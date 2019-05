Horst Seehofer kündigt sein Ende in der Politik für 2021 an

Seehofer will sich 2021 nach der nächsten Bundestagswahl aus der Politik zurückziehen. Das stehe bereits seit vergangenem Jahr fest.

Innenminister Horst Seehofer will 2021 raus aus der Politik

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigt sein Ende in der Politik an: Nach der nächsten Bundestagswahl 2021 will er kein weiteres politisches Amt mehr antreten.

Für ihn stehe schon seit dem vergangenen Jahr fest, dass er nicht noch einmal bei einer Wahl antreten werde, erklärte Seehofer. Im Juli wird der frühere CSU-Vorsitzende 70 Jahre alt. „Insgesamt komme ich auf 50 Jahre in der Politik. Das reicht dann mit Auslaufen dieser Legislaturperiode wirklich“, so Seehofer.

Dass man ständig fragt, wie lange er noch Minister ist, findet Horst Seehofer lästig. So lange wie Angela Merkel will er allemal im Kabinett bleiben, länger aber wohl nicht. (dpa/vem)