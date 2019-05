Jan Böhmermann: Nach dem Countdown kommt ein neuer Song

TV-Entertainer Jan Böhmermann hatte am Montag einen Countdown gestartet.

Am Montag veröffentlichte Jan Böhmermann einen Countdown. Dieser lief nun ab. Neue Details in der Strache-Affäre gab es aber nicht.

Berlin. Der Countdown des TV-Entertainers und Satirikers Jan Böhmermann ist abgelaufen – und Fans guckten in die Röhre. Die Seite mit dem Titel „Dotheyknowitseurope.eu“ war dem großen Interesse wohl nicht gewachsen und brach zusammen. Via Twitter teilte das „Neo Magazin Royale“ mit, dass es an dem Problem arbeite.

Was es mit dem mysteriösen Countdown, der auf der Seite seit Montag heruntertickte, auf sich hat, verrät aber womöglich ein Blick auf die Seite des ZDF. Dort wurde ein Europa Song unter dem Hashtag „Dotheyknowitseurope“ veröffentlicht. In Anlehnung an den Eurovision Song Contest treten verschiedene Sänger aus unterschiedlichen europäischen Ländern auf. Für Deutschland singt Jan Böhmermann.

Ja, die Seite ist down. Wir arbeiten daran. #dotheyknowitseurope — Neo Magazin Royale (@neomagazin) May 22, 2019

Ja, die Seite ist down. Wir arbeiten daran. #dotheyknowitseurope — Neo Magazin Royale (@neomagazin) May 22, 2019

Keine neuen Details zu Österreich

Auch Österreich ist vertreten, allerdings ohne neue Filmszenen in der Strache-Affäre. Es war im Vorfeld spekuliert worden, dass neue Details zutage treten könnten. Welche Rolle Jan Böhmermann beim Strache-Video spielte, dass die österreichische Regierungskrise auslöste, ist damit weiter unklar.

Bereits im April hatte Jan Böhmermann in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ auf das Video mit Heinz-Christian Strache angespielt. Daher war im Vorfeld des Countdowns erwartet worden, dass Böhmermann weitere Details zum Strache-Video veröffentlichen könnte. Das ZDF teilte allerdings mit, dass es in der Sendung nicht um die Regierungskrise in Österreich gehen werde. (tki)

• Newsblog: Übergangsregierung in Österreich ist nun im Amt