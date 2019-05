Annalena Baerbock: „Jedes Land der EU sollte Mindestlohn haben“

Berlin. Wären die Grünen eine Mannschaft von Bodybuildern, dann hätten sie vor lauter Muskeln im Moment Probleme, noch T-Shirts im Kaufhaus zu finden, die nicht spannen. So gut sind ihre Umfragewerte seit Monaten, Forsa und die Forschungsgruppe Wahlen sahen die Partei zuletzt bei 20 Prozent.

Doch bei der Europawahl am 26. Mai und den bevorstehenden drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird sich zeigen, ob die Muskeln nur ansehnlich glänzen oder ob sie wirklich schweres Gewicht stemmen können. Ein Gesicht des grünen Hochs ist ­Annalena Baerbock – sie will nichts weniger als Europa neu erschaffen.

Frau Baerbock, Sie wollen eine europäische Republik. Sind Sie für die Überwindung des Nationalstaates?

Annalena Baerbock: Nein. In einem föderalen Europa spielen Kommunen eine wichtige Rolle und genauso die nationale Ebene. Aber Fakt ist: Europa kann den grenzüberschreitenden Herausforderungen nicht begegnen, wenn die Nationalstaaten eher ihr eigenes Süppchen kochen, bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität zum Beispiel.

Sicherheit muss europäisch gedacht werden – also braucht man ein europäisches Kriminalamt. Und ein Europa, in dem die Lebensverhältnisse auseinanderklaffen, driftet insgesamt auseinander. Das wollen wir ändern.

Grünen-Bashing: Das sagt Parteichef Habeck zu den drei schlimmsten Vorurteilen Politik Video Grünen-Bashing- Das sagt Parteichef Habeck zu den drei schlimmsten Vorurteilen

Was heißt das bitte konkret?

Baerbock: Europa hat ja erfolgreich gemeinsame Standards gesetzt – bei Gütern und Dienstleistungen. Das sollte man ausweiten und Mindeststandards fürs Soziale festlegen: eine gute Gesundheitsversorgung oder europaweite Mindestlöhne. Genauso brauchen wir eine soziale Absicherung. Wenn ein Land in die Krise gerät, darf nicht zulasten der Ärmsten gespart werden.

Auf welchem Niveau soll es diese Absicherung geben – auf deutschem oder rumänischem?

Baerbock: Der Mindestlohn in Luxemburg liegt bei knapp 12 Euro, in Rumänien bei unter drei Euro. Das kann natürlich nicht automatisch gleich hoch sein. Aber jedes Land der EU sollte einen Mindestlohn haben, von dem man leben kann. Er muss sich dann an den Lebenshaltungskosten des Landes orientieren.

• EU-Reform: Emmanuel Macron will Europa retten – mit diesen Ideen

Nicht allen geht es gleich gut in Europa. Muss Deutschland mehr leisten?

Baerbock: Europa war immer auch ein Wohlstandsversprechen, und für einen Teil der Europäerinnen und Europäer ist es erfüllt. Für andere aber nicht. Und ja, daher braucht es eine Angleichung der Lebensverhältnisse.

Wir müssen zum Beispiel europaweit in eine Infrastruktur für Kommunikation, Energie und Bahnen investieren. Deswegen ist eine Erhöhung des EU-Haushaltes sinnvoll, selbst wenn das höhere Beiträge auch für Deutschland bedeutet. Zudem ­sollte die EU künftig selbst Steuern erheben können.

Welchen Vorteil hätte das?

Baerbock: Eigene Einnahmen – aus einer Digitalkonzernsteuer oder einer gemeinsamen Unternehmenssteuer – würden eben gesamteuropäische Investitionen erleichtern. Aber es wäre schon mal ein Anfang, wenn es eine bessere Kooperation gäbe. Nur: Die Nationalstaaten wehren sich dagegen, auch nur ein Fitzelchen der Steuerhoheit abzugeben. Das rächt sich: Durch den europaweiten Umsatzsteuerbetrug mit Handys und Öko-Zertifikaten sind dem Bundeshaushalt Milliarden an Steuern entgangen.

Der SPD-Finanzminister Olaf Scholz blockiert bei lauter Reformen. Wenn man das europäische Umsatzsteuersystem so ändern würde wie von der EU vorgeschlagen, hätte Deutschland zwischen vier und 11 Milliarden Euro mehr. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Herr Scholz da bremst.

Wie stellen Sie sich die europäische Vertei­digung vor?

Baerbock: Wir sollten zu einer Verteidigungsunion zusammenwachsen. Dafür können wir kurzfristig schon viel tun, indem wir die Kapazitäten bündeln. Die Rüstungsausgaben in Europa ließen sich drastisch senken, wenn wir nicht 17 Arten von Kampfpanzern und 180 verschiedene Waffensysteme hätten.

Also die konkreten Dinge angehen – das kommt für mich deutlich vor einer gemeinsamen europäischen Armee, bei der man sich wirklich Gedanken um den Parlamentsvorbehalt machen muss.

Eine europäische Armee hätte Atomwaffen. Ist das in Ihrem Sinne?

Baerbock: Eine Welt ohne Atomwaffen ist weiterhin meine Vision. Gerade wenn wir anderen Staaten deutlich machen, sie sollen nicht aufrüsten, muss Abrüstung weiterhin Leitmotiv der europäischen Außenpolitik sein.

Manfred Weber ist der einzige Deutsche, der die Chance hat, Kommissionspräsident zu werden. Trauen Sie ihm diese Aufgabe zu?

Baerbock: Die Nationalität ist für mich nicht entscheidend, wichtig ist mir, dass eine Kommissionspräsidentin oder ein Kommissionspräsident klar proeuropäisch ist und glaubhaft daran arbeitet, dass Europa die Klimakrise eindämmt und dass es sozial zusammenwächst.

Ich sehe derzeit aber nicht, wie Herr Weber die Werte Europas verteidigen und sich dem Wettbewerbsdruck durch China und den globalisierten Finanzmarkt stellen will, wenn er nicht einmal Viktor Orbán deutlich machen kann, dass die EU-Grundrechte-Charta in allen Mitgliedstaaten gilt.

Nicht Herr Weber als Kandidat von CSU und CDU und der EVP hat Orbán die Unterstützung letztlich entzogen, sondern Orbán Herrn Weber. Das ist doch verkehrte Welt.

• Analyse: Wie gefährlich sind die Rechten für den Zusammenhalt der EU?

Auch in Deutschland wird gewählt. Was ist Ihr Wahlziel für die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen?

Baerbock: Die größte Herausforderung ist, dass Menschen überhaupt wählen gehen. Wir müssen deutlich machen, dass freie Wahlen und Demokratie keine Selbstläufer sind. Sie sind ein hart errungenes Recht, das von unschätzbarem Wert ist. Deshalb sind doch vor 30 Jahren mutige Ostdeutsche in DDR-Wahllokale gegangen und haben die Fälschungen der SED bei der Kommunalwahl bewiesen. Quasi der Anfang vom Ende der DDR.

Eine hohe Wahlbeteiligung ist für mich daher das oberste Ziel. Und wenn wir bei den drei ostdeutschen Wahlen unser Ergebnis deutlich steigern, dann wäre das für uns ein großer Erfolg.

Sie wollen noch schneller aus der Braunkohle raus als die Bundesregierung. Was bieten Sie dem Kumpel in der Lausitz, der seinen Job verliert?

Baerbock: Das Problem ist doch: Der Fahrplan von Gewerkschaften, Industrie, Umweltverbänden und Wissenschaft zur Abschaltung von Kraftwerken liegt auf dem Tisch. Aber die Regierung ist nicht willens oder in der Lage, das in Gesetzesform zu gießen.

Kraftwerke schalten sich doch nicht von alleine ab. Deshalb haben wir den ersten Teil des Berichts der Kohlekommission als Gesetz in den Bundestag eingebracht. Nur so können wir gewährleisten, dass die vielen Milliarden, die richtigerweise die Regionen unterstützen sollen, auch dort und bei den Beschäftigten ankommen.

• Hintergrund: Kohleausstieg bis 2038: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie soll das Geld verteilt werden?

Baerbock: Die Bundesregierung darf nicht die Fehler der 90er-Jahre wiederholen und wie bei der Ostförderung das Geld einfach mit der Gießkanne ausschütten. Es muss gezielt verwendet und an die Abschaltung von Kohleblöcken gekoppelt werden.

Beispielsweise sollte der Lausitzer Braunkohlekonzern Leag Unterstützung bekommen, wenn er auf neue Technologie setzt und zugleich eine Garantie gibt, in der Region zu bleiben. Es geht nicht um Abbau, sondern um Umbau. Diese Sicherheit brauchen die Menschen in den Regionen. Ein gutes Vorbild dafür ist der EU-Globalisierungsfonds.

Beim Klimaschutz setzen Sie sich vehement für eine CO-Steuer ein. Sind dem Bürger höhere Belastungen zuzumuten?

Baerbock: Erstens kostet Nichtklimaschutz mehr als Klimaschutz. Nehmen Sie die Dürreschäden 2018 von zwei Milliarden Euro, Hochwasserschäden, die anvisierten Zahlungen von 100 Millionen Euro, die Deutschland fürs Verfehlen der Klimaziele wohl berappen muss.

Zweitens: Der CO-Preis soll klimaschädliche Produktionsweisen teurer machen und klimafreundliche günstiger. Um soziale Schieflagen zu vermeiden, haben wir ein Energiegeld vorgeschlagen. Die Einnahmen aus einem CO-Preis sollen an die Bürger zurückgehen, jede und jeder im Land erhielte dann die gleiche Summe.

Davon profitieren Familien, Haushalte mit geringerem Einkommen und die, die wenig Energie verbrauchen. Sie haben mehr in der Tasche. Wer aber alle paar Wochenenden einen Städtetrip mit dem Flugzeug macht und den SUV fährt, für den wird’s teurer.

• Kommentar: CO2-Steuer: In der Theorie gut, in der Umsetzung schwierig

Wie sollen sich Familien dann noch eine weite Reise leisten?

Baerbock: Zum Beispiel, indem wir Bahntickets im Fernverkehr günstiger machen und steuerlich entlasten. Jetzt ist es ja absurderweise für Familien oft teurer, ICE zu fahren, als zu Lockangeboten zu fliegen.

Und zum CO-Preis noch mal: Wir wollen mit 40 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid einsteigen. Bei einem spritsparenden Auto würde sich die Fahrt von Berlin nach München um etwa 3,50 Euro verteuern. Es geht uns darum, deutlich zu machen, dass es klimafreundlicher ist, die Bahn zu nehmen, und umweltschädlich, Benziner zu fahren oder zu fliegen.

Was ist mit den alten Steuern Mineralölsteuer, Kfz-Steuer und Ökosteuer – fallen die mit der CO-Steuer weg?

Baerbock: Der CO-Preis dient dazu, das Steuersystem umzubauen. Die Stromsteuer könnte man dann faktisch abschaffen. Bei der Kfz-Steuer müssten die, die umweltfreundliche Autos fahren, deutlich weniger zahlen.

Ein bisschen Enteignung? Grundrecht auf Wohnen? Mietenbegrenzung? Erklären Sie uns, wie Sie Wohnraum bezahlbar machen wollen?

Baerbock: Wir brauchen ein Recht auf Wohnen, das in unsere Verfassung gehört hätte. Wohnen ist nichts, womit man bedingungslos spekulieren darf. Wir brauchen Leitplanken gegen Spekulanten, sozial geförderten und preiswerten Wohnraum, auch für junge Familien oder ältere Menschen mit kleinen Renten, in manchen Städten einen Mietpreisdeckel und in ganz angespannten Gebieten eine Pflicht für Eigentümer, Grundstücke zu bebauen.

• Studie: Bundesregierung verfehlt beim Wohnungsbau ihr Ziel

Also doch ein bisschen Enteignung?

Baerbock: Ich halte es mit unserer Verfassung: Eigentum verpflichtet.

Der SPD-Finanz­minister Olaf Scholz blockiert bei lauter Reformen