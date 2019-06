Bundespräsident Steinmeier könnte bald der letzte Spitzen-Sozi sein

Fahrenwalde. Der Bundespräsident muss den Kopf weit in den Nacken legen, um die gefesselte Frau zu sehen, die von der Decke hängt. Drei schnelle Drehungen am dicken Hanfseil und die Artistin winkt dem Staatsoberhaupt lächelnd zu.

Ein Abend in einer Scheune in Fahrenwalde, Vorpommern, nicht weit bis nach Stettin. Auf Schloss Bröllin, das Berliner Künstler nach der Wende kauften und zu einem internationalen Geheimtipp für Performance-, Tanz- und Theater-Kompanien machten, schaut Frank-Walter Steinmeier zum Abschluss seiner Tour „Land in Sicht – Zukunft ländlicher Räume“ durch die deutsche Provinz vorbei.

Er war im Bayerischen Wald, in der Uckermark, in der Lausitz, in der Südwestpfalz, in Nordthüringen und in Ostfriesland. Überall hörte er ähnliche Sorgen und Beschwerden. Abends fährt kein Bus, der nächste Arzt ist weit, die Mieten steigen. Und „die da oben“ in Berlin oder in den Landeshauptstädten kümmerten sich angeblich nur um die Probleme der Städter.

Die Bundesrepublik ist tief gespalten

Die Europawahl unterstrich noch einmal eindrucksvoll, dass etwas in der Republik ins Rutschen geraten könnte. West wählt anders als Ost, Stadt gegen Land, Arm gegen Reich, Alt gegen Jung. Im Westen und in den Metropolen ist der Zeitgeist klima-grün, im Osten protest-blau. Die AfD lag in Sachsen und Brandenburg vorn, in „Meck-Pomm“ kam sie auf Platz zwei.

Die Volksparteien sind unter Druck wie nie zuvor. Hält die große Koalition noch bis Weihnachten? Viele Blicke richten sich auf den ersten Mann im Staate. Steinmeier ist so etwas wie der Vater der GroKo. Er nahm die SPD nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition in die Pflicht, es noch einmal zu versuchen.

Bald wird der Bundespräsident zweieinhalb Jahre im Amt sein. Halbzeit. Was hat er erreicht? Wie steht er zu Neuwahlen?

Steinmeier weiß um die Probleme der Provinz

Bevor Steinmeier in der Scheune der blonden Entfesselungskünstlerin applaudiert, sitzt er mit den Leuten vom Trägerverein zusammen. Die übernahmen das Schloss vor 30 Jahren für 30.000 Euro. Im Winter sitzen sie am Kamin, füllen Förderanträge aus, um Geld für die Reparatur von Dächern und Mauerwerk reinzuholen.

Die AfD, die im Kreistag zweitstärkste Kraft geworden ist, macht den Künstlern Angst. Die Rechtspopulisten wollen Schloss Bröllin den Geldhahn zudrehen. Steinmeier hört aufmerksam zu. Als erzählt wird, die Kneipe auf dem Schloss machten sie nach Lust und Laune auf, füllt sein dröhnendes Lachen das Kaminzimmer aus: „Ihr habt ’ne verlässliche Grundschule, aber keine verlässliche Kneipe!“

Als „Landei“ geboren: Der Lipper Frank-Walter Steinmeier begrüßt im vorpommerschen Ducherow junge Mitglieder des Imkervereins.

Foto: Jens Büttner / picture alliance/dpa

Der 63-Jährige wurde selbst als Landei geboren. Brakelsiek im Lipperland, 800 Seelen. Vater Tischler, Mutter Fabrikarbeiterin. Er weiß, was in der Provinz los ist. Im Gespräch mit den Kulturschaffenden prangert Steinmeier ein Auseinanderdriften von Stadt und Land an. Die Elektroroller beherrschten die Titelseiten: „Aus Sicht der ländlichen Regionen ist das ein Luxusproblem.“

Mehr als die Hälfte der Deutschen lebe auf dem Land. Es sei fahrlässig, von abgehängten Räumen zu sprechen. „Abgehängt klingt wie Schicksal, klingt so, als könne man daran nichts ändern.“

Viele Außenminister hofieren ihn noch heute als Chefdiplomaten

Wenn man Steinmeier begleitet, sei es auf seinen vielen Auslandsreisen oder eben hier im tiefsten Vorpommern, spürt man, dass da einer mit sich im Reinen ist. Das liegt auch an seiner Frau. Elke Büdenbender ist eine kluge, empathische Verwaltungsrichterin und Feministin. Für dieses Amt ist sie fast ebenso wertvoll wie er.

Oft bringt sie einen besonderen Blick mit ein, hat andere Zugänge als er. Während der SPD-Kanzlerkandidatur ihres Mannes 2009 fremdelte Büdenbender mit der Öffentlichkeit. Nun schätzt sie ihre Möglichkeiten, etwa benachteiligte Frauen und Kinder zu ermutigen.

Steinmeier war die meiste Zeit seiner Laufbahn rastlos. Nach dem höchsten Amt drängte es ihn nicht mit jeder Faser. Dafür war er zu gerne Chefdiplomat. Ob in Kiew, Athen, Beirut oder Minsk, in vielen Hauptstädten wird er unverändert als natürlicher Ansprechpartner hofiert. Dann blüht er richtig auf.

Er ist der Ruhige und Besonnene, kein Polterer. Es ist da nur folgerichtig, dass Frank-Walter Steinmeier die Nachfolge von Joachim Gauck antritt. Am 12. Februar ist der 61-Jährige zum zwölften Bundespräsidenten gewählt worden. Die SPD-Ikone Willy Brandt gab, wie bei so vielen, auch bei Frank-Walter Steinmeier in den 70er-Jahren den Anstoß, sich in der SPD zu engagieren. „Die Neugier auf Politik wurde geboren im Streit um Ostpolitik und Misstrauensvotum gegen Willy Brandt“, so Steinmeier. Foto: Gero Breloer / Funke foto Service

Ein Bild aus rot-grünen Regierungszeiten: Steinmeier im Juli 2009 mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, dem er als Kanzleramtsminister diente. Foto: sepp spiegl / imago

Machtübergabe: Der abgewählte Bundeskanzler Helmut Kohl (m.) übergab nach der Wahl im Oktober 1998 an seinen Nachfolger Gerhard Schröder (r.). Im Hintergrund mit dabei: Frank-Walter Steinmeier (l.). Foto: sepp spiegl / imago

Schwierige Tage: Bei einer Anhörung zur Rolle des Bundesnachrichtendienstes während des Irak-Kriegs musste Steinmeier im Dezember 2008 als Zeuge aussagen. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

22.11.2005: Frank-Walter Steinmeier legt als Bundesaußenminister gegenüber Bundestagspräsident Norbert Lammert den Amtseid ab. Die SPD regiert als Juniorpartner in der Koalition mit der Union. Foto: Sven Simon / imago



Gute Laune auf der Regierungsbank im Bundestag: Steinmeier mit Parteifreundin Brigitte Zypries, damals Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Zypries wurde Anfang 2017 Nachfolgerin von Sigmar Gabriel und damit die erste Wirtschaftsministerin der Bundesrepublik. Foto: Metodi Popow / imago

Zu Bundeskanzlerin Angela Merkel pflegte Steinmeier stets ein gutes Verhältnis. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass er bei der Bundestagswahl 2009 als Kanzlerkandidat der SPD gegen Merkel antrat. Steinmeier fuhr damals das bis dahin schlechteste Bundestagswahlergebnis für die SPD ein. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Frank-Walter Steinmeier genießt nicht nur in der SPD große Sympathien. Über Parteigrenzen hinweg wird seine Fähigkeit zum Ausgleich gelobt. Foto: REUTERS / MICHAEL DALDER / REUTERS

Wahlkampf unter Tage: Als Kanzlerkandidat der SPD 2009 besuchte Steinmeier die Zeche „Prosper-Haniel“ in Bottrop im Ruhrgebiet. Foto: REUTERS / INA FASSBENDER / REUTERS

Der Kanzlerkandidat Steinmeier im August 2009, am Abend der Landtagswahlen in mehreren Bundesländern. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS



So war es im Oktober 2008: Steinmeier als Kanzlerkandidat und Franz Müntefering als SPD-Vorsitzender wollten die Partei bei der Wahl 2009 gemeinsam an die Macht führen – und scheiterten deutlich. Von 2009 bis 2013 regierte in Berlin Schwarz-Gelb. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Als Bundesaußenminister war Frank-Walter Steinmeier auf internationalem Parkett ein wichtiger Ansprechpartner, auch für seine amerikanische Amtskollegin Condoleezza Rice. Hier ein Bild aus dem Jahr 2008. Foto: REUTERS / TOBIAS SCHWARZ / REUTERS

17. Dezember 2013: Wieder wird Frank-Walter Steinmeier Außenminister. Die Ernennungsurkunde überreicht ihm der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, zu dessen Nachfolger Steinmeier gewählt wurde. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Steinmeier warb stets für die Integration von Flüchtlingen, hier bei einem gemeinsamen Fastenbrechen mit syrischen Flüchtlingen in Berlin während des Ramadan im Juli 2014. Foto: REUTERS / AXEL SCHMIDT / REUTERS

Ein bodenständiger Westfale, der als Außenminister Deutschland in der Welt vertrat: Frank-Walter Steinmeier 2015 in Berlin. Foto: Adam Berry / Getty Images



Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau Elke Büdenbender bei einer Operngala der Deutschen Aids-Stiftung in der Deutschen Oper in Berlin im Jahr 2011. Als seine Frau 2010 schwer erkrankte, spendete Frank-Walter Steinmeier ihr eine Niere und nahm dafür eine Auszeit von der Politik. Foto: eventfoto54 / imago

Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2014 mit seinem legendären Vorgänger Hans-Dietrich Genscher. Anlass war der 25. Jahrestag der Ereignisse in der bundesdeutschen Botschaft in Prag, als Genscher dafür sorgte, dass Tausende DDR-Flüchtlinge, die 1989 dort Zuflucht gesucht hatten, in die Bundesrepublik ausreisen durften. Genscher starb im März 2016. Foto: Matej Divizna / Getty Images

Das Verhältnis zu den USA liegt Steinmeier besonders am Herzen. Hier berät er sich im September 2015 mit US-Außenminister John Kerry in Berlin. Foto: Pool / Getty Images

Fußball gehört für Steinmeier zum Leben. Zehn Jahre lang spielte er für den TuS 08 Brakelsiek – anfangs in der Abwehr, dann als Libero, später im rechten Mittelfeld. „Nicht der begnadete Filigrantechniker, dafür großes Kämpferherz und langer Atem“, wie er selbst sagt. Das Foto zeigt den Außenminister mit seinem slowakischen Amtskollegen Miroslav Lajcak vor einem Spiel der beiden Nationalmannschaften bei der Euro 2016. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nein, hier geht es nicht um Fußball, der Schal täuscht: Das Bild zeigt Steinmeier im Juni 2015 beim evangelischen Kirchentag in Stuttgart. Foto: Thomas Lohnes



Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede anlässlich einer OSCE-Konferenz im September 2016 in Potsdam. Foto: REUTERS / STEFANIE LOOS / REUTERS

Kraftvoll – das ist das Stichwort auch für den designierten Bundespräsidenten Steinmeier. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Er hat es geschafft: Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht dem designierten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 12. Februar im Reichstag in Berlin nach der Wahl zum zwölften Staatsoberhaupt einen Strauß Blumen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Bundesversammlung wählte den 61-Jährigen mit 931 von 1239 gültigen Stimmen zum Nachfolger von Joachim Gauck (r.). Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Steinmeier kennt zahlreiche Staatschefs noch aus seiner Zeit als Außenminister. So gilt er nun als Diplomat im Präsidentenamt. Anfang Juni empfing er den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin. Foto: Rainer Jensen / dpa



Auch wenn Steinmeier nicht als charismatischer Menschenfänger wie sein Vorgänger Joachim Gauck bekannt ist, den Kontakt zu den Bürgern sucht er immer wieder. So etwa bei einem Besuch an seiner ehemaligen Universität in Gießen am 12. Juni. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Dem Fußball kann Steinmeier auch treu bleiben. Nach dem DFB-Pokal-Finale überreichte er „seinem“ BVB den Pokal. Foto: Jan Woitas / dpa



Ein Sozialdemokrat, der ihn lange kennt, meint, Steinmeier mache in Deutschland als Bundespräsident einen hervorragenden Job. „Aber ich glaube, er ist ein wenig unterfordert.“ Der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte Steinmeier zum Staatsoberhaupt gemacht.

Nach einer langen Hängepartie fand die Kanzlerin keinen geeigneten Gegenkandidaten. Einige trauerten Joachim Gauck nach. Sie glaubten, Schröders Mann fürs Grobe, der Architekt der Hartz-Reformen, sei ein zu dröger Nachfolger des pathetischen Pfarrers aus Rostock.

Hätte Steinmeier ein Fortführen der GroKo verhindern müssen?

Die Wahl Steinmeiers erwies sich als guter Griff. Als 2017 nach der Bundestagswahl die Jamaika-Koalition platzte, weil Christian Lindner von der FDP der Frack sauste, saß ein Profi im Schloss, der umsichtig für stabile Verhältnisse sorgte. Steinmeier bearbeitete seine Genossen, es noch einmal mit der großen Koalition zu versuchen.

Jetzt wirkt es fast tragisch, dass ein Sozialdemokrat (formal ruht Steinmeiers Parteimitgliedschaft) mit jene Weiche stellte, die die SPD auf ein totes Gleis gelenkt hat. Hätte Steinmeier es besser wissen und verhindern müssen, dass die GroKo den Niedergang der Volksparteien beschleunigt? Davon will er nichts hören: „Ich habe schlicht und einfach die Verfassungslage erläutert“, sagte er im Rückblick über die Schlossgespräche mit den Parteivorsitzenden.

Der und seine Frau Elke Büdenbender (M.) bei einem zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

CDU, CSU und SPD hatten und haben im Bundestag eine komfortable Mehrheit. Dass die GroKo sich in Windeseile selbst demontierte, kann man ihm nicht anlasten. Es war Horst Seehofer, der einen selbstzerstörerischen Streit zwischen CSU und CDU zur Flüchtlingspolitik anzettelte. Danach versagten Kanzlerin Merkel, Seehofer und Andrea Nahles in der Causa Maaßen.

Nach dem Rücktritt von Nahles und dem Absturz bei der Europawahl spricht momentan einiges dafür, dass die gedemütigte SPD auf ihrem Parteitag im Dezember (oder früher) aus der Regierung aussteigen könnte. Was macht Steinmeier dann? Zunächst würde der Ball nicht in Bellevue, sondern im Bundestag liegen. Angela Merkel könnte eine Minderheitsregierung wagen.

Konstruktives Misstrauensvotum, Vertrauensfrage, das Grundgesetz, das gerade 70 Jahre alt geworden ist, hält viel bereit, bevor Steinmeier am Zuge wäre, um das Parlament aufzulösen und eine Neuwahl anzusetzen. Noch einmal würde er sich wohl nicht sperren. Das alles könnte sich bis Mai 2020 hinziehen, danach folgten Koalitionsverhandlungen. Was ein Problem wäre, weil Deutschland am 1. Juli 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt.

Der Bundespräsident führte den Nationalismus der AfD ad absurdum

Steinmeiers eigene Amtszeit läuft bis zum Frühjahr 2022. Und dann? „Five more years“, noch mal fünf Jahre? Steinmeier wird parteiübergreifend geschätzt. Gewiss ist jedoch gar nichts. Hält das Grünen-Hoch an, schrumpfen die Volksparteien, bleibt die AfD stark, verschiebt das die Gewichte in der Bundesversammlung, die den Präsidenten wählt. Und erstmals eine Frau an der Staatsspitze, wäre das nicht ein überfälliges Signal?

Für Steinmeier spricht, dass er eine Bank ist. Seine Rede zum 9. November, als er im Bundestag an die Ausrufung der Republik vor 100 Jahren und den Untergang der Weimarer Republik erinnerte, war seine bisher stärkste. Dass die AfD die Farben Schwarz-Rot-Gold für sich reklamiert, führte er ad absurdum. Seit dem Hambacher Fest waren es die Farben der Freiheitsbewegung.

„Das allein ist Grund genug, den 9. November 1918 aus dem geschichtspolitischen Abseits zu holen. Wer heute Menschenrechte und Demokratie verächtlich macht, wer alten nationalistischen Hass wieder anfacht, der hat gewiss kein historisches Recht auf Schwarz-Rot-Gold!“

SPD im Niedergang – bleibt nur er als Spitzen-Sozi übrig?

Unermüdlich prangert er „Fake News“ an, die im Netz und im wirklichen Leben den demokratischen Diskurs gefährdeten. Sicher, er könnte noch stärker zuspitzen, um Debatten anzustoßen. In einer erregten Republik muss es kein Fehler sein, nicht jede Youtube-Welle mitzureiten.

Aber auch die Institution Bundespräsident wird sich schneller der Digitalisierung stellen müssen. Seit Kurzem ist Steinmeier bei Instagram. Er hielt die Rede zur Eröffnung der Digitalmesse Republica. Er sollte mehr ausprobieren. Warum nicht ein Klimaschutz-Podcast?

Eine ganze Generation politisiert sich aus Sorge um den Planeten in rasender Klickgeschwindigkeit. Auf diesem Feld blieben von Steinmeier bislang nur Fotos hängen, die ihn in schwarz-gelber Outdoor-Kluft auf den fernen Galapagos-Inseln zeigten. Dort warnte er vor Plastikmüll in den Weltmeeren und dem Aussterben bedrohter Schildkröten.

Im übertragenen Sinne droht genau das der SPD, der Steinmeier seine lange Karriere verdankt. Sollte die Sozialdemokratie nach der nächsten Wahl marginalisiert und nicht mehr Teil der Regierung sein, würde Steinmeier als einziger Spitzen-Sozi übrig bleiben. Als Letzter seiner Art.