Jens Spahn will Maserinimpfung zur Pflicht machen

Sieben Prozent der Schulanfänger sind nicht ausreichend gegen die Masern geschützt. Schlusslicht in Deutschland ist Baden-Württemberg.

Berlin. Trotz schwerer Masernausbrüche in den letzten Jahren, trotz eindringlicher Mahnungen von Experten vor Folgeschäden, trotz intensiver Debatte über eine Impfpflicht – trotzdem werden in Deutschland noch immer zu wenige Kinder geimpft, um die Infektionskrankheit endgültig zu besiegen: Sieben Prozent der Schulanfänger haben keinen ausreichenden Schutz vor Masern.

Nach neuesten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), die unserer Redaktion vorab vorlagen, waren zuletzt nur rund 93 Prozent der Erstklässler in Deutschland doppelt und damit ausreichend gegen Masern geimpft.

Die neue Statistik zu Impfquoten, die das RKI an diesem Donnerstag veröffentlicht, zeigt: Im Jahr 2017 hatten 97,1 Prozent der Schulanfänger die erste Impfung bekommen. Bei der entscheidenden zweiten Masernimpfung, die keine Auffrischung ist, sondern für einen lückenlosen Schutz sorgt, gab es große regionale Unterschiede, so dass auf Bundesebene die gewünschte Impfquote von 95 Prozent noch immer nicht erreicht wird.

Jens Spahn hält staatliche Impflicht für notwendig

Die schlechtesten Quoten für die zweite Masernimpfung von Schulanfängern gibt es in Baden-Württemberg (89,1 Prozent) und im Saarland (90,5 Prozent). Nur in zwei Bundesländern lag die Quote über 95 Prozent: Brandenburg (95,5) und Mecklenburg-Vorpommern (95,5). Einen deutlichen Unterschied gibt es bei den Impfquoten zwischen den alten Bundesländern (92,6 Prozent) und den neuen Bundesländern (94,4 Prozent). Insgesamt wurden die Daten der Schuleingangsuntersuchungen von rund 650.000 Kindern ausgewertet.

„Die Impfquoten bei Schulanfängern sind gut, aber nicht gut genug“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unserer Redaktion. Für den CDU-Politiker sind die neuen Zahlen ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit einer staatlichen Impfpflicht: „Denn erst wenn mehr als 95 Prozent gegen Masern geimpft sind, können wir diese gefährliche Infektionskrankheit ausrotten. Deshalb muss die Masernimpfung verpflichtend werden. Niemand sollte in Deutschland an Masern erkranken und sterben müssen.“

Spahn will in Kürze Vorschläge für ein Gesetz zur verpflichtenden Masernimpfung für Kinder vorstellen – aus seiner Sicht sei es sinnvoll, für Kinder, die Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, eine staatliche Impfpflicht einzuführen. Eine solche Pflicht beträfe dann nicht nur Kitas, sondern auch Schulen – und damit praktisch jedes Kind in Deutschland.

Gerade in Gemeinschaftseinrichtungen gehe es um Verantwortung nicht nur für das eigene Kind, sondern für alle, argumentiert Spahn. Aus der SPD gibt es Zustimmung für eine Impflicht, auch etliche Bundesländer erwägen bereits eine Initiative. Brandenburg plant eine Impfpflicht für Kitas, auch in Nordrhein-Westfalen prüft die Landesregierung verpflichtende Regelungen.

Kein Einzelimpfstoff gegen Masern verfügbar

Die Zahl der Masernfälle in Deutschland ist laut Robert-Koch-Institut zuletzt wieder deutlich gestiegen: In den ersten 14 Wochen des Jahres registrierte das RKI 318 Masernfälle. Die meisten davon (101) in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Niedersachsen (51) und Baden-Württemberg (48). Im selben Zeitraum wurden im Vorjahr nur 131 Fälle gemeldet.

Mit Blick auf die letzten Jahre lässt sich jedoch kein eindeutiger Trend erkennen: Laut RKI wurden 2015 insgesamt 2465 Fälle gemeldet, 2016 waren es 325, ein Jahr später 924 und 2018 wiederum insgesamt 544. Experten mahnen in diesem Zusammenhang, dass fast die Hälfte aller Masernkranken in Deutschland Erwachsene sind. Maßnahmen zur Erhöhung der Impfquote müssten sich deshalb nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene richten, fordert etwa der Deutsche Ethikrat.

Unklar ist bislang, wie die Durchsetzung einer Impfpflicht im Detail geregelt werden soll. Spahn muss etwa die Frage beantworten, welche Sanktionen Eltern drohen, die sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen. Da in Deutschland Schulpflicht herrscht, ist zum Beispiel offen, was in Zukunft mit denjenigen Kindern passieren würde, deren Eltern eine Masernimpfung trotz staatlicher Impfpflicht verweigern.

Thomas Fischbach, Präsident des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) sieht noch ein anderes Problem: „In Deutschland ist derzeit kein Einzelimpfstoff gegen Masern mehr verfügbar“, sagte der Kinderarzt unserer Redaktion. Der Masernimpfstoff sei nur als Dreifach- oder Vierfachimpfstoff erhältlich – zusammen mit den Impfstoffen gegen Mumps, Röteln und zum Teil auch gegen Windpocken.

Länder wie Frankreich sind weiter

„Es wäre auch nicht sinnvoll, im Zuge einer Masern­impfpflicht wieder zu Einfachimpfstoffen zurückzukehren“, warnte Fischbach. „Besser wäre es, gleich die Dreifachimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln zur Pflicht zu machen.“

Doch auch das sei in den Augen der meisten Kinderärzte nur ein erster Schritt: „Wir brauchen eine Impfpflicht für alle elf Krankheiten, bei denen die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts seit Langem Impfungen empfiehlt: Masern, Mumps, Röteln, Tetanus, Keuchhusten, Diphtherie, Hepatitis B, Kinderlähmung, Infektionen mit Pneumokokken und Meningokokken sowie Hib, also Entzündungen durch das Haemophilus-influenzae-Bakterium.“ Länder wie beispielsweise Frankreich hätten diesen Weg bereits erfolgreich beschritten. (Julia Emmrich)