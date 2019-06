Angela Merkel krank? Kanzlerin zittert - wie steht es um ihre Gesundheit? Video hier

Berlin. Diese Bilder gingen um die Welt: Am Dienstag fing Angela Merkel beim Besuch des neuen Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, plötzlich zu zittern an. Am Mittwoch besucht die Bundeskanzlerin Goslar. Im Mittelpunkt steht eine Diskussion mit Schülern in der historischen Kaiserpfalz. Merkel folgt einer Einladung von Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU).

Auf dem Programm Merkels in der alten Kaiserstadt am nördlichen Harzrand stehen auch Besuche des zum Unesco-Welterbe gehörenden Museumsbergwerks Rammelsberg sowie der historischen Kaiserpfalz und ein Spaziergang durch die Altstadt. Begleitet wird Merkel von ihrem Ex-Außenministers Sigmar Gabriel (SPD), der in Goslar zu Hause und Ehrenbürger der Stadt ist.

Angela Merkel kann Zittern nicht verbergen

Merkel musste am Dienstag beim Empfang von Wolodymyr Selenskyj stark zittern. Kurze Zeit später wirkt es, als sei nichts gewesen. Später antwortet Merkel auf eine Frage: „Ich hab’ inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken, das hat offensichtlich gefehlt. Und insofern geht es mir sehr gut.“ Auf Videos ist zu sehen, wie es der Kanzlerin deutlich schwer fällt, ihren Körper unter Kontrolle zu bekommen. Doch ist es wirklich so schlimm, wie es auf den Videos aussieht?

Mediziner sind mit einer Ferndiagnose zwar zurückhaltend. Mehrere Ärzte sehen aber keinen Hinweis auf ein ernsteres medizinisches Problem der Kanzlerin. Es sei nicht unplausibel, dass Merkels Zittern auf einen Flüssigkeitsmangel zurückgeführt werden könne, sagt etwa Alexander Schultze, stellvertretender Leiter der Notaufnahme am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf der Deutschen Presse-Agentur.

Angela Merkel zittert: „Das sieht aus wie ein Kreislaufproblem“

Aus medizinischer Sicht sei das Zittern an sich nicht alarmierend, ein Flüssigkeitsmangel bei diesem Wetter nicht untypisch. Die Information, dass es der Kanzlerin nach drei Gläsern Wasser wieder besser ging, könne durchaus ein Hinweis darauf sein, dass es sich um ein kurzzeitiges Kreislaufproblem gehandelt habe, sagt Schultze. Ein Berliner Neurologe, der ungenannt bleiben wollte, sagte der dpa: „Das sieht aus wie ein Kreislaufproblem.“ Dies sei mit Abstand die wahrscheinlichste Ursache für Merkels Zittern.

Es ist heiß am Dienstagmittag in Berlin. Das bekommt auch Kanzlerin Angela Merkel zu spüren. Während sie gemeinsam mit dem neuen Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartet und der deutschen Nationalhymne lauscht, beginnt sie am ganzen Körper deutlich zu zittern. Es ist nicht das erste Mal, dass Merkel bei öffentlichen Auftritten zittert.

Zuerst ihre Beine, dann am ganzen Körper. Sie kämpft darum, die Haltung zu bewahren, das machen auch ihre aufeinandergepressten Lippen deutlich. Allerdings währt der Zitteranfall nur kurz – denn wenig später, als sie mit dem Präsidenten dann die Formation abschritt, hatte sich das Zittern sichtbar wieder gelegt.

Angela Merkel sorgt mit Zittern für Wirbel – Das Wichtigste in Kürze:

Beim Empfang in der Ukraine begann Angela Merkel zu zittern

Videos zeigen, wie die Kanzlerin kurz zittert

Wenig später kommt Merkel auf den Vorfall nochmal zu sprechen

Den Grund nannte Merkel dann später auf der gemeinsamen Pressekonferenz selbst: Sie habe zu wenig getrunken, sagt die Kanzlerin lächelnd. Inzwischen habe sie jedoch drei Gläser Wasser geleert – das habe ihr offenbar gefehlt. Wie man sehe, gehe es ihr wieder sehr gut.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Wolodymyr Selensky ging es Angela Merkel (CDU) wieder gut.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Angela Merkel zittert – nicht das erste Mal

Selenskyj, der während des Vorfalls neben ihr stand und auf Videos und Fotos nicht den Eindruck machte, als hätte er von dem Zittern etwas gemerkt, nimmt die Frage nach dem Gesundheitszustand der deutschen Regierungschefin charmant auf. Er habe ja neben ihr gestanden: „Sie war in voller Sicherheit.“

Die Kanzlerin hat am Dienstag den neuen ukrainischen Präsidenten zum Amtsantritt empfangen. Vor dem Kanzleramt gab es militärische Ehren für den 41-Jährigen – und dazu gehört auch das Abschreiten der Ehrenformation.

