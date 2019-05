Messerverbot: Diese Stichwaffen sind öffentlich wohl bald tabu

Tatwaffe Messer: Ein neues Gesetz verbietet das Mitführen an vielen Orten.

Berlin. Vielen stellt sich wohl ohnehin die Frage, warum mit Messer ausgestattet zum Einkaufen fahren sollte. Bisher ist es erlaubt, entsprechendes Schneidewerkzeug mit Klingenlängen von bis zu zwölf Zentimern mit sich zu führen. Offenbar gibt es nun aber die politische Absicht, dieses Recht einzuschränken.

Wie zuerst die „Saarbrückener Zeitung“ berichtet liegt dem Bundesrat ein entsprechender Gesetzesantrag vor, der viele Messertypen an vielen Orten verbieten würde. Demnach soll künftig das Mitführen von Klingen in Einkaufszentren, an Bahnhöfen, Haltestellen und bei Großveranstaltungen verboten werden können.

Messerangriffe würden „weiterhin in hoher Zahl“ verübt, heißt es dem Artikel zufolge in dem Entwurf der Länder Bremen und Niedersachsen. „Sie sind besonders gefährlich und beinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.“

Messerverbot: An vielen Orten ganz, generell nur kurze Klingen erlaubt

Konkret sehe das Gesetz vor, dass Waffenverbotszonen auf Orte ausgeweitet werden sollen, „an denen sich besonders viele Menschen aufhalten“. Die Wahrscheinlichkeit sei „besonders hoch“, dass es an diesen Orten zu Übergriffen komme.

Grundsätzlich dürften auch andernorts nur noch Messer mit einer Länge von bis zu sechs Zentimetern mitgeführt werden. Und Springmesser würden, sollte das Gesetz durchkommen, in jeder Variation verboten. Laut des Berichts der „Saarbrückener Zeitung“ sei eine breite Zustimmung im Bundesrat wahrscheinlich.

Der Fall des erstochenen Daniel H. in Chemnitz hatte die Debatte um ein Messerverbot, die es seit Jahren gibt, noch einmal befeuert. Chemnitz erholte sich nach der Tat nur langsam von dem Ausnahmezustand.

Gewerkschaft der Polizei fordert schon lange Einschränkungen – aus Angst

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte bereits vor Monaten „angesichts offenbar zunehmender Messerangriffe“ eine „gesellschaftliche Grundsatzdebatte über wirksame Gegenmaßnahmen“ gefordert. Es gebe kaum einen Tag, an dem nicht Polizeimeldungen über gefährliche oder sogar tödliche Messerattacken bekannt würden, hatte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow damals mitgeteilt.

Experten arbeiten an einer bundesweiten Erfassung von Übergriffen mit Klingen. Die Umsetzung dürfte laut Bundeskriminalamt jedoch mehrere Jahre dauern. Niedersachsen registriert bereits seit zwei Jahren gesondert Straftaten, bei denen Stichwaffen eingesetzt werden. Dort gab es demnach im vergangenen Jahr 3754 Taten mit Messern. (ses/dpa)