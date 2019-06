Pride-Month: US-Botschaften hissen Regenbogenflagge trotz Verbots

Um die Regenbogenflagge im Pride-Monat Juni zeigen zu dürfen, brauchen US-Botschaften in diesem Jahr eine Genehmigung.

Berlin. Unter Barack Obama war es gang und gäbe, dass US-Diplomaten im Juni die Regenbogenflagge am Fahnenmast ihrer Botschaft hissen durften. In diesem Jahr jedoch, so berichten es US-Medien, benötigen sie dafür eine besondere Genehmigung vom Außenministerium. Erteilt worden sei diese bisher aber bei keiner Anfrage.

Dennoch sieht man die bunte Flagge laut „Washington Post“ auf dem Gelände von US-Botschaften in mehreren Ländern, etwa in Südkorea, Indien und Österreich. Ein Diplomat, der anonym bleiben wollte, nannte dieses Widersetzen in der „Washington Post“ einen „Aufstand der ersten Kategorie“.

Die Regenbogenflagge ist das Symbol der LGBTQ-Gemeinde, wodurch die Botschaften zum Gay-Pride-Month ihre Unterstützung der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und queeren Bevölkerungsgruppen ausdrücken.

• Pride-Monat: Regenbogenfahne als Reaktion – Facebook feiert Gay-Pride

LGBTQ-Flagge: Auch für Berlin keine Erlaubnis

Wie der Sender NBC News berichtet, sei auch eine Anfrage der Berliner US-Botschaft, die Regenbogenflagge zu hissen, abgewiesen worden. In Deutschland ist Richard Grenell Botschafter, der offen homosexuell lebt.

Trotz fehlender Erlaubnis wolle er die Regenbogenflagge hissen, ein Banner an der Botschaft aufhängen, erneut bei der Berliner Pride-Parade mitlaufen und zahlreiche Veranstaltungen zum Thema organisieren, sagte Grenell NBC. Da US-Präsident Donald Trump die Kampagne anerkenne, baue er auf seine Unterstützung.

• Aufreger: Kellnerin bekommt wegen Regenbogen-Tattoo kein Trinkgeld

Weltweit wird beim Christopher Street Day für die Rechte sexueller Minderheiten demonstriert. Hier trugen Teilnehmende in San Francisco (USA) eine Regenbogenflagge. Die Fotos zeigen die Opfer des Orlando-Attentats vom Juni 2016. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / REUTERS

Auch die New Yorker erinnerten bei der Demonstration am 26. Juni an den Anschlag von Orlando, bei dem 49 Menschen starben. Foto: Neilson Barnard / Getty Images

Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton kam zu der Veranstaltung und zeigte damit ihre Solidarität. Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Der Name Christopher Street Day bezieht sich auf den Widerstand gegen homophobe Gewalt in der Christopher Street in New York im Jahr 1969. Foto: Porter Binks / dpa

Heute wird der Christopher Street Day, oftmals Pride Parade genannt, gefeiert, um auf die Rechte von sexuellen Minderheiten, also Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, und Intersexuellen (LGBTI) aufmerksam zu machen. Hier der Facebook-Daumen bei der Demonstration in New York. Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS



So frei wie in New York fand nicht überall auf der Welt der Christopher Street Day statt. In der Türkei gingen Polizisten aggressiv gegen die Demonstration vor. Foto: MURAD SEZER / REUTERS

Als die Polizei mit Tränengas auf die Demonstranten in Istanbul schoss, rannte dieser Mann, um Schutz zu suchen. Foto: Sedat Suna / dpa

Polizisten in Zivil verhafteten in Istanbul diesen Aktivisten. Foto: OSMAN ORSAL / REUTERS

In Mailand demonstrierten die Menschen für Freiheit in der Liebe. Auf Plakaten zeigten sie, dass alle Formen der Partnerschaft möglich sind. Foto: Mourad Balti Touati / dpa

Bei der Pride Parade in London nutzten diese Männer die Gelegenheit, um sich für den Brexit zu entschuldigen. Foto: NEIL HALL / REUTERS



Ein kleines Kind schaute beim Christopher Street Day in London zu. Foto: Chris J Ratcliffe / Getty Images

In Puerto Rico küsste sich ein Paar bei der Pride Parade. Foto: ALVIN BAEZ / REUTERS

Und auch in Deutschland demonstrierte man für gleiche Rechte für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle (LGBTI). In Berlin führte der Umzug durch Kreuzberg. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Diese Teilnehmenden des Christopher Street Days in Dresden hatten sich viel Mühe mit ihren Kostümen gegeben. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Und auch die Fertigstellung dieser Verkleidung eines Teilnehmenden der Pride Parade in Weimar dürfte seine Zeit gedauert haben. Foto: Candy Welz / Arifoto Ug / dpa



„Queer ist mehr als ein Partymotto“ steht auf dem Schild dieser Teilnehmerin in Weimar – und verweist auf den politischen Anspruch des Christopher Street Day: Gleichberechtigung für sexuelle Minderheiten. Foto: arifoto UG / dpa

Bei dem Umzug in Kiew in der Ukraine zeigte ein Teilnehmer die Regenbogen-Fahne – das Symbol der Homosexuellen-Bewegung. Foto: Roman Pilipey / dpa

Ein Demonstrant wurde von der ukrainischen Polizei festgenommen. Foto: Roman Pilipey / dpa

In Tel Aviv in Israel zeigte sich eine junge Frau mit Regenbogen-Fahne und Davidstern. Foto: Abir Sultan / dpa

Ein Demonstrant in Lissabon hielt bei der Pride Parade ein Schild hoch auf dem in Englisch steht: „Es ist alles Liebe“. Foto: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS



Dass der Christopher Street Day viel mit Kreativität und Spaß am Leben zu tun hat, zeigte dieser Teilnehmende des Christopher Street Days in Sao Paulo in Brasilien. Foto: NACHO DOCE / REUTERS



Quellen:

• „Washington Post“

• NBC News

(cho)