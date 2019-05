Kevin Kühnert plädiert für Verstaatlichung von privaten Firmen

Immobilien Juso-Chef Kevin Kühnert will Immobilienbesitz einschränken

Berlin. In die Debatte um immer teurer werdenden Wohnraum hat sich jetzt auch Juso-Chef Kevin Kühnert eingeschaltet. Er plädiert dafür, den Besitz von Immobilien in Deutschland zu beschränken.

„Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten“, sagte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt.“

Kühnert: „Im Optimalfall gibt es keine privaten Vermietungen mehr“

Noch besser seien genossenschaftliche Lösungen, im Optimalfall gebe es überhaupt keine privaten Vermietungen mehr, sagte der 29-Jährige. Im „Zeit“-Interview sprach sich Kühnert weiterhin dafür aus, große Firmen auf demokratischem Weg zu kollektivieren. „Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar“, sagte er.

Wie das aussehen könnte, skizzierte er am Beispiel von BMW. „Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ,staatlicher Automobilbetrieb‘ steht oder ,genossenschaftlicher Automobilbetrieb‘ oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.“

Kühnert sieht sich selbst als

Entscheidend sei, so der SPD-Politiker weiter, dass die Verteilung der Profite demokratisch kontrolliert werde. „Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebes gibt.“ Kühnert hält daher „demokratischer Sozialismus“ für ein untrennbares Begriffspaar. „Sozialismus ist kein autoritäres Konzept.“ Sich selbst bezeichnet Kühnert als Sozialisten.

In Bezug auf das Thema Wohnraum hatte auch Grünen-Politiker Boris Palmer kürzlich Vermietern „Raubtierkapitalismus“ vorgeworfen . Palmer zeigte sich jedoch skeptisch, wenn es etwa um Enteignungen ging. (dpa/vem)