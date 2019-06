Amazon: Diese drei Forderungen erheben die Grünen an den Händler

So wurde Amazon zum Welt-Konzern

Heute gibt es kaum etwas auf der Welt, das der Online-Händler Amazon nicht verkauft. Und es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo das alles nicht zu haben ist. Doch wie wurde das Unternehmen so groß?

Heute gibt es kaum etwas auf der Welt, das der Online-Händler Amazon nicht verkauft. Und es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo das alles nicht zu haben ist. Doch wie wurde das Unternehmen so groß?

So wurde Amazon zum Welt-Konzern

So wurde Amazon zum Welt-Konzern Heute gibt es kaum etwas auf der Welt, das der Online-Händler Amazon nicht verkauft. Und es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo das alles nicht zu haben ist. Doch wie wurde das Unternehmen so groß?

Berlin. Die Grünen wollen Online-Versandhändlern wie Amazon verbieten, neuwertige Waren zu vernichten, die von ihren Kunden zurückgeschickt werden. „Wir erleben eine Perversion der Wegwerfgesellschaft“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unserer Redaktion. „Da ist der Staat gefordert.“

Göring-Eckardt stellte einen Drei-Punkte-Plan vor: „Erstens: Dem Online-Handel wird verboten, neuwertige Produkte, die zurückkommen, zu vernichten.“ Zweitens sollten zurückgeschickte Produkte, die nicht mehr in den Verkauf können, verschenkt werden – etwa über Sozialkaufhäuser. Drittens, so Göring-Eckardt, müssten die Rohstoffe zurück in den Wertstoffkreislauf.

Amazon vernichtet bei Retouren massenhaft neuwertige Ware

Im Schnitt werde jedes sechste Paket zurückgeschickt, rechnete die Fraktionsvorsitzende vor. Das seien annähernd 500 Millionen Produkte im Jahr, vor allem Schuhe und Kleider, aber auch Kaffeeautomaten, Waschmaschinen oder Handys.

„Viele von ihnen werden nach der Rücksendung komplett vernichtet“, kritisierte Göring-Eckardt. „Dabei handelt es sich um neuwertige Produkte, die voll funktionsfähig sind und höchstens einen Kratzer haben.“

Da stellt sich schon die Frage: Wie viel Ausprobieren ist beim Online-Shopping erlaubt? Dabei müssen Kunden bei Retouren die gekaufte Ware nicht immer zurücksenden: Dennoch: Deutsche sind die Europameister im Zurückschicken.

Amazon arbeitet derweil fleißig daran, seinen Absatz zu steigern. Mit „Prime Air“ sollen Amazon-Pakete bereits binnen Monaten per Drohne geliefert werden können.

Amazon kündigt Liefer-Drohne an Wann und wo die Pakete tatsächlich per Drohne zum Kunden kommen werden, ist allerdings unklar. Amazon kündigt Liefer-Drohne an

(fmg)