Nahles-Rücktritt: Schwesig und Dreyer wollen nicht für SPD-Vorsitz kandidieren.

Berlin. Wie geht es nach dem Rückzug von Andrea Nahles mit der großen Koalition weiter? Zahlreiche Unions-Politiker haben abermals betont, dass sie mit einer Fortsetzung der Koalition rechnen. Es gibt jedoch auch vereinzelt Stimmen aus Union und der SPD, die sich für ein Ende der großen Koalition aussprechen.

Die Linke und die AfD fordern eine Neuwahl des Bundestags. Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen in der Regierung und bei den Sozialdemokraten im Newsblog.

Montag, 3. Juni

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Vorsitzender in Hessen, kündigte eine SPD-Vorstandssitzung für den 24. Juni an.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

15.46 Uhr: Thorsten Schäfer-Gümbel kündigte für den 24. Juni eine Vorstandssitzung an. Bei dieser solle über das Verfahren und die Struktur zum künftigen Parteivorsitz beraten werden. Thema solle auch sein, mit welchem Verfahren die SPD die Halbzeitbilanz der Koalition angehen wolle. Schäfer-Gümbel will sich im Herbst aus der Politik zurückziehen – er wechselt als Arbeitsdirektor zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

15.44 Uhr: Manuela Schwesig sagte, ihr Platz sei in Mecklenburg-Vorpommern. Dies habe sie so für sich entschieden. Schwesig ist Ministerpräsidentin des Landes. Malu Dreyer sagte, es sei für sie schon lange klar, dass sie als Ministerpräsidentin bei der nächsten Wahl in Rheinland-Pfalz wieder antreten wolle. Deshalb habe sie ausgeschlossen, neue SPD-Chefin zu werden.

15.18 Uhr: Die SPD-Vize Manuela Schwesig und Malu Dreyer wollen nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles nicht für den Vorsitz kandidieren. Sie würden die Partei nur für den Übergang bis zu einer Vorsitzenden-Neuwahl führen, kündigten die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz am Montag an.

12.55 Uhr: Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) hat sich kritisch über den Umgang mit der zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles geäußert. „Ich weiß nicht, ob man an der einen oder anderen Stelle mit Männern auch so umgegangen wäre“, sagte Bär am Montag im „Bild“-Interviewformat „Die richtigen Fragen“. „Es wäre schöner, wenn man mit den Politikern auch respektvoll umgeht, wenn sie noch im Amt sind und nicht erst, wenn sie ausgeschieden sind.“

12.33 Uhr: Der neue SPD-Fraktionsvorsitz könnte Ende Juni neu bestimmt werden. Als dienstältester Fraktionsvize soll Rolf Mützenich bis dahin die Geschäfte führen. Die Fraktion sei in der Lage, alle Themen zu bearbeiten, die im Koalitionsvertrag verabredet seien, sagte Mützenich. Der Kölner gehört der Parlamentarischen Linken (PL) an und in der breiten Öffentlichkeit bislang eher unbekannt.

11.29 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) hat nach Informationen unserer Redaktion vorgeschlagen, dass die SPD künftig von einer Doppelspitze aus einer Frau und einem Mann geführt werden soll. Diese sollten per Urwahl von den rund 450.000 Parteimitgliedern bestimmt werden. „Die Zeit der Hinterzimmer muss endlich vorbei sein. Wir brauchen eine neue Parteispitze, die eine möglichst breite Unterstützung unserer Mitglieder hat“, sagte Maas nach Angaben von Teilnehmern in der laufenden Sitzung des Parteivorstandes in Berlin.

FUNKE EXKLUSIV: Außenminister Heiko Maas hat vorgeschlagen, dass die #SPD künftig von einer Doppelspitze Frau/Mann geführt wird. Diese sollten per Urwahl von den rund 450.000 Parteimitgliedern bestimmt werden. „Die Zeit der Hinterzimmer muss endlich vorbei sein.“ @FunkeBerlin — Tim Braune (@BrauneTim) June 3, 2019

11.11 Uhr: Andrea Nahles ist am Montag offiziell als Vorsitzende der SPD zurückgetreten. Danach verließ sie die Vorstandssitzung im Berliner Willy-Brandt-Haus mit den Worten „Machen Sie’s gut“. Der Parteivorstand setzte seine Beratungen ohne Nahles fort. Unter anderem soll diskutiert werden, ob der für Dezember geplante Parteitag mit Neuwahl des Vorstands und einer Halbzeitbilanz der großen Koalition vorgezogen wird. Bis zu diesem Parteitag soll die SPD kommissarisch von einem Trio geführt werden.

Andrea Nahles, bisherige Vorsitzende der SPD.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die engere Parteiführung schlug dafür die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.

10.30 Uhr: Die SPD soll nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles zunächst kommissarisch von einem Trio geführt werden. Die engere Parteiführung schlug dafür dem Vorstand am Montag die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr.

9.45 Uhr: Der SPD-Politiker Thomas Oppermann rechnet mit mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Andrea Nahles an der SPD-Spitze. Er gehe aber davon aus, dass es bis zur Wahl zwei bis drei Monate dauern werde, sagte der frühere Fraktionschef am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Bisher hat nur die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange Interesse an einer Kandidatur angedeutet. Vizekanzler Olaf Scholz und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil haben dagegen schon abgewunken.

7.55 Uhr: Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionschef der Linkspartei und Europa-Chef der Linken, rät der SPD nach dem angekündigten Rückzug von Andrea Nahles dringend zur Aufkündigung der Großen Koalition. Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ erklärte Gysi: „Es hilft alles nichts: Die SPD muss so schnell wie möglich, also noch in diesem Jahr, die Große Koalition verlassen und versuchen, ein Gegenüber zur Union zu werden.“ Andernfalls versinke die SPD schon bald in Bedeutungslosigkeit, so Gysi weiter.

6.10 Uhr: Am Montagvormittag (10 Uhr) berät der SPD-Parteivorstand über die nächsten Schritte bei der Suche nach einer neuen Führung. Bereits am Sonntagabend hatte die engste Parteiführung die Entwicklungen diskutiert, aber sich noch nicht auf einen konkreten Vorschlag für das weitere Vorgehen verständigt.

Das Krisentreffen ging am Sonntagabend ohne Ergebnis zu Ende, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Allerdings haben bereits einige Kandidaten für den Parteivorsitz abgesagt, darunter SPD-Vize Olaf Scholz und Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil.

Sonntag, 2. Juni

22.12 Uhr: Vizekanzler und SPD-Vizechef Olaf Scholz schließt die Übernahme des SPD-Parteivorsitzes für sich aus. Dies wäre zusammen mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen zeitlich nicht zu schaffen, sagte der Finanzminister in der ARD-Talksendung „Anne Will“. Das gelte sowohl für den kommissarischen Parteivorsitz als auch für die dauerhafte Nachfolge der scheidenden Parteichefin Andrea Nahles. Unsere TV-Kritik: „Anne Will“: Olaf Scholz hat den Schuss nicht gehört.

Stephan Weil schließt Nahles-Nachfolge als SPD-Chef aus

21.01 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will nicht die Nachfolge von Andrea Nahles als Parteichef der SPD antreten. „Ich bin und bleibe furchtbar gerne Ministerpräsident aus Niedersachsen und habe keine anderen Ambitionen“, sagte Weil am Sonntag dem NDR-Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen“ laut Internetseite des Senders. Weil wurde bisher wie auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, als möglicher Nachfolger von Nahles gehandelt.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Foto: Ole Spata / dpa

20.19 Uhr: Die engste CDU-Spitze will die Regierung in der großen Koalition fortführen. Mitglieder des CDU-Präsidiums hätten die Verantwortung betont, die man nun für die Stabilität der Regierung habe, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus der von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Anwesenheit von Kanzlerin Angela Merkel geleiteten Sitzung.

Man stehe zur großen Koalition und zur Kanzlerin. Die SPD sei ein mahnendes Beispiel, dass persönliche Befindlichkeiten wichtiger seien als die Verantwortung gegenüber dem Land. Soweit werde es bei der CDU nicht kommen, betonten Teilnehmer.

19.10 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat wegen der Führungskrise in der SPD seine für Montag geplante Frankreich-Reise verschoben. Der SPD-Politiker wollte in Paris eigentlich an einer Kabinettssitzung der französischen Regierung teilnehmen. Stattdessen wird er jetzt zur Sitzung des Parteivorstands in Berlin gehen, der über das weitere Vorgehen nach der Rücktrittsankündigung von Parteichefin Andrea Nahles beraten wird.

Merkel: "Regierungsarbeit mit Verantwortungsbewusstsein fortsetzen." Nach den Rücktrittsankündigungen der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie wolle die Regierungsarbeit fortsetzen, um anstehende Themen anzugehen. Merkel- Regierungsarbeit mit Verantwortungsbewusstsein fortsetzen.

18.45 Uhr: Thomas Oppermann, früher Chef der SPD-Bundestagsfraktion zweifelt am Fortbestand der großen Koalition. Ihre Berechtigung hänge von der Lösung der wichtigen Probleme der Zukunft ab, sagte der stellvertretende Bundestagspräsident.

Wenn es etwa beim Klimaschutz, der Einwanderung oder der Digitalisierung keine schnelle Lösungen gebe, „dann verliert die Groko schnell ihre Berechtigung“. Oppermann erklärt: „Und deshalb ist offen, ob es Weihnachten die Groko noch geben wird.“

18.12 Uhr: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht sich gegen eine Neuwahl aus. „Wir können ja nicht stehenbleiben, deswegen ist eine Neuwahl mit Sicherheit nicht der beste Weg“, sagt der CDU-Politiker der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. „Es bedeutet Stillstand für viele Monate. Besser wäre in der Tat, diese Regierung würde Tritt fassen und vorangehen, aber dazu braucht es eben mehr Gemeinsinn und nicht so viel Eigensinn.“

Nahles-Rückritt: Angela Merkel will an Regierung festhalten

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen weiter an der GroKo festhalten.

Foto: Michael Kappeler / dpa

17.33 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel betont trotz der Krise beim Koalitionspartner SPD die Kontinuität der Bundesregierung. „Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und großem Verantwortungsbewusstsein“, sagt die CDU-Politikerin vor Beginn der CDU-Vorstandsklausur. Merkel verweist auf die Herausforderungen, vor denen Deutschland stehe. Andrea Nahles nennt sie einen „feinen Charakter“. So kam es zum Rücktritt von Andrea Nahles.

• Kommentar zur Lage der Regierung: Warum die SPD aus der GroKo raus muss

SPD-Chefin Andrea Nahles hatte am Sonntag angekündigt, sich komplett aus der Politik zurückzuziehen. Damit zog sie die Konsequenzen aus den Wahlschlappen für die Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen. Zuletzt hatte die SPD in Umfragen weiter verloren und lag nur noch hauchdünn vor der AfD.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die SPD neu organisieren. Der 1895 in Westpreußen geborene Kurt Ernst Carl Schumacher führte die Partei von 1946 bis 1952. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach dem Tod Kurt Schumachers 1952 übernahm der gebürtige Magdeburger Erich Ollenhauer das Amt des SPD-Vorsitzenden. Er war zugleich SPD-Fraktionschef im Bundestag. Beide Ämter hielt er bis zu seinem Tod 1963 . Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt übernahm den Parteivorsitz 1964 und hielt das Amt bis 1987. Foto: imago/ Sven Simon / BM

Der gebürtige Hans-Jochen Vogel war SPD-Vorsitzender von 1987 bis 1991. Foto: imago stock&people

Björn Engholm führte die Sozialdemokraten von 1991 bis 1993. Er war der designierte Kanzlerkandidat seiner Partei, trat im Zuge der Barschel-Affäre aber von allen politischen Ämtern zurück. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



Nach dem Rücktritt von Björn Engholm führte der spätere Bundespräsident Johannes Rau die SPD kommissarisch. Foto: Thomas Imo / imago/photothek

Bei einer Ur-Wahl 1993 sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping. Er führte die Partei bis 1995. Foto: imago stock&people

Oskar Lafontaine war von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. Foto: imago/ Jürgen Eis / BM

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder übernahm den SPD-Vorsitz 1999 und hielt das Amt bis 2004. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering führte die SPD von 2004 bis 2005. Er verzichtete 2005 auf eine erneute Kandidatur. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM



Nach Münteferings Rückzug wurde Matthias Platzeck im November 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Nach zwei Hörstürzen in den Wochen darauf trat er im April 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Foto: imago/ Michael Schöne / BM

Kurt Beck übernahm zunächst kommissarisch und wurde dann auf einem Sonderparteitag bestätigt. 2008 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem durch Indiskretionen bekannt geworden war, dass Frank-Walter Steinmeier die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2009 führen sollte. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering stand von Becks Rücktritt 2008 bis zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2009 zum zweiten Mal an der Parteispitze. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM

Mit einem Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel einer der langjährigsten Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei. Foto: imago stock&people

Martin Schulz wurde am 19. März 2007 zum Vorsitzenden gewählt. Auf innerparteilichen Druck hin erklärte er am 9. Februar 2018 schriftlich seinen „Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung“. Am 13. Februar 2018 gab er seinen Rücktritt bekannt. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press



Andrea Nahles führt seit dem 22. April 2018 die SPD. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der Sozialdemokraten. Am 2. Juni 2019 kündigte Nahles ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und Chefin der Bundestagsfraktion an. Die 48-Jährige will auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich komplett aus der Politik zurückziehen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Bereits vor dem Rücktritt von Nahles gab es heftige Diskussionen um ihre Zukunft. Medienberichten zufolge soll Martin Schulz soll zunächst geplant haben, gegen Nahles als Fraktionsvorsitzende anzutreten. Hinterher kündigte er Abgeordneten an, seinen Plan doch nicht umzusetzen. (les/dpa)