Hat die Kanzlerin womöglich in ihrer letzten Amtszeit gesundheitliche Probleme? Hat sie sich in den vergangenen Jahrzehnten zuviel zugemutet, fragen sich viele, die ihr fast unmenschliches Arbeitspensum kennen.

Bei der anschließenden Pressekonferenz war vom Zittern nicht mehr viel zu sehen.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Merkel und Selenskyj verstehen sich gut

Das Treffen des Nachfolgers von Petro Poroschenko mit Merkel verläuft trotz allem harmonisch, die beiden verstehen sich gut. Dennoch kann der freundschaftliche Ton die Unterschiede nicht überdecken.

Selenskyj spricht ganz offen an: Beim Erdgas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 hätten Kiew und Berlin „diametral gegensätzliche Positionen“. Die ukrainische Regierung würde am liebsten die bisherigen Pipelines beibehalten – für die Durchleitung von Gas zwischen Russland und EU-Ländern kassiert sie zwei bis drei Milliarden Dollar pro Jahr.

Merkel hatte hingegen immer wieder für Nord Stream 2 als „wirtschaftliches Vorhaben“ geworben. Bei der Unterwasserleitung durch die Ostsee hat der russische Staatskonzern Gazprom die Führung, aber auch europäische Unternehmen wie die BASF-Tochter Wintershall sind mit ihm Boot.

Beim Thema Russland-Sanktionen gibt Selenskyj sich hart. Die Unterstützung pro-russischer Rebellen sowie die Krim-Annexion prangert er an. Vorstöße wie der des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) für eine Lockerung der Strafmaßnahmen bügelt Selenskyj ab. Wenn nötig, müssten diese noch verstärkt werden. „Selenskyj setzt in diesen Punkten Poroschenkos harte Linie fort, die von einer breiten Mehrheit in der ukrainischen Bevölkerung geteilt wird“, sagt Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.

Angela Merkel ist grundsätzlich sehr fit

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass die Kanzlerin bei ähnlichen Gelegenheiten einen solchen Moment der Schwäche zeigte. So hatte Merkel bereits bei einem Staatsbesuch in Mexiko einmal unter starkem Zittern gelitten – auch damals wurde als Ursache Wassermangel angegeben.

Als sie 2015 in Bayreuth bei einem Opernbesuch der Neuinszenierung von „Tristan und Isolde“ vom Stuhl kippte, war zunächst ebenfalls von einem Schwächeanfall die Rede. Allerdings hatte damals der Stuhl nachgegeben, so dass die Regierungschefin unfreiwillig herunter rutschte. Ein Regierungssprecher hatte damals dementiert, dass es sich um einen Schwächeanfall gehandelt habe.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ist im Bundestag als Bundeskanzlerin von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt worden. Fast sechs Monate nach der Bundestagswahl war Merkel am Vormittag zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Wir zeigen Fotos des Wahltages. Foto: Kay Nietfeld / dpa

In einem weißen Blazer (bei den ersten drei Ernennungen trug sie einen schwarzen Blazer) legte Merkel die Eidesformel ab und schloss mit den Worten: „So wahr mir Gott helfe.“ Es ist die vierte Amtszeit Merkels. Foto: Soeren Stache / dpa

Natalia Wörner (r.) – Schauspielerin und Lebensgefährtin des künftigen Außenministers Heiko Maas – beobachtet die Vereidigung im Reichstagsgebäude. Im Vordergrund ist Franziska Giffey (SPD), die künftige Bundesfamilienministerin, zu sehen. Foto: Gregor Fischer / dpa

Nach ihrer Wahl im Bundestag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zur Bundeskanzlerin ernannt. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa

Im Schloss Bellevue nahm Merkel die Ernennungsurkunde entgegen. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa



Applaus gab es am Mittwochvormittag kurz nach dem Wahlergebnis im Bundestag. Foto: Michael Kappeler / dpa

Es ist ihre vierte Amtszeit. Foto: Gregor Fischer / dpa

Einen Blumenstrauß gab es von Volker Kauder, Unions-Fraktionsvorsitzender. Sechs Monate nach der Bundestagswahl gehört er zu den Gratulanten zur Wiederwahl. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Einen Handschlag und Diener gab es von AfD-Bundessprecher Alexander Gauland. Foto: Soeren Stache / dpa

Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry schenkte Merkel ein Buch – und zwar „Höhenrausch – wirklichkeitsleere Welt der Politiker“. Das Buch des Journalisten Jürgen Leinemann ist bereits 2004 erschienen. Es geht um Politikverdrossenheit und dem Autor nach das „katastrophale Ansehen“ von Politikern. „Wo leben die eigentlich? Wissen die noch, wie es zugeht in der alltäglichen Welt, oder haben sie den Kontakt zur Wirklichkeit verloren?“, heißt es im Klappentext. Foto: Gregor Fischer / dpa



Gratulant Martin Schulz (SPD). Foto: Gregor Fischer / dpa

Der Bundestag ist am Mittwoch in Berlin zusammengekommen, um CDU-Chefin Angela Merkel sechs Monate nach der Bundestagswahl zum vierten Mal zur Kanzlerin zu wählen. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Gemeinsam mit dem zukünftigen Außenminister Heiko Maas (SPD) erschien Merkel am Mittwochvormittag im Bundestag in Berlin. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Im Bundestag verfügt ihre neue große Koalition über eine deutliche Mehrheit. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Die ersten Stimmen wurden abgegeben. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Auch Merkel selbst gab ihre Stimme ab. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht gab ihre Stimme ab. Hinter ihr steht der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Thomas Oppermann (SPD). Foto: Soeren Stache / dpa

In Königsblau gekleidet: Die designierten Bundesministerinnen für Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU, l.) und die künftige Familienministerin. Foto: Soeren Stache / dpa

Begleitet wurde Klöckner von ihrem Lebensgefährten Ralph Grieser und ihrer Nichte, Theresa Klöckner. Foto: Soeren Stache / dpa

Martin Schulz (SPD) vor der Wahl der Bundeskanzlerin im Reichstagsgebäude im Plenarsaal. Foto: Soeren Stache / dpa



Merkels Mutter Herlind Kasner (r.) und Merkels Büroleiterin Beate Baumann waren im Reichstagsgebäude anwesend. Foto: Soeren Stache / dpa

Die 89-Jährige Kasner wurde von einem Freund der Familie, dem früheren Bildungsminister von Brandenburg, Roland Resch (Grüne), zum Sitzplatz geleitet. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

An der vierten Vereidigung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag nahm auch ihr Ehemann Joachim Sauer teil – den drei früheren Zeremonien für seine Gattin war er fern geblieben. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Auch der Stiefsohn Merkels war anwesend. Daniel Sauer (l.) saß neben seinem Vater Joachim. Charlotte Knobloch – ehemailge Präsidentin des Zentralrats der Juden – leistete Gesellschaft. Foto: Soeren Stache / dpa

Mit einem Laptop in den Händen verfolgten Vater und Sohn die Wahl. Foto: Soeren Stache / dpa



Herlind Kasner und Daniel Sauer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gute Stimmung bei (v.l.n.r.): Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin, Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeskanzlerin Angela Merkel und Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) winkten vor der Wahl der Bundeskanzlerin im Reichstagsgebäude. Foto: Gregor Fischer / dpa

V.l.n.r.: Volker Kauder, Vorsitzender der Unionsfraktion, Merkel und der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Foto: Gregor Fischer / dpa

Saaldiener studierten ihre Ablaufpläne vor der Wahl. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Olaf Scholz (l, SPD), künftiger Bundesfinanzminister, und Svenja Schulze (r. oben, SPD), künftige Bundesumweltministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Am Rande des CDU-Parteitags 2014 hatte die Kanzlerin ein Interview absagen müssen. Nach den Gremiensitzungen sollte sie von ARD und ZDF interviewt werden und erlitt dabei einen Schwächeanfall, der zum Abbruch des Interviews führte. Auch damals hieß es, sie habe sich kurz nicht wohlgefühlt, dann etwas gegessen und getrunken. Am späteren Abend war Merkel der Vorfall dann nicht mehr anzumerken – sie unterhielt sich beim Presseempfang stundenlang mit Journalisten.

„Ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten“

Grundsätzlich verfügt die 64-Jährige über eine sehr gute Konstitution. Sie sei auch nach langen Flugstrecken oft „die fitteste von allen“, wie es ein langjähriger Außenamtsmitarbeiter beschreibt. Aus ihrem Umfeld hieß es am Dienstagnachmittag, sie sei schon beim Arbeitsmittagessen mit dem ukrainischen Präsidenten wieder fit gewesen. Sie habe allerdings die Sonne im Hof des Kanzleramts unterschätzt.

Im Gespräch mit der Frauenzeitschrift „Brigitte“ wurde Merkel einmal angesprochen, ob sie wirklich nur vier Stunden Schlaf brauche. Nein, antwortete sie damals. Aber: „Ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Ich habe eine gewisse Speicherfähigkeit. Aber dann muss ich mal wieder auftanken.“ (mit dpa)