Berlin. Als die „Theodor Heuss“ mit der Kanzlerin an Bord am Mittwoch in Burkina Faso aufsetzt, ist es eine Premiere. Angela Merkel hat in ihrer mehr als dreizehnjährigen Amtszeit das afrikanische Land noch nie besucht. So steht denn auch Premierminister Christophe­ Joseph Marie Dabiré höchstpersönlich am Flughafen in der Hauptstadt Ouagadougou bereit, um den Gast aus Deutschland willkommen zu heißen.

Merkel will in dem westafrikanischen Krisenland ein Zeichen setzen: Wir unterstützen Euch. Angesichts zunehmender terroristischer Bedrohungen, ethnischer Konflikte und staatlicher Instabilität in der jungen Demokratie ist die deutsche Unterstützung sehr willkommen. Zumal die Kanzlerin Zusagen in Millionenhöhe im Gepäck hat, außerdem Hilfe bei der Sicherheitslage durch deutsche Berater zusagt.

Für die EU und Deutschland hat die Entwicklung der Sahel-Länder Priorität, da Instabilität dort immer auch Auswirkungen auf Migrationsbewegungen nach Europa haben kann. Der afrikanische Kontinent ist Merkel spätestens seit der Flüchtlingskrise ein Herzensanliegen. Sie ist davon überzeugt, dass sich auf Dauer europäischer Wohlstand nur dann erhalten lässt, wenn es auch in afrikanischen Ländern mit Bildung und Sicherheit vorangeht.

Die Kanzlerin lässt den Hauptstadtbetrieb mit seinen Spekulationen für drei Tage hinter sich. Doch spätestens wenn der Bundestag in der nächsten Woche zusammentritt, wird auf den Gängen nur eine Frage die Runde machen: Wie handelt die Kanzlerin nach der Europawahl am 26. Mai? Bleibt sie, zieht sie sich zurück oder zieht es sie weiter?

In ein Amt nach Brüssel gar, wenn es für den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) für das Amt des Kommissionspräsidenten nicht reichen sollte? Wenn die Europawahl ein Ergebnis bringen sollte, das nach einer erfahrenen Politikerin ruft – die auch die deutsch-französische Balance erhalten könnte? Dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Deutschen Weber verhindern will, ist kein Geheimnis. An Merkel, etwa an der Spitze des EU-Rats, käme er schlechter vorbei. „Wilde Spekulationen“, heißt es auf solche Überlegungen.

Und doch ist es interessant, dass der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Interview mit unserer Redaktion kürzlich sagte: „Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Angela Merkel in der Versenkung verschwindet.“ Sie sei nicht nur eine „Respektsperson, sondern ein liebenswertes Gesamtkunstwerk“.

Merkel selbst hatte nach ihrem Rückzug als CDU-Chefin gesagt, dass sie bereit sei, für den Rest der Legislaturperiode als Kanzlerin zu arbeiten, und keine weiteren politischen Ämter „anstrebe“. In kleinen Runden machte sie immer deutlich, dass ihr Abschied aus der Politik auch als solcher zu begreifen sei. Zieht die 64-Jährige also die Reißleine, um selbstbestimmt aus dem Amt zu scheiden und damit ihrer politischen Vertrauten Annegret Kramp-Karrenbauer den Weg ins Kanzleramt zu ebnen?

Diese Frage erklärt das Interesse an einer für den 2. und 3. Juni einberufenen außerordentlichen CDU-Vorstandsklausur kurz nach der Europawahl. Die Klausur sei mit Kanzlerin und Fraktionsspitze abgestimmt gewesen, stellte Kramp-Karrenbauer klar, um Spekulationen zu beenden.

Keine Amtsmüdigkeit zu erkennen

Kramp-Karrenbauer hob am Mittwoch auch das „ausgesprochen gute Verhältnis“ zwischen ihr und der Kanzlerin hervor. Zwar sei der Abstimmungsbedarf zwischen CDU-Zentrale und Kanzleramt gewachsen, „aber das haben wir bisher gut hinbekommen“. Die beiden telefonieren, schicken sich SMS – und das sehr regelmäßig. Dass sie nicht immer die gleiche Einschätzung haben, wurde etwa beim Europawahlkampf deutlich. Die CDU-Chefin hätte eine größere Einbindung der Kanzlerin durchaus positiv gesehen, Merkel lehnte das ab. Doch grundsätzlich, das hört man sowohl aus dem Kanzleramt als auch aus dem Adenauerhaus, sei man sich sehr einig.

Die Bemerkung, sie sei von einer Entscheidung Merkels – nämlich deren Rückzug vom Parteivorsitz – ja schon einmal überrascht worden, kommentierte die CDU-Vorsitzende mit den Worten: „Es gilt der alte Satz, Geschichte wiederholt sich nicht.“ Merkel selbst sagte – angesprochen auf die Klausurtagung – sie könne die Frage, ob sie überraschende Pläne habe, „mit einem klaren Nein beantworten“.

Wer Merkel in Afrika am Mittwoch beobachtet, kann bei der 64-Jährigen auch keine Amtsmüdigkeit erkennen. Die Reise in drei der ärmsten Länder dieser Welt, Niger ist sogar das ärmste, ist auch für eine Kanzlerin kein Vergnügen. Die Sicherheitslage beispielsweise am ersten Ziel der Reise, Burkina Faso, ist sehr angespannt. Im März 2018 etwa wurde die französische Botschaft in der Hauptstadt angegriffen, ebenso das Hauptquartier der Armee. 28 Menschen verloren dabei ihr Leben. In der Delegation ist man nervös. Kanzlerreisen sind ohnehin schon ein logistischer Akt, in diesem Teil Afrikas besonders.

Gehen der SPD nach der Europawahl die Nerven durch?

Und doch weiß die Kanzlerin genau, dass die Europawahl eine Zäsur sein und die Arbeit in der Regierung nicht einfacher wird. Der Kurs der großen Koalition wird angesichts der abflauenden Konjunktur und weniger Geld in den öffentlichen Kassen ein großes Thema werden.

Zudem gibt es für AKK tatsächlich ein Dilemma: Auch ihr zugetane CDU-Spitzenpolitiker glauben, dass es schwierig sei, die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz bis 2021 durchzuhalten. Wenn überhaupt, dann gelänge das nur deshalb, „weil es zwei Frauen sind“. Kramp-Karrenbauer räumte die Schwierigkeit am Mittwoch selbst ein: Die Trennung der beiden Funktionen sei sicherlich „für uns jetzt zuerst einmal eine ungewöhnliche Situation“. Aber aus der Situation im vergangenen Jahr heraus sei die Trennung „vollkommen richtig“ gewesen.

Doch die Umfragewerte hat Kramp-Karrenbauer bislang nicht nach oben getrieben. Beim Meinungsforschungsinstitut Forsa steht die Union aktuell bei 27 Prozent. Ein Höhenflug ist das nicht. Die Blicke richten sich auch auf die SPD. Dass die SPD Kramp-Karrenbauer mitten in der Legislaturperiode zur Kanzlerin wählen und ihr damit eine gute Ausgangslage für die nächsten Bundestagswahlen verschaffen würde, ist sehr unwahrscheinlich. Aber gehen den Sozialdemokraten die Nerven durch bei womöglich schlechten Wahlergebnissen in Europa und der gleichzeitig stattfindenden Landtagswahl in Bremen?

Unionsfraktion genervt

Interessant ist, dass die Stabilität der Regierung von Unionsseite nicht mehr so intensiv betont wird wie noch zu Jahresbeginn. Das „Vorpreschen“ von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil bei der Grundrente und das Verhalten der Justizministerin Katarina Barley, die gleichzeitig auch die SPD-Spitzenkandidatin für Europa ist, nervt die Unionsfraktion. Und würde man die Grünen nicht vielleicht doch dazu bringen können, ihren Gestaltungswillen in einer Jamaika-Koalition umzusetzen? Ohne Neuwahlen?

Um es noch mal mit Merkel zu sagen: „Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Zugleich weiß ich, dass so etwas in einer politischen Ordnung nicht gleichsam am Reißbrett geplant werden kann.“ Aber vorbereiten kann man sich. Und das macht man im Adenauerhaus. (Kerstin Münstermann)