Rezo zerlegt auf Youtube die CDU - Warum Amthor-Video nicht kommt

Virales Video: So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab Virales Video: So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab

In einem Video rechnet Youtuber Rezo mit der Politik der CDU ab. Die Resonanz ist riesig. Die angekündigte Antwort blieb vorerst aus.

Youtube-Video CDU hat Video-Antwort auf Rezo – will sie aber nicht zeigen

Berlin. Der Youtuber Rezo hat ein viel beachtetes Video veröffentlicht, das derzeit für heftige Diskussionen sorgt. Die CDU reagierte darauf erbost und hat sogar eine Videobotschaft des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor angekündigt. Sie sollte eigentlich Mittwoch erscheinen.

Offenbar hat die Berliner Parteizentrale sich gegen die Veröffentlichung entschieden. Denn auch Donnerstagmorgen gab es allerdings noch keine Video-Replik. Stattdessen soll der Generalsekretär Paul Ziemiak es richten. Der hat Rezo am Donnerstag auf Twitter zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. „Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen.“

Auf der Webseite der CDU wurde Donnerstag auch ein schriftliches Statement veröffentlicht, das sich auf Rezos Video bezieht. Auf einzelne Kritikpunkte wird jedoch weder dort noch in Paul Ziemiaks Tweets eingegangen. Stattdessen finden sich in dem Statement der CDU Sätze wieder, die scheinbar darauf abzielen, die Kritik von Rezo herunterzuspielen. So heißt es: „Die Währung von YouTubern sind Klickraten. Die Währung einer Volkspartei wie der CDU ist Vertrauen.“

1/7 Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden. Wir machen das in der @CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) May 23, 2019

Antwort auf Rezo der CDU gibt es – aber nur schriftlich

Nach Informationen unserer Redaktion ist das Video am Mittwoch mit Amthor produziert worden. Allerdings wird es wohl nicht mehr erscheinen – so zumindest liest sich das schriftliche Statement der CDU.

Auf YouTube ist dann aber doch ein Statement von Philipp Amthor gelandet. Gegenüber der „Welt“ erklärte Amthor, warum man sich bei der CDU gegen ein Video und für die nun gewählte Antwort entschieden habe.

YouTube- Philipp Amthor spricht über Rezo-Video

Die CDU sah sich offenbar unter Zugzwang, nach dem der Youtuber Rezo in einem Video die Partei angegriffen hat. „Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab“, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Ziemiak bezeichnete bereits am Mittwoch die Aussagen des Youtubers als Falschbehauptungen. „Er macht von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Journalismus ist das aber nicht“, sagte Ziemiak dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Welche Aussagen genau falsch seien, sagte Ziemiak jedoch nicht.

YouTuber Rezo zerlegt die CDU

Plakativer Titel des 4,7 Millionen Mal aufgerufenen Videos (Stand Donnerstag 8.30 Uhr): „Die Zerstörung der CDU“. Er wolle in seinem Video zeigen, „wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen“, sagt Rezo, seines Zeichens einer von Deutschlands bekanntesten Youtubern.

Ja, ja, könnte man nun voller Vorurteile über die Generation Influencer einwerfen, sicher wieder so ein Heini, der sich bloß wichtig machen will. Der einfach Spaß daran hat rumzupöbeln, gegen alles und jeden. Aber der seine Meinung bestimmt nicht mit Fakten unterfüttert, so wie der schon aussieht in seinem orangefarbenen Hoodie und blau gefärbten Haaren.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fand das Video nicht gut.

Foto: Carsten Koall / dpa

Könnte man sagen, ja. Aber dann läge man ziemlich daneben.

Denn was der 26-Jährige aus Wuppertal da abgeliefert hat, sind alles andere als stumpf rausposaunte Parolen. Es ist eine knapp einstündige Abrechnung mit der Politik von CDU/CSU und der diese mittragenden SPD, basierend auf 252 Quellen, darunter zahlreiche wissenschaftliche Studien, alle fein säuberlich und transparent aufgelistet in einem 13-seitigen Google Doc, das Rezo unter dem Video verlinkt hat.

Rezo - Die Zerstörung der CDU

Youtuber Rezo zeigt Missstände auf – und liefert viele Belege

Während seines Parforceritts durch die aus seiner Sicht verschiedensten Verfehlungen aus Sozial-, Bildungs-, Klima-, Drogen-, Digitalisierungs- und Außenpolitik rauschen die Quellenangaben nur so durchs Bild. Diese Belege seien es auch, die das Wort „Zerstörung“ im Videotitel rechtfertigten. Die Fakten sprächen einfach dafür, „dass die CDU damit sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis zerstört“, so Rezo.

Besonders anschaulich wird das, als er auf den Klimawandel zu sprechen kommt. Noch vor ein paar Wochen habe er gedacht, der Kampf dagegen laufe sicher nicht optimal, aber ganz so schlimm werde es schon nicht sein. „Dann habe ich recherchiert und was ich dabei rausgefunden habe, war f*** heftig.“

Klimawandel: Nur noch weniger als neun Jahre Zeit

Nicht nur habe die Bundesregierung ihre eigenen Ziele bei der CO2-Reduktion verfehlt, sie trete auch aus Rücksicht auf vergleichsweise wenig Jobs in der Kohleindustrie auf die Bremse und halte diesen überholten Wirtschaftszweig künstlich durch Subventionen am Leben. Und das entgegen den Ergebnissen von 99,3 Prozent aller wissenschaftlichen Studien.

Greta Thunberg im Interview: Das würde sie Angela Merkel sagen Greta Thunberg im Interview- Das würde sie Angela Merkel sagen

362.336.411.324 Tonnen CO2 konnten laut dem Mercator Research Institute zum Zeitpunkt der Video-Veröffentlichung noch weltweit aufgebraucht werden, wenn das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden soll, das bei der Erderwärmung nicht überschritten werden darf. Bliebe es beim jetzigen Tempo, wäre dieses Budget in weniger als neun Jahren am Ende.

• Klimaziele: „Fridays for Future“-Bewegung fordert raschen Kohleausstieg

Rezos Video strotzt vor Empörung – gut so!

Man kann es polemisch finden, wenn Rezo Dinge sagt wie „Ziele setzen und nicht einhalten, ist doch kein Verhalten für ‘ne Bundesregierung! (...) Das ist was, was wir alle an Silvester machen, aber dafür brauch’ ich doch nicht jemanden bezahlen.“

Man kann einwenden, dass all das nicht neu ist. Man kann kritisieren, dass manche in seinen Augen schlechte Entscheidungen nun mal dem demokratischen Prozess geschuldet sind, der ohne Kompromisse nicht auskommt.

Aber genauso muss man ihm allein schon aus Vernunft und Logik immer wieder zustimmen. Man kommt nicht umhin, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen – etwa wenn Rezo mit Einspielern von Interviews des Youtube-Kollegen Tilo Jung die bestenfalls schlechte Vorbereitung und schlimmstenfalls Inkompetenz der Drogenbeauftragten der Bundesregierung aufzeigt. Und man muss vor allem eins: seine Empörung bewundern.

Jung & Naiv- Drogenbeauftragte Marlene Mortler

Rezos CDU-Video über vier Millionen Mal geklickt

„Fridays for Future“, die Demonstrationen gegen das umstrittene EU-Urheberrecht – die Jugend ist endlich wieder politisch, setzt der Lethargie der Vorgänger-Generationen, die ihnen die Probleme eingebrockt haben, leidenschaftliches Engagement entgegen.

• Interview: Greta Thunberg: Asperger ist eine Stärke

Wie sehr Rezos Polit-Rant bei ihnen resoniert, zeigen allein schon die Klickzahlen des Videos: Mehr als 3 Millionen Mal wurde es seit Samstag aufgerufen, 73.000 Mal kommentiert (Stand Mittwochmittag, 22. Mai 2019). Und das von einer Zielgruppe, die die anderen Parteien, wenn überhaupt, nur schwer erreichen.

Klimastreik: Darum demonstrieren diese Schüler mit Greta Thunberg Greta Thunberg ist in Berlin. Diese Schüler demonstrieren mit ihr. Klimastreik- Darum demonstrieren diese Schüler mit Greta Thunberg

„Ihr sagt doch immer, dass die jungen Leute mehr Politik machen sollen“

Man sollte dem Youtuber, dessen Kernkompetenzen bisher eher in den Bereichen Comedy und Musik verortet waren, daher dankbar sein. Dankbar, dass er den politischen Diskurs öffnet – auch wenn das vor allem für die regierenden Parteien mehr Arbeit bedeuten dürfte.

„Ihr sagt doch immer, dass die jungen Leute mehr Politik machen sollen“, sagt Rezo gegen Ende des Videos. „Ja, dann kommt auch damit klar, wenn die jungen Leute eure Politik scheiße finden!“

Mich erreichen in den letzten Tagen so viele Nachrichten von Lehrern und Schülern, die gemeinsam in der Schule das Video gucken und darüber diskutieren. Genau dafür habe ich es gemacht: Damit man gemeinsam einen Diskurs führt☺Video gucken und passiv hinnehmen wäre whack gewesen. https://t.co/Ic2gycP40K — Rezo (@rezomusik) May 22, 2019

• Nicht nur auf Youtube zeigt sich die Protestlust der Jugend. Bei Illner knöpfte sich vor Kurzem eine Klima-Aktivisten CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vor.