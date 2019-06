Walter Lübcke: Experte sieht höhere rechtsextreme Terrorgefahr

Kassel. Die Ermordung des Politikers Walter Lübcke sei ein „rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang und dem BKA-Chef Holger Münch.

Seehofer wertet die Tat als „Alarmsignal“, das sich „gegen uns alle“ richte. Am Samstag war ein Tatverdächtiger, Stephan E., festgenommen worden. Er ist einschlägig bekannt. Auch die Ermittler gehen von einer rechtsextremistischen Tat aus.

Gleichzeitig betonte Seehofer, dass die Hintergründe der Tat noch unklar seien. „Nach allem, was wir jetzt wissen, müssen wir aber derzeit davon ausgehen, dass es sich bei dem Täter um einen Rechtsextremisten handelt und die Tat einen rechtsextremistischen Hintergrund hat.“

Unklar sei vor allem, ob der Täter alleine gehandelt habe oder eine Gruppe, gar ein Netzwerk hinter der Tat stünde. „Der Rechtsextremismus ist eine erhebliche und ernstzunehmende Gefahr für unsere freie Gesellschaft.“

BKA-Chef Münch erklärte, der Festgenommene habe ein langes Vorstrafenregister, viele einschlägige Taten mit rechtsextremen Hintergrund die tiefe Verbindungen in die Szene aufzeigen.. „Es ist zur Zeit unsere dringlichste Aufgabe, die uns bekannten Kontakte des Stephan E. abzuklären.“ Von einer Tatwaffe fehlt jede Spur. „Es gibt eine Menge, Menge aufzuklären“, sagte Münch.

Mordfall Lübcke: Städtebund will Meldestelle für Politiker, die bedroht werden

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte nach der Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten am 2. Juni inzwischen die schnellstmögliche Einrichtung von zentralen Meldestellen in allen Bundesländern, an die sich von Hetze und Drohungen betroffene Mandatsträger wenden können.

„Von dieser Meldestelle aus soll dann eine zentrale Verfolgung in Gang gesetzt werden, auch um dahinterstehende Netzwerke aufzudecken“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Rechtsextremismusexperte: „Nächsten 12 bis 18 Monate werden besonders gefährlich“

Rechtsextremismusexperte Gideon Botsch warnte vor einer erhöhten Terrorgefahr. „Die nächsten 12 bis 18 Monate werden besonders gefährlich“, sagte der Leiter der Forschungsstelle für Antisemitismus und Rechtsextremismus des Moses Mendelssohn Zentrums an der Universität Potsdam dem „Tagesspiegel“.

Als Risikofaktor nannte Botsch eine von Frust geprägte rechte Szene – unter anderem durch die rückläufige Aufmerksamkeit für Proteste wie bei Pegida. Es sei „wahrscheinlich, dass mit dem Abflauen der Aufmerksamkeit für solche Gruppen die terroristischen Akte zunehmen werden“.

„Die Feindbilder sind markiert“, sagte Botsch, der auch die AfD in diesem Kontext verantwortlich macht. „Da hat die AfD deutlich mitmarkiert, da hat Pegida mitmarkiert. All diese Kräfte, die sich offiziell von Gewalt distanzieren, haben sehr deutlich zur Hetze beigetragen.“

Bundesanwaltschaft glaubt an politisches Attentat

Den Mord an Lübcke hatte die zuständige Generalbundesanwaltschaft (GBA) als politisches Attentat eingestuft. Die Ermittler gehen von einem „rechtsextremistischen Hintergrund“ der Tat aus.

Hinweise auf Komplizen oder eine rechtsterroristische Organisation im Hintergrund der Tat gibt es nach Angaben eines Sprechers bisher nicht. Man ermittele dennoch weiter und gehe der Frage nach, „ob und inwieweit bislang unbekannte Hintermänner oder Tatbeteiligte eingebunden waren“, hieß es bei der Bundesanwaltschaft. Ermittler hätten außerdem „umfangreiches Beweismaterial sichergestellt“.

Fall Walter Lübcke: Verdächtiger soll 1993 Anschlag verübt haben

Nach Informationen unserer Redaktion ist der Verdächtige Stephan E. den Sicherheitsbehörden mit einschlägigen Vorstrafen bekannt, darunter auch Ermittlungen wegen schwerer Gewalttaten. Und nicht nur das: Auch als Rechtsextremist ist der Mann den Ermittlern in der Vergangenheit aufgefallen.

So soll der Tatverdächtige, dessen vollständiger Name unserer Redaktion bekannt ist, im Umfeld der Neonazi-Partei NPD in Hessen aktiv gewesen sein. Zudem war er mutmaßlich an einem Überfall von Neonazis auf eine Gewerkschaftskundgebung in Dortmund 2009 beteiligt. Er sei damals wegen Landfriedensbruchs zu sieben Monaten Haft verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt worden seien, heißt es in Berichten.

Nach Informationen von „Zeit Online“ soll der Mann zudem im Jahr 1993 einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim im hessischen Hohenstein-Steckenroth verübt haben. Die Bombe war demnach in einem Auto deponiert, das in Brand gesetzt wurde. „Zeit Online“ beruft sich auf Informationen aus Sicherheitskreisen. Eine Bestätigung der Ermittler war dafür zunächst nicht zu bekommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung von E. entdeckte die Polizei Waffen. Die Tatwaffe im Fall Lübcke soll sich aber nicht darunter befunden haben.

Festgenommener hetzte auf Youtube gegen Politiker

Der tatverdächtige E. soll zudem einen Youtube-Kanal betrieben haben, auf dem er unter anderem gegen Politiker hetzte. Wenn die Regierung nicht handele, werde es Tote geben, soll der Mann auf dem Kanal gewettert haben.

„Die Festnahme erfolgte aufgrund eines DNA-Spurentreffers“, berichteten die Behörden. Der Mann sei am Sonntagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kassel vorgeführt worden. „Aufgrund der Indizienlage“ sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.

Rechtsextremismus: Politiker fordern mehr Wachsamkeit

„Man muss extrem aufpassen, dass sich im rechtsradikalen Bereich keine terroristischen Strukturen aufbauen“, sagte Grünen-Chef Robert Habeck, der den jüngsten Ermittlungsstand „erschütternd“ nannte.

Der Generalsekretär der Sachsen-SPD, Henning Homann, forderte indes von Behörden und Gesellschaft mehr Wachsamkeit gegen Rechtsextremismus. „Dass Neonazis politische Gegner, Andersdenkende oder Menschen mit Migrationshintergrund nachstellen, verfolgen und ermorden, muss zu Konsequenzen bei der Arbeit der Sicherheitsbehörden führen“, sagte er am Montag in Dresden.

An der Trauerfeier für Walter Lübcke hatten zuvor Hunderte Menschen Anteil genommen. Der erschossene Politiker war am Samstag in seinem Heimatort Wolfhagen-Istha im Kreis Kassel beigesetzt worden.

ZDF thematisiert Fall Lübcke bei „Aktenzeichen XY“

Die genauen Umstände des Todes erscheinen nach wie vor mysteriös. Das ZDF hatte den Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwochabend (5. Juni) thematisiert. Nach der Fernsehfahndung in der ZDF-Sendung waren zunächst 80 Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. „Eine ganz heiße Spur war aber noch nicht dabei“, sagte Torsten Werner, der Soko-Sprecher der Polizei in Kassel danach.

Tatsächlich sind im Fall Lübcke noch einige Punkte offen, jedoch liegen auch schon zahlreiche gesicherte Erkenntnisse vor, die wir zusammengefasst haben: Der Fall Lübcke – Was wir bisher wissen und was nicht.

