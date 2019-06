Trumps Staatsbesuch bei der Queen: Er bringt fast alle Kinder mit

Donald Trump wird am 3. Juni von Königin Elizabeth II. zum Staatsbesuch in Großbritannien empfangen. Im Juli 2018 traf der US-Präsident die Queen zum ersten Mal – damals allerdings nicht zum Staatsbesuch.

Berlin/London. Donald Trump trifft Queen Elizabeth II. zum Staatsbesuch: Vom 3. bis 5. Juni ist der US-Präsident zu Gast in Großbritannien. Das trifft im Vereinigten Königreich nicht nur auf Gegenliebe – nach den lauten Protesten gegen Trumps Besuch im Juli 2018 wird es auch jetzt in London wieder Demonstrationen geben.

Und beliebter hat er sich sicher nicht damit gemacht, Meghan vorab noch einmal schnell als „fies“ zu bezeichnen. Damit bezog er sich auf Kommentare der Herzogin zu dem US-Präsidenten und seiner Haltung Frauen gegenüber.

Worum geht es bei der Visite des Amerikaners, und wie läuft sie ab? Was man zum Staatsbesuch von Donald Trump wissen muss.

Donald Trump in Großbritannien: Worum geht es beim Staatsbesuch?

Erst mal um viel Pomp. Ein Staatsbesuch ist eine sehr formelle Visite eines Staatsoberhauptes in einem anderen Staat. Obwohl Trump im Juli 2018 schon einmal in Großbritannien war und auch auf die Queen traf, galt der damalige Trip nicht als Staats- sondern als Arbeitsbesuch.

Königin Elizabeth lädt nach Angaben des Senders BBC ein oder zwei Staatsoberhäupter im Jahr zum Staatsbesuch ein. Donald Trump ist erst der dritte US-Präsident, dem diese Ehre zuteil wird – auch wenn die Queen fast alle seiner Vorgänger seit ihrer Krönung 1952 getroffen hat.

Wie läuft Donald Trumps Staatsbesuch in Großbritannien ab?

Queen Elizabeth II. und Trump im Juli 2018: Es war „nur“ ein Arbeitsbesuch, aber das Abschreiten der Garde machte auch da schon viel her.

Foto: imago

Am Montag, 3. Juni, werden Präsident Trump und First Lady Melania in London ankommen und von der Queen, Thronfolger Prinz Charles und seiner Frau, Herzogin Camilla hochoffiziell empfangen – inklusive Kanonenschüssen und Ehrengarde.

Weiterhin auf dem Programm für Montag: Ein Besuch in der Westminster-Abtei mit Charles’ Bruder Prinz Andrew, dem Herzog von York. Dann gibt es einem Empfang zum Tee bei Charles und Camilla.

Trump und Charles treffen zum ersten Mal seit Trumps Amtsantritt aufeinander; die beiden Männer Anfang 70 haben sehr unterschiedliche Ansichten, was Klimawandel und Umweltschutz angeht. Während Trump nach Möglichkeit alle Gesetze zum Umweltschutz, die sein Vorgänger Obama auf den Weg brachte, zurückdrehen lässt, ist der Herzog von Cornwall im Nebenberuf Öko-Bauer.

Abends steht das große Staatsbankett im Ballsaal des Buckingham Palastes auf dem Plan.

Donald Trump bei der Queen: Wer kommt alles zum Staatsbankett?

Die Queen, Donald Trump und Melania, das ist ja klar. Außerdem werden dinieren: Prinz Charles und Camilla, Prinz William und Herzogin Kate, viele andere Personen des öffentlichen Lebens aus dem Vereinigten Königreich und prominente Amerikaner, die dort leben.

Mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge wird Donald Trump auch alle seine erwachsenen Kinder mit ihren Partnern zu dem Anlass mitbringen. Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner sind als Berater des Präsidenten immerhin Teil seines Regierungs-Teams; die Söhne Donald Jr. und Eric Trump sind das nicht. Sie führen offiziell die Geschäfte von Trumps Unternehmen. Tochter Tiffany studiert.

Werden Donald Trump und Herzogin Meghan aufeinander treffen?

Herzogin Meghan wird Donald Trump wohl nicht treffen – und hat eine gute Entschuldigung: Der kleine Archie, das erste Kind von Meghan und Prinz Harry, ist gerade vier Wochen alt.

Foto: Dominic Lipinski / dpa

Wohl nicht. Meghans Mann, Prinz Harry, wird laut Medienberichten mit seiner Großmutter, der Queen, Prinz Charles, Herzogin Camilla und Donald Trump am Montagmittag lunchen, doch Meghan wird laut Plan nicht mitspeisen.

Die Amerikanerin Meghan hatte Anfang Mai – ein knappes Jahr nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry – ihren ersten Sohn zur Welt gebracht, den kleinen Archie. Diese Tatsache ist eine hervorragende Entschuldigung fürs Fernbleiben von ihrem Präsidenten.

Werden Meghan und Trump noch beste Freunde?

Es ist nicht anzunehmen. Meghan dürfte nicht allzu traurig sein, Trump zu verpassen. Die liberalen politischen Ansichten, die die ehemalige Schauspielerin vor ihrer Verlobung offen kundgetan hat – und die auch nach ihrer Aufnahme in die Königsfamilie hier und da weiter durchschimmern – stehen im krassen Gegensatz zu denen des Republikaners Trump.

Damit konfrontiert, dass Meghan ihn „frauenfeindlich“ und „spaltend“ nannte, fand der US-Präsident im Gespräch mit der „Sun“ aktuell klare Worte: „Ich wusste nicht, dass sie so fies („nasty“) ist“, sagte er der Zeitung. „Ich wusste das nicht, ich hoffe, es geht ihr gut.“ Überraschend freundlich erklärte er aber dann weiter, dass sie sicher eine tolle amerikanische Prinzessin sei ind hoffe, dass sie Erfolg habe.

Was steht beim Trump-Staatsbesuch noch auf dem Programm?

Am Dienstag werden Donald Trump und Theresa May gemeinsam wichtige Menschen aus der britischen Wirtschaft zum Frühstück bitten. Während die Premierministerin keine „lahmere Ente“ sein könnte – May hat ihren Rücktritt für den 7. Juni angekündigt – ist Trump sehr interessiert an der britischen Wirtschaft und an einem bilateralen Handelsabkommen mit dem verbündeten Großbritannien. Er hält den Brexit daher für einen guten Schritt.

Premierministerin Theresa May und US-Präsident Trump beim Arbeitstreffen im Juli 2018.

Foto: Hannah Mckay / Reuters

May und Trump werden sich anschließend zur Unterredung in der Downing Street Nr. 10, dem Amtssitz Mays, treffen und dann gemeinsam eine Pressekonferenz geben.

Trump hat bereits gesagt, dass er möglicherweise mit Ex-Außenminister Boris Johnson – der bei der Nachfolge von Theresa May als Favorit gehandelt wird und Nigel Farage zusammentreffen will. Farage, den Chef der Brexit-Partei, und Brexit-Hardliner Johnson nennt Trump „Freunde und gute Männer“.

Abends laden der US-Präsident und die First Lady zum Empfang in der Residenz des US-Botschafters in London; Prinz Charles und Herzogin Camilla werden die Queen vertreten.

Am Mittwoch, 5. Juni, werden der Präsident, die Queen und Thronfolger Charles an den Gedenkfeiern zum 75-Jahre-Jubiläum des D-Day in Portsmouth teilnehmen, der Landung der Westalliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie.

Anschließend sieht Donald Trump in seinem Golf Resort und Hotel in Doonbeg in Irland nach dem rechten und trifft dort auch Irlands Premierminister Leo Varadkar – zumindest am Flughafen.

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind am Freitagabend von Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor empfangen worden. Es ist das erste Treffen zwischen dem Präsidenten und der Monarchin. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Die Musiker der königlichen Coldstream-Garde spielte zur Begrüßung der Gäste die amerikanische Nationalhymne – die US-Gäste legten die rechte Hand aufs Herz. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Die Königin nahm in Begleitung des US-Präsidenten die Ehrengarde ab. Foto: WPA Pool / Getty Images

Trump ist seit Donnerstag zu einem Besuch im Vereinigten Königreich. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Mit Premierministerin Theresa May hatte Trump sich zu einem Arbeitsessen getroffen. Foto: Jack Taylor / Getty Images



Nachdem Trump May in einem am Donnerstag von der britischen Boulevard-Zeitung „The Sun“ veröffentlichten Interview scharf angegriffen hatte, erklärte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz den Bericht zu „Fake News“. Foto: Jack Taylor / Getty Images

Die USA und das Vereinigte Königreich hätten sehr, sehr gute Beziehungen, sagte Trump. Foto: Jack Taylor / dpa

Scharfschützen der Polizei sicherten die Pressekonferenz auf dem Landgut der Premierministerin. Foto: Dan Kitwood / Getty Images

In London formierte sich Protest gegen den Besuch des US-Präsidenten. Mehrere Demonstrationszüge waren am Freitag auf den Straßen unterwegs. Mit Slogans wie „Trump nicht willkommen“ oder „Weg mit Trump“ machten die Protestler ihrem Unmut über den US-Präsidenten Luft. Foto: PETER NICHOLLS / REUTERS

Hunderte hatten sich bereits am Vormittag auf dem Parliament Square versammelt und beobachtet, wie ein etwa sechs Meter großer Helium-Ballon in Form eines Trump-Babys in Windeln über dem Platz schwebte. Foto: YVES HERMAN / REUTERS



In Windeln und mit blonder Tolle – eindrucksvoller Protest. Foto: Matt Dunham / dpa

Insgesamt wurden nach Abgaben der Initiative „Stop Trump“ am Freitag etwa 100.000 Trump-Gegner in der britischen Hauptstadt erwartet. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS

Viele Demonstranten stellten ihre Kreativität unter Beweis, wie diese bunt Kostümierten eindrucksvoll zeigen. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS

Zu den Protesten hatten unter anderem Gewerkschaften, Menschenrechtsaktivisten und religiöse Gruppen aufgerufen. Sie werfen Trump unter anderem Sexismus, Rassismus und Hass gegen Homosexuelle vor. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS



Donald Trump auf Staatsbesuch: Wird es Proteste geben?

Das „Trump Baby“ soll wieder fliegen, wenn Tausende gegen US-Präsident Trump protestieren.

Foto: Stephen Chung / imago/ZUMA Press

Davon ist auszugehen. Berichten zufolge werden Tausende bei Demonstrationen gegen Präsident Trump in London erwartet. Auch ein Protestballon in Form eines mürrischen Babys in Windeln, dessen Frisur der Trumps auffällig ähnelt, soll wieder fliegen. Das etwa sechs Meter hohe „Trump Baby“ schwebte schon 2018 beim Besuch des US-Präsidenten zeitweise über dem Parliament Square in Westminster.

Die Organisatoren sind zuversichtlich, rechtzeitig eine Genehmigung von Polizei und Stadtverwaltung zu erhalten, wie sie der britischen Nachrichtenagentur PA berichteten. Voraussetzung sei auch, dass vorab genügend Spenden zusammenkämen. 30.000 Britische Pfund (rund 34.000 Euro) soll über eine Fundraising-Webseite zusammenkommen. Das Geld soll Initiativen zugute kommen, die sich für die Integration von Muslimen, Frauenrechte oder den Klimaschutz einsetzen. (moi)