noch bis Ende Juli möglich

Längst nicht jeder muss überhaupt eine Steuererklärung machen, aber es lohnt sich: Im Schnitt erhalten die Deutschen dabei rund 1000 Euro vom Finanzamt zurück.

Wer nicht verpflichtet ist, kann seine Steuern noch rückwirkend für die letzten vier Jahre machen. Also bis zum 31. Dezember 2019 für die Jahre 2015 bis 2018. Wer die Steuererklärung machen muss, hat ab diesem Jahr mehr Zeit dafür. Die Abgabefrist hat sich vom 31. Mai auf den 31. Juli verschoben.

Aber wie war das noch mal? Was kann man absetzen? Was nicht? Wir beantworten Und zeigen außerdem, welche typischen Fehler bei der Steuererklärung viel Geld kosten.

Midijobber dürfen mehr verdienen und zahlen weniger Beiträge

Bisher galt als Midijobber, wer bis zu 850 Euro im Monat verdient. Ab 1. Juli gilt die neue Obergrenze von 1300 Euro. Und noch etwas ändert sich: Midijobber zahlen weiterhin die reduzierten Sozialversicherungsbeiträge, erwerben aber volle Rentenanwartschaft. Ihr Arbeitnehmeranteil muss also nicht mehr aus eigenen Mitteln aufgestockt werden, um später volle Rentenleistungen beziehen zu können.

Pfändungsfreigrenzen steigen

Auch wer von einer Pfändung betroffen ist, hat bald etwas mehr Geld zur Verfügung. Ab dem 1. Juli steigen die Freigrenzen um rund vier Prozent. Das ergibt laut Verbraucherzentrale NRW bei einer Pfändung von Einkommen auf der untersten Stufe fortan einen Freibetrag von 1179,99 Euro, beim Pfändungsschutzkonto sind künftig 1178,59 Euro geschützt. Hier geht es zur aktuellen Pfändungstabelle